Šios vasaros makiažo tendencijos: trys taisyklės, kurias naudinga žinoti

Tačiau vieno mados ir grožio tinklaraščio autorė Aistė Svarauskaitė kviečia neskubėti naudoti visų spintelėje gulėjusių makiažo priemonių. „Šią vasarą mados pasaulyje galioja naujos taisyklės, kurios iš esmės pakeičia mums įprastą makiažo rutiną“, – teigia tinklaraštininkė ir dalijasi aktualiausiomis tendencijomis.

1. Mažiau yra daugiau

Grožio pasaulyje netyla kalbos apie naują tendenciją – „skinimalizmą“ (angl. skinimalism). Tai savotiškas grožio judėjimas, kuris kviečia pergalvoti visą odos priežiūros režimą, naudojant mažiau produktų, o renkantis makiažo priemones, rinktis tas, kurios iš tikrųjų suteikia ir papildomos naudos jūsų odai.

„Remiantis socialinio tinklo „Pinterest“ šių metų tendencijų apžvalga, „skinimalizmas“ yra „storo makiažo sluoksnio pabaiga“. Būtent ši tendencija kviečia pabrėžti natūralų grožį, paprastumą ir leisti jūsų odai spindėti. Jūsų grožio rutina turėtų susidėti tik iš pagrindinių ir bazinių produktų, o frazė „mažiau yra daugiau“ – turėtų tapti naująja makiažo mantra“, – teigia tinklaraštininkė.

Jai pritaria ir makiažo ekspertas Andrzej Sawicki, kuris tikina, kad šiandien iš makiažo priemonių mes tikimės daugiau, negu tiesiog gero padengimo.

„Turbūt ne viena mergina sutiktų, kad sveika oda ir storas makiažo sluoksnis – ne visada suderinama. Galbūt jis gali paslėpti jūsų odos nelygumus, tačiau jis negali pamaitinti ar praturtinti jūsų odos. Todėl šiandien kūrėjai deda papildomų pastangų, kad papildytų kosmetikos priemones natūraliai odą praturtinančiais ingredientais. Tam tikra prasme atsiranda nauji makiažo ir odos priežiūros priemonių hibridai. Šiandien kosmetika turi ne tik suteikti vizualinį efektą, bet ir maitinti odą“, – teigia A. Sawicki.

A.Svarauskaitė priduria, kad šiame kontekste ypač aktualūs ir daugiafunkciniai produktai. Pavyzdžiui, taps populiaru rinktis vieną priemonę, kurią galite naudoti ant savo skruostų ir lūpų – universalūs blizgesiai, maskuokliai ir švytėjimo suteikiančios priemonės (angl. highlighters).

„Jūsų rytinė rutina gali tapti greitesnė ir paprastesnė, jei naudosite vieną BB kremą, kuris atlieka ir apsaugos nuo saulės, ir drėkinamojo kremo, ir makiažo pagrindo funkcijas“, – sako A. Svarauskaitė.

2. Atsparumas vandeniui

Kad ir kokias makiažo priemones šiai vasarai pasirinktumėte, atsparumas drėgmei ir prakaitui – bus vienos esminių makiažo savybių.

„Dažnai išgirstu nuomonę, kad vandeniui atspari kosmetika naudojama tik besidžiaugiant vandens pramogomis. Tačiau tai netiesa – ji labai pasitarnauja atostogų metu, kuomet vieną minutę gali nuo karščio žliaugti prakaitas, o kitą minutę gali tekti papulti į liūtį. Taip pat atspari vandeniui kosmetika tinka švenčių metu, kai žadate graudintis ar juoktis iki ašarų. Na, ir tais atvejais, kai iš tikrųjų nesinori galvoti, kaip pasikeis makiažas užsimanius šokti į vandenį. Aš pati vandeniui atsparią kosmetiką naudoju mano minėtų atostogų bei švenčių metu, taip pat užsiimant vandens sportu ir pramogomis – visuomet smagu paryškinti savo bruožus. Todėl kviečiu į tokias priemones šiemet atkreipti daugiau dėmesio“, – teigia A. Svarauskaitė.

Tačiau kokias priemones iš tiesų verta įsigyti? Ypač kai kalba pasisuka apie jautriausią ir mažiausiai drėgmei atsparią zoną – akis. Tačiau čia yra sprendimas – ilgai išliekantis antakių gelis ir blakstienų tušas.

„Akių makiažas – visada jautriausia tema vasarą. Ne kartą teko girdėti moterų nusiskundimus, kad ryte tobulai atrodęs akių makiažas popiet tampa „meškėno“ akimis ir subėga į vokų raukšles. Taip nutinka ir dėl to, kad akių vokų oda vasarą linkusi riebaluotis. Be to, antakių srityje yra didesnė riebiųjų liaukų koncentracija, kadangi antakiai – tai T zonos dalis, ji linkusi kimštis, įprastai turi daugiau inkštirų. Tačiau per pastaruosius kelerius metus įvyko vandeniui atsparių makiažo priemonių bumas, nes praktiškumas tampa esmine savybe“, – teigia A. Sawicki.

3. Natūralus blizgesys

Nors pilnas veido maskavimas (angl. full-coverage) buvo svarbus makiažo atributas, šiandien jis iš esmės prarado populiarumą ir visas grožio pasaulis pasisuko link natūralumo ir gaivumo. Ne išimtis – ir šis sezonas, kuriame natūralumas taps esmine makiažo tendencija.

„Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo vadinamoji delfinų odos tendencija, kurią apibūdina šviečianti ir žvilganti oda, atrodanti, lyg ką tik išnėrus iš vandens. Žinote, kaip oda blizga, kai išlipate iš baseino, o šviesos spinduliai atsispindi nuo vandens lašelių? Būtent to ir sieksime šiemet – natūralaus švytėjimo įspūdžio“, – teigia A. Svarauskaitė.

Kadangi grožio industrija tapo apsėsta „švytėjimo“, kreminiai akių šešėliai taps viena pagrindinių kosmetinės prekių, į kurią investuosime šiemet.

„Kreminiai akių šešėliai leidžia varijuoti atspalvio intensyvumu, jie gali būti naudojami kaip spalvą užtikrinantis pagrindas prieš įprastus akių šešėlius, be to, jie ilgiau išsilaiko. Na, o jeigu jums labiau patinka ryškinti lūpas, o ne akis, atkreipkite dėmesį į natūralius lūpų blizgesius, kurie bus itin aktualūs šį sezoną“, – pataria A. Sawicki.

Jeigu dvejojate, kokios spalvos – šios vasaros populiariausios, A. Svarauskaitė kviečia atkreipti dėmesį į pastelinius atspalvius: spalvotus akių linijos pravedimus, švytinčius skruostus ir persikinės spalvos lūpas.

„Mano pasiūlymas – neperkrauti veido makiažo priemonėmis, odą palikti gaivią ir švytinčią, tačiau skruostus papuošti lengvais skaistalais, o akims naudoti spalvingesnius šešėlius ar pravedimus: raudonus, geltonus, žalius ar net mėlynus!“ – sako tinklaraštininkė.

A.Svarauskaitė kviečia nebijoti eksperimentuoti su blizgiais šešėliais, kurie puikiai derės prie įdegusio veido, o ir įvaizdžių su jais galima sukurti įvairių – nuo lengvai kasdieniškai žvilgančių vokų, iki vakarinio „smoky eye“ makiažo.