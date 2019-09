Šešios šaltojo sezono makiažo tendencijos pagal M. Daikerytę

„Šį rudenį-žiemą į madą atkeliauja blizgi ir „drėgno“ efekto veido oda, auksiniai ir šilti atspalviai keičia pilką dūminį makiažą, išraiškingus ir vešlius antakius keičia ryškios ir storos blakstienos, o visa tai vainikuoja blizgučiai, kurie makiažo rinkoje jau spėjo gauti glitter fever epitetą“, – pasakoja makiažo meistrė Milita Daikerytė ir dalijasi madingiausiomis sezono tendencijomis.

Aukso blizgesys, lengvas skruostų raudonis, matinės ir sodrios spalvos – visa tai atkeliauja iš Tolimųjų Rytų.

1. Neutralus dūminis efektas

Dūminis akių makiažas dar visai neseniai buvo karščiausia ir populiariausia tendencija, bet po kurio laiko buvo primiršta, nes tamsūs ir niūrūs tonai tapo per sunkūs ir netinkami užimtų moterų kasdienybėje. Dabar dūminis akių šešėlių efektas vėl išgyvena pakilimą, tačiau ženkliai pasikeitęs.

„Šiandien dūminis akių makiažas tampa natūralesnis ir subtilesnis, tinkamas ir dienos metu. Jam būdingos lengvos ir žemiškos spalvos, artimesnės mūsų odos atspalviams. Tokiam akių makiažui pakanka vos kelių spalvų, pavyzdžiui, lengvai blizgios bronzinės ir šiek tiek tamsesnės kūno spalvos. Jas maišant tarpusavyje gimsta gilių, gundančių akių efektas, bet jis nėra per ryškus, nesimato aiškių linijų, kur baigiasi viena spalva ir prasideda kita, todėl toks makiažas tinka net darbe. Be to, dūminis makiažas neturi būti tobulas – tai patogu ir toms, kurios neturi ypatingų gebėjimų makiažo srityje“, – pasakoja vizažistė.

2. Matinės lūpos

Amerikoje populiariausių gretose dominuoja blizgūs lūpų dažai, bet štai iš Azijos atkeliauja nauja tendencija – matiniai lūpų atspalviai, kurie šį sezoną vėl bus madingi.

„Matiniai lūpų dažai – šio sezono arkliukas. Šį rudens-žiemos sezoną vyraus sodrios, gilios, kartais net sunkios spalvos, kurios taps viso makiažo akcentu. Jeigu žymiosios Kardashian seserys išpopuliarino natūralių atspalvių matinius lūpų dažus, tai šį sezoną matinės bus ir ryškiai rožinės, fuksijos ar net rubininės lūpos“, – pasakojo M. Daikerytė.

Matinį lūpų pieštuką galite naudoti tiek kaip lūpų kontūrą, tiek padengdamos visas lūpas. Taip pat galite išmėginti Azijoje itin populiarų metodą, kuris atrodo kaip „išsitepusios“ ar ką tik pabučiuotos lūpos. Jis kviečia ryškinti būtent lūpų viduriuką, o kraštelius palikti šviesesnius.

3. Natūralus raudonis

Priešingai negu lūpų makiaže, odos atspalvyje matiškumas šiemet nebemadingas. Jį pakeičia blizgi (angl. dewy), drėgmės prisotinta oda. Tai jai suteikia natūralaus blizgesio, atspindinčio šviesą ir taip sukuriančio žvilgantį efektą. Todėl natūralumas – svarbiausia šio sezono tendencija.

„Šį sezoną moterys atsigręžia į savo natūralų grožį, todėl no makeup makeup tendencija tokia populiari. Šio sezono kolekcijų pristatymuose matėme modelius, kurie ant scenos atrodė taip, lyg ką tik įžengę iš žvarbaus oro lauke – ant skruostų buvo vos matomas raudonis. Būtent toks efektas išgaunamas, kai skaistalais paryškinama aukščiausia skruostų vieta, prie pat nosies“, – pasakojo M. Daikerytė.

