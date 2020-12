Penki patarimai, kaip neišleisti daug pinigų ir džiaugtis gražiais plaukais

Prieš plaudamos plaukus, jų galiukus patepkite aliejumi. Pasak plaukų stilistės N. Novos, daugelis moterų turėtų žinoti kelis patarimus, kaip tinkamai plautis plaukus. Dauguma naudoja daug šampūno ir jį paskirsto per visą plaukų ilgį. Vis dėlto plaukų šampūno pagrindinė paskirtis yra išplauti nešvarumus ir prie pat plaukų šaknų susidariusį riebalinį sluoksnį. Iki plaukų galiukų nukeliavęs šampūnas juos sausina, išplauna galiukuose esantį riebalinį, lipidinį sluoksnį, o dėl to plaukai pasidaro lengviau pažeidžiami, lūžinėja.

„Per metus, priklausomai nuo augimo greičio, plaukai užauga 8-15 cm, tad ilgaplaukės gali paskaičiuoti, kiek metų yra jų plaukams. Ilgi, ypač šviesūs plaukai, yra labiau paveikti aplinkos, todėl plaunant galvą reikėtų pasirūpinti papildoma apsauga plaukų galiukams – prieš plaunant juos ištepti trupučiu aliejaus“, – pataria plaukų stilistė.

N. Novos teigimu, šiam tikslui nebūtina naudoti brangaus aliejaus, puikiai tinka ir buityje naudojamas, pavyzdžiui, drėkinančiu ir maitinančiu poveikiu pasižymintis kokosų aliejus. Juo, pašildžius tarp delnų, reikėtų ištepti galiukus ir galima iškart plauti galvą. Pašnekovė akcentuoja, kad tam netinkamas alyvuogių aliejus – jį yra per daug sunku pašalinti iš plaukų.

Plaudamos ir džiovindamos plaukus rinkitės žemesnę temperatūrą. Nors šaltuoju metų laiku norisi atsipalaiduoti karštoje vonioje ar karštame duše, toks vanduo sausina odą ir plaukus. Karštu vandeniu plaunami plaukai tampa lengviau pažeidžiami, todėl geriau rinktis drungną vandenį. Tas pats galioja ir plaukų džiovintuvo oro srovei – karštu oru džiovinami plaukai yra sausesni, labiau lūžinėja. Dėl šios priežasties rekomenduojama plaukus džiovinti šalta oro srove, o dar geriau – leisti išdžiūti patiems.

Vaistininkė S. Izmalkova pataria šaltuoju metu laikų į lauką neiti šlapiais plaukais – jie gali sušalti ir imti lūžinėti.

„Trūksta laiko? Pabandykite plaukus plauti vakare, kad jie galėtų natūraliai išdžiūti per naktį. Žiemą taip pat pasistenkite susilaikyti nuo plaukų tiesinimo ar garbanojimo, jei visgi nepavyksta – stenkitės džiovinti vėsiu oru ir naudokite papildomas apsaugines priemones nuo karščio ir plaukus maitinantį aliejų“, – sako „Camelia“ vaistininkė S. Izmalkova.

Pasak vaistininkės, žiemą svarbu saugoti plaukus nuo sauso ir žvarbaus oro, sniego, vėjo ir lietaus – visa tai sausina plaukus ir jie ima greičiau lūžinėti. „Kad plaukai po galvos apdangalu nesielektrintų, naudokite aliejaus purškiklį – aliejus drėkina plaukus, grąžina jų blizgesį“, – sako S. Izmalkova.

Išsirinkite būtent jums tinkančias plaukų priežiūros priemones. „Labai dažnai moterys investuoja krūvą pinigų į brangias plaukų priežiūros priemones, kurios joms visai netinka ir galiausiai dulka nenaudojamos. Taip nutinka dėl to, kad esame linkusios pasikliauti draugių rekomendacijomis ir klaidingai galvoti, kad jei priemonė tiko jai, tiks ir man“, – pastebi N. Nova.

Plaukų stilistė pabrėžia, kad tinkamas plaukų priežiūros priemonės geriausiai išsirinkti gali padėti specialistas – plaukų stilistas, kirpėjas, vaistininkas. Renkantis patiems, yra itin svarbu atkreipti dėmesį į savo galvos odos tipą, plaukų ilgį, apimtį, struktūrą.

„Retai pasiteisina sprendimas pirkti vienos plaukų priežiūros priemonių linijos gaminius. Šampūną turime pirkti atsižvelgdamos į galvos odą. Pavyzdžiui, jei oda labai riebaluojasi, rekomenduoju įsigyti drėkinantį šampūną. Nors tai daugumai neįprasta ir atrodo, kad tokia priemonė dar labiau riebaluos plaukus, tačiau drėkinantis šampūnas padeda sutvarkyti galvos epidermio sluoksnį taip, kad jam užtektų drėgmės ir kad jis atliktų savo funkciją. Gali būti, kad galvos riebalų išskyros gausesnės yra dėl to, kad iki tol naudotas šampūnas yra per agresyvus ir pernelyg sausina galvos odą, dėl to ji pradėjo išskirti dar daugiau riebalų“, – sako N. Nova.

