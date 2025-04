Naudingi patarimai, kaip išsirinkti papuošalų dėžutę

Maža to, norint kad papuošalai ilgai atrodytų kaip nauji, juos reikia atitinkamai laikyti ir saugoti. Kokybiška papuošalų dėžutė yra praktiškas sprendimas tvarkingai organizuoti savo papuošalų ir aksesuarų laikymą. Kaip išsirinkti tokią dėžutę, pataria Varle.lt papuošalų specialistai.

Nuo senų senovės savo bižuteriją moterys laikė puošniose dėžutėse. Iš tikrųjų būdų papuošalams laikyti yra keli, tačiau dažniausiai yra naudojamos papuošalų dėžutės ir laikikliai. Ką geriau rinktis? Atsakymas į šį klausimą labai subjektyvus, todėl Varle.lt specialistai siūlo palyginti abu variantus.

Papuošalų dėžutė turėtų būti talpi, todėl atkreipkite dėmesį į jos dydį bei kiek turi skyrių. Žinoma, tai pat labai svarbu, kaip ji atrodo, nes šis daiktas bus jūsų nuolatinė interjero detalė. Papuošalų dėžutės išvaizdai įtakos turi medžiaga, iš kurios ji yra pagaminta ir papildomi papuošimai. Atsižvelgiant į papuošalų dėžutės medžiagą, galima išskirti tokius tipus:

Medinės papuošalų dėžutės

Medinės papuošalų dėžutės yra patvarios ir atrodo solidžiai. Įprastai yra gaminamos iš lakuotos medienos, todėl dažnai būna prieinamos įvairių spalvų. Medinės papuošalų dėžutės labai dažnai savo išvaizda primena mažytes komodas: turi stalčiukus ir dureles. Atskiri lygiai būna padalinti į papildomas pertvaras, kurių dėžutėje gali būti net keliasdešimt.

Metalinės papuošalų dėžutės

Metalinės papuošalų dėžutės pasižymi itin aukšta pagaminimo kokybe. Dauguma metalinių modelių primena dėžutes, kurias prieš keletą amžių naudojo prancūzų karalienės ir aristokratės. Dažniausiai metalinės papuošalų dėžutės yra gaminamos iš plieno. Kai kurie modeliai dar papildomai pasidabruojami.

Plastikinės papuošalų dėžutės

Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai labiausiai neskoningi variantai, iš tikrųjų taip nėra. Pagamintos iš kokybiško plastiko papuošalų dėžutės idealiai atrodo įvairaus interjero kambariuose. Ypatingai įdomiai atrodo skaidrūs variantai, kurie tokiu būdu leidžia „eksponuoti“ laikomus dėžutėje papuošalus.

Stiklinės papuošalų dėžutės

Dažniausiai stiklinės papuošalų dėžutės būna paprastos formos dėžutės ir pasižymi laikui nepavaldžiu stilingu dizainu.

Į ką atkreipti dėmesį renkantis papuošalų dėžutę?

Varle.lt specialistai pabrėžia, kad papuošalų dėžutė turėtų būti funkcionali. Be to, jos dydis turėtų atitikti turimą papuošalų kiekį. Orientuojantis į ateitį rekomenduojama rinktis didesnę papuošalų dėžutę. Taip galėsite būti tikri, kad didėjant papuošalų kiekiui, dėžutė jiems netaps per maža. Taip pat atkreipkite dėmesį į skyrių, kurie leis patogiai organizuoti papuošalų laikymą, skaičių.

Kitas dalykas, į kurį siūloma atsižvelgti – dėžutės dizainas. Rinkitės klasikinį elegantišką variantą, nes jis puikiai derės prie bet kokio stiliaus interjero.

Renkantis papuošalų dėžutę, rekomenduojama pasidomėti, iš ko yra pagaminta jos vidinė dalis. Paprastai vidus būna išklotas medvilne, veliūru ar aksomu. Kuo tankesnė vidinė medžiaga, tuo saugesnis papuošalų tokioje dėžutėje laikymas.

Kaip teisingai saugoti papuošalus?

Yra keletą taisyklių, kurių paisant jūsų papuošalai bus saugesni:

• Siekiant, kad papuošalai nebūtų veikiami temperatūros ir drėgmės svyravimų, jų laikymo dėžutės turi būti sandarios.

• Nerekomenduojama sidabrinių papuošalų laikyti medinėse papuošalų dėžutėse, nes jos išskiria drėgmę. Tokią bižuteriją siūloma laikyti natūralaus audinio maišeliuose.

• Drėgmės sugėrimui į papuošalų dėžutę galima įdėti aktyvuotos anglies tabletę.

• Ultravioletiniai spinduliai kenkia brangakmeniams. Laikykite tokius papuošalus tamsioje vietoje.

• Nerekomenduojama auksinių dirbinių laikyti kartoninėse dėžutėse. Drėgmės garai, kuriuos išskiria kartonas palieka ant auksinių dirbinių tamsias dėmes.