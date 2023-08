Kokią mokyklinę kuprinę išrinkti savo vaikui?

Nesvarbu, ar tai būtų paprasta ir universali kuprinė, ar tokia, kuri patraukia akį savo originalia apdaila, mokyklinė kuprinė visų pirma turi būti funkcionali. Nori išsirinkti sau ar savo vaikui tinkamą modelį? Patariame, kurios žinomų prekės ženklų kuprinės nusipelno dėmesio. Kartu su mumis sukurk pirkinių sąrašą, skirtą sugrįžimui į mokyklą, žinoma, įkvėptą streetwear‘o stiliumi.

Tamsios mokyklinės kuprinės – klasika, kuri niekada nenuvilia.

Sunku rasti universalesnį kasdienį variantą nei tamsios spalvos kuprinės. Jos tinka absoliučiai prie visko. Kita jų savybė – funkcionalumas: tamsios spalvos kuprinės sieninės gali ilgai išlikti geros būklės. Supurvinti mokyklinę kuprinę nesunku – būtent todėl tamsiai mėlynos, pilkos ar juodos spalvos modeliai itin populiarūs tarp mokinių.

Šiai kategorijai priklauso „Nike“ juoda Element serijos kuprinė. Ji išiskiria moderniu dizainu su dideliu logotipu, ją renkasi funkcionalumo ieškantys prekės ženklo gerbėjai. Šiek tiek sutvirtinta nugara ir patogūs, platūs pečių dirželiai užtikrina komfortą, jei tenka nešioti kuprinę visą dieną. Joje taip pat yra kišenės smulkiems daiktams laikyti. Juodą spalvą noriai renkasi ir paprastumą vertinantys streetwear‘o minimalistai. Jei ieškai būtent tokio modelio, atkreipk dėmesį į variantą su subtilia apdaila, kuri vis dėlto nesislepia minioje. Čia į sceną žengia „Adidas“ Archive BP serijos mokyklinė kuprinė. Ją puošia fone susiliejantis prekės ženklo logotipas, kuris šiam modeliui suteikia originalumo. Kuprinė taip pat pagaminta iš patvarios medžiagos, kuri iš dalies susideda iš perdirbtų medžiagų.

Sportinio stiliaus mokyklinė kuprinė

Mokyklinė kuprinė – tai tobulas krepšio pakaitalas, kuris bus naudingas jauniems sporto gerbėjams. Galų gale, judėjimo laisvė ir patogus dėvėjimas yra kasdienės išvaizdos pagrindas. Nenuostabu, kad sportiniai modeliai yra toks populiarus pasirinkimas. Geras tokio modelio pavyzdys – kompaktiška kuprinė iš „Adidas“ Backpack S serijos. Ji yra pakankamai maža, kad ją būtų galima patogiai nešioti visą dieną – neaukojant būtiniausių daiktų. Į ją gali susikrauti tiek į treniruotę, tiek užklasinei veiklai ar išvykai už miesto.

Tačiau niekas taip nepabrėžia aprangos sportiškumo kaip kultinis Swoosh logotipas. Ar Tu arba Tavo paauglys norėtų jį įtraukti į savo įvaizdį? Tad rinkis klasikinę „Nike“ Heritage mokyklinę kuprinę, kuri puikiai derės prie sportinio kostiumo ar vasarinės suknelės. Viena universali kišenė su priekine kišene ir pakabinama rankena yra universalus derinys – tiek naudingas, tiek vizualiai patrauklus. Tai – kuprinė, kurią lengvai pavyks priderinti prie bet kokios nuotaikos.

Spalva, raštas: iš tolo matoma mokyklinė kuprinė

Ar vertą gaišti laiką nuobodiems priedams? Tikrai ne. Jaunuolio mokyklinė kuprinė turėtų išsiskirti. Renkantis modelį paaugliui ar sau, gali pasirinkti vieną iš Kalifornijos prekės ženklo pasiūlytų variantų. Tai, pavyzdžiui, kultinė Vans kuprinė iš Old Skool serijos. Pasirink modelį, papuoštą mažesniu ar didesniu logotipu, ir pasirink vienspalvę apdailą arba ryškų raštą. Gėlės, o gal kultinis šachmatų lentos raštas? Čia nėra neteisingų pasirinkimų! Realm serijos mokyklinės kuprinės, papuoštos kultiniu Vans Off The Wall antsiuvu, taip pat išlieka populiarios tarp mokinių.