Pašnekovė turinčioms plonus plaukus rekomenduoja rinktis plaukų apimtį didinantį šampūną, kenčiančioms dėl sausos galvos odos – šampūną jautriai galvos odai. Jeigu plaukai yra ilgi, dažyti, šviesūs, pažeisti, stilistė vietoj plaukų kondicionieriaus pataria naudoti plaukų kaukę – ši priemonė yra labiau koncentruota ir veiksmingesnė nei kondicionierius ir gali greičiau atstatyti pažeistus plaukus.

Įpraskite kas savaitę skirti laiko kaukei plaukams – ji gali pastebimai pagerinti sausų, pažeistų plaukų išvaizdą, juos sudrėkins ir suteiks blizgesio.

S. Izmalkova priduria, kad dažnai klientai klaidingai galvoja, jog vaistinėse yra parduodamos tik brangios plaukų priežiūros priemonės. „Tai ne tiesa – prekiaujame kokybiškomis, tačiau nebrangiomis grožio priežiūros priemonėmis, kurių gamintojai didžiausią dėmesį skiria kosmetikos sudėtinėms dalims, o ne pakuotės dizainui ar reklamai. Tad vaistinėse galima rasti plaukų priežiūros priemonių už prieinamą kainą ir sulaukti vertingų specialisto patarimų, padėsiančių išsirinkti tinkamiausius produktus“, – sako vaistininkė.

Plaukus prižiūrėkite visapusiškai. „Camelia“ vaistininkės teigimu, norint turėti gražius plaukus, vien juos išplauti šampūnu neužteks – juos būtina bent kartais palepinti kauke, o galiukus pamaitinti aliejumi.

„Kai žiema kėsinasi į jūsų plaukų grožį, prarastą drėgmę atstatykite plaukų aliejumi. Kasdien maitinamuoju plaukų aliejumi tepkite plaukų galiukus, kad šie būtų apsaugoti ir neprarastų drėgmės“, – sako S. Izmalkova.

Jos teigimu, labiausiai dėmesio yra verti plaukus drėkinantys, stiprinantys, minkštinantys makadamijų, erškėtuogių ir ryžių aliejai, regeneruojantis simondsijų (Jojoba) aliejus, minkštinantys ir žvilgesio suteikiantis persikų sėklų ir rafinuotas alyvuogių aliejai, drėkinantis ir švelnumo suteikiantis kviečių gemalų aliejus.

„Taip pat įpraskite kas savaitę skirti laiko kaukei plaukams – ji gali pastebimai pagerinti sausų, pažeistų plaukų išvaizdą, juos sudrėkins ir suteiks blizgesio. Pagerinti plaukų išvaizdą gali ir specialios ampulės“, – priduria vaistininkė.

Valgykite įvairų ir subalansuotą maistą, kuriame būtų biotino, geležies, niacino, vitamino C ir cinko. Tinkama ir pilnavertė mityba užtikrina, kad organizmas bus aprūpintas statybinėmis medžiagomis naujoms plaukų ląstelėms kurti. Svarbu, kad maiste netrūktų baltymų ir vitaminų bei mikroelementų, padedančių užtikrinti plaukų sveikatą ir grožį.

Biotinas dar vadinamas vitaminu B7 arba vitaminu H. Šis vitaminas padeda skaidyti ir įsisavinti amino rūgštis iš maisto bei padeda organizme suformuoti keratiną, reikalingą plaukų ląstelėms formuotis. Biotino randama mėsoje, žuvyje, jūros gėrybėse, avižose.

Geležis padeda formuotis raudoniesiems kraujo kūneliams, o kraujo ląstelės yra atsakingos už deguonies ir maistinių medžiagų, reikalingų naujoms plaukų ląstelėms sukurti, tiekimą. Geležies gausu mėsoje, žuvyje, lęšiuose, špinatuose.

Niacinas, dar vadinamas vitaminu B3, yra naudingas plaukų augimui, atstato plaukų folikulų DNR. Šio vitamino galima rasti mėsoje, žuvyje, žirniuose, pupose, grikiuose.

Vitaminas C yra dar vienas svarbus vitaminas, kuris padeda formuotis ir augti plaukų ląstelėms bei organizmui lengviau pasisavinti geležį. Šis vitaminas yra gerai žinomas antioksidantas, padedantis apsaugoti plaukų folikulus nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio. Vitamino C gausu paprikose, brokoliuose, braškėse, kiviuose, Kale kopūstuose.

Cinkas palaiko DNR gamybą, subalansuoja hormonų pusiausvyrą organizme, padeda lengviau formuotis naujoms plaukų ląstelėms, saugo nuo plaukų slinkimo. Cinko šaltiniai – jūros gėrybės, kviečių gemalai, mėsa, juodasis šokoladas.