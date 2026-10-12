„Shodan“ – stipriausia „Waterpoort Cup 2026“ turnyro komanda

Dvigubu medalių laimėjimu išsiskyrė Goda Ruokytė, kumite (kovų) rungtyje 14–15 metų merginų amžiaus grupėje ji tapo čempione ir iškovojo aukso medalį: pirmąją kovą Goda laimėjo prieš lietuvę Kamilę Kontrimaitę (klubas „Baltas vilkas“), o antroji kova tapo lemiama dėl aukso medalio – joje Goda susitiko su „Shodan“ klubo drauge Vilte Skurdauskyte. Trečioje kovoje shodanietė įveikė Nyderlandų sportininkę Jailey Van Dijk (kl. „Isshokenmei Dojo“), o ketvirtoje kovoje pelnė pergalę prieš dar vieną klubo draugę Vytautę Vaitukaitytę. Keturios kovos ir keturios pergalės atnešė Godai čempionės titulą.
Kata (technikos demonstravimo) rungtyje 16–17 metų merginų grupėje Goda pelnė sidabrą, nors varžėsi su vyresnėmis sportininkėmis. Pirmoje kovoje „Shodan“ auklėtinė laimėjo prieš Nyderlandų sportininkę Eke Kniknie (kl. „Tomoe Dojo“), o antroje kovoje pelnė pergalę prieš lietuvę Teodorą Kaveckaitę (kl. „Dao“). Pusfinalyje Godai teko susirungti su Danijos atstove Ziva Brejner. Teisėjų sprendimu pergalė atiteko shodanietei, ir ji pateko į finalą. Finale Goda susitiko su švede Iris Cordic (kl. „Gothenburg Karate kai“). Po abiejų merginų techniškų kata pasirodymų teisėjai pergalę skyrė varžovei. Tad šiame tarptautiniame turnyre Goda net du kartus lipo ant prizininkų pakylos. Be to, už nepalaužiamą kovotojos dvasią sportininkė buvo apdovanota išskirtine garbės statulėle.
Čempione tapo ir aukso medalį kumite rungtyje 16–17 metų merginų amžiaus grupėje iškovojo Emilija Stanevičiūtė. Pirmąją kovą shodanietė laimėjo prieš Nyderlandų sportininkę Britt Magendans (kl. „Sportschool Da Graca“). Antroje kovoje Emilija susirungė su lietuve Melanija Šostak (kl. „Sakura“), kuri šiemet atstovavo Lietuvai Europos čempionate, ir įveikė vieną pajėgiausių kategorijos varžovių. Trečioje kovoje „Shodan“ auklėtinė pelnė pergalę prieš dar vieną lietuvę – Mileną Venskevič (kl. „Ippon“). Paskutinėje, ketvirtoje kovoje Emilija įveikė Nyderlandų atstovę Isis Den Boer (kl. „Renshu Dojo“). Keturios kovos ir keturios pergalės atnešė Emilijai čempionės titulą tarptautiniame „Waterpoort Cup 2026“ turnyre!. Pernai šiame turnyre ji pelnė sidabro ir bronzos medalius, o šiemet užkopė į aukščiausią pakylos laiptelį.
Sidabro medalį suaugusių moterų kata rungtyje iškovojo „Shodan“ mokyklos trenerė Rima Barusaitė. Pernai šiame turnyre iškovojusi čempionės titulą, šiemet Rima vėl užtikrintai žengė iki finalo. Šioje kategorijoje varžėsi net 17 sportininkių iš Nyderlandų, Ukrainos, Danijos, Ispanijos ir Lietuvos. Pirmoje kovoje shodanietė rungėsi su Nyderlandų sportininke Josien Van Riet (kl. „Tomoe Dojo“) ir teisėjų sprendimu pelnė pergalę. Antroje kovoje Rima įveikė dar vieną Nyderlandų atstovę – Marije Sijtsma (kl. „Iryoku“). Trečioje kovoje „Shodan“ trenerė nepaliko abejingų savo techniškumu ir laimėjo prieš Lucią Van Der Sluis (kl. „Dojo Kyôchô“) iš Nyderlandų. Pusfinalyje Rima susitiko su lietuve Kristina Sitnikova (kl. „Sakura“). Kaip ir pernai, pergalė atiteko shodanietei, ir ji pateko į finalą. Finale Rima rungėsi su Ukrainos atstove Anastasiia Pryshliak (kl. „KANKU-Lviv“). Po abiejų sportininkių meistriškų kata pasirodymų teisėjai pergalę skyrė varžovei, o Rima pelnė garbingą antrąją vietą. Sportininkė turnyre taip pat buvo apdovanota išskirtine garbės statulėle, kuria organizatoriai pagerbia pačius stipriausius ir nepalaužiamą kovotojo dvasią demonstruojančius sportininkus.
Turnyre čempionais taip pat tapo ir aukso medalius pelnė: Eimantė Venslovaitė, Majus Narbutas, Domantas Kubilius, Roberta Kašėtaitė, Kristupas Kozinecas, Ana Merkelytė.
Sidabro medalius iškovojo shodaniečiai: Viktė Šimkevičiūtė, Greta Gedminaitė, Vytautas Pocius, Erikas Adomavičius, Karolina Jasaitytė.
Bronzos medalius garbingai laimėjo auklėtiniai: Fausta Majauskaitė, Adrija Bliutaitė, Eimantas Dajutis, Nojus Tarvydas, Augustas Kozinecas, Guoda Raščiūtė, Kornelija Balčiūtė, Edgaras Adomavičius.
Karatė mokyklos „Shodan“ vadovas Lukas Kubilius bei klubo treneriai džiaugiasi kiekvienu šiose varžybose startavusiu auklėtiniu bei tokiais jų pasiekimais, ryžtu ir nuosekliu darbu siekiant pergalių.
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