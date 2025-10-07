Aptikta nauja nuodingų varlių rūšis

Naujosios rūšies, pavadintos Ranitomeya hwata, atstovai yra vos „15 mm ilgio“, teigiama pirmadienį paskelbtame Nacionalinės valstybės saugomų gamtinių teritorijų tarnybos (SERNANP) pranešime, kuriame atradimo data nėra nurodoma.
Tai mažiausia Ranitomeya genties rūšis, kuriai priklausančios varlės pasižyminti ryškiomis spalvomis ir unikalia reprodukcine elgsena: anot SERNANP, patinai vienoje veisimosi vietoje „kadrina“ kelias pateles.
Šios mažytės varlės gyvena tik Guadua genties bambukų miškuose, o dauginasi tuščiaviduriuose augalų stiebuose, kuriuose kaupiasi lietaus vanduo.
Naujoji rūšis buvo aptikta Alto Puro nacionaliniame parke Peru rytuose, netoli šalies sienos su Brazilija.
„Šis atradimas atskleidžia didelę saugomų gamtinių teritorijų, kaip biologinės įvairovės ir unikalių rūšių prieglobsčio, vertę“, – paaiškino SERNANP.