Šį sezoną jūsų blakstienos turėtų šviesti iš toli.

Veido raudonis turi būti derinamas su lūpomis ir akių vokais tam, kad švelni ir vos pastebima rausva spalva atrodytų natūrali, lyg moteris būtų nuraudusi. Anot vizažistės, yra įrodyta, jog rausvi moterų skruostai asocijuojasi su jaunyste, skaistumu ir natūralumu, todėl ne veltui mes norime juos paryškinti, o lengva persiko arba rausva spalva – tam tinka puikiai.

4. Ryškus ir spalvotas akių pravedimas

Ryškus akių pravedimas – tai viena karščiausių tendencijų šiais metais. Tačiau atspalviai keičiasi: vasarą pravedimai buvo ryškūs ir spindintys – ryškiai geltonos, žalios ir rožinės neoninės spalvos švietė iš toli. Rudenį šios spalvos tamsesnės, subtilesnės, todėl kur kas lengviau pritaikomos.

„Šiandien neoniniai ar ryškūs pravedimai – tai esminis makiažo akcentas, kuris nėra derinamas su ryškiomis lūpomis ar veidu, atvirkščiai, veidas turi būti labai natūralus, lengvai padažytas, o oda – labai skaisti ir blizganti. Taip ryškūs akių makiažo elementai atrodo itin išraiškingai. Akies pravedimo linija turi būti subtili – ties akies ar antakio voku, arba ties akies krašteliu“, – teigia M. Daikerytė.

Anot žymios vizažistės, šį sezoną dominuos tamsiai žali (angl. emerald green) ir ametisto, violetiniai akių pravedimo atspalviai.

5. Sunkios blakstienos

Šį rudenį-žiemą į madą sugrįžta sunkios ir storos blakstienos, kurios atrodo lyg per ryškiai ar net kiek per daug padažytos – šiek tiek sulipusios ir išraiškingos. Ši tendencija išpopuliarėjo kartu su neutraliais tonais, įvairiais blizgiais ir metalo atspalviais, kurie „palieka vietos“ išraiškingoms blakstienoms.

„Anksčiau labiau ryškindavome antakius, nes ryškūs antakiai puikiai derėjo su struktūrišku, sunkiu, ryškiu ir tamsiu akių makiažu. Dabar, spalvoms ir formoms švelnėjant, ryškius antakius keičia ryškios blakstienos. Net ir ant mados podiumų stebėjome tendenciją, kuomet antakiai buvo ryškinami minimaliai arba net kiek „prigesinami“ šviesesniais šešėliais. Todėl šį sezoną jūsų blakstienos turėtų šviesti iš toli. O norint sukurti tikrai storų ir išraiškingų blakstienų efektą, pravartu pasinaudoti blakstienų tušo baze, kuri padeda kur kas tolygiau ir storiau padengti blakstienas norima spalva“, – tikina M. Daikerytė.

6. Auksas ir blizgučiai

Nuo minimalistinių blizgių akcentų akių kampučiuose iki blizgių akių šešėlių ar net skruostų – šį sezoną galima viskas. Blizgus makiažas gimė scenoje, vėliau persikėlė į jaunimo festivalius, o šiandien užkariavo ne tik festivalius, bet ir gatves. Šiemet pagrindinė blizgesio spalva – auksinė ir visi jos atspalviai.

„Auksinis akių šešėlių atspalvis dar niekada nebuvo toks populiarus. Ir ne veltui – su juo galima sukurti daugybę skirtingų atspalvių. Stipriai pigmentuotus akių šešėlius galite derinti kaip akcentą šalia kitų šiltų atspalvių arba naudoti jį vieną, sukuriant tikrai išskirtinį efektą“, – pasakojo M. Daikerytė.

Anot vizažistės, jeigu jūsų odos atspalvis šiltas – auksas bus jūsų šio sezono spalva. Jeigu jūsų oda šviesesnė ir atspalvis šaltesnis, rinkitės truputį rausvesnį ar pilkesnį aukso atspalvį.