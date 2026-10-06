Klaipėdiečių pergalės Europos čempionate

Komandinėje kata rungtyje „Okinavos“ trijulė, Kajus Malinen, Domas Petrauskas ir N. Kvasys, tapo Europos vicečempionais.
Jaunučių komandinėje kata rungtyje „Okinavos“ ir Lietuvos vardą ant tatami gynė Gintautas Sąveika, Justas Kucinas ir Orestas Purys.
Tai jų debiutas tokio lygio čempionate, kuriame tik 3:2 nusileido šių varžybų finalistams rumunams.
Kumite rungtyje absoliučioje svorio kategorijoje Europos čempionato debiutantas Henrikas Toleikis užtikrintai laimėjo pirmąją kovą ir tik sėkmės pritrūko antrame etape. Tokios patirtys augina čempionus.
Praeitą sekmadienį ant tatami po pertraukos sugrįžo „Okinavos“ mokytoja Rima Lisinskaitė, ir sugrįžo su energija. Pirmoje kovoje ji užtikrintai laimėjo prieš lenkę, antroje kovoje pergalė liko varžovei iš Vengrijos. Po tokios pertraukos vėl stoti tarp geriausių Europos kovotojų – pakylėjantis jausmas.
N. Kvasys per dvi dienas surinko visų spalvų medalius. Šeštadienį U21 grupėje atidavęs visas jėgas auksui ir komandiniam sidabrui, sekmadienį garbingai iškovojo trečią vietą. Pusfinalis baigėsi vos 3:2, tad iki finalo pritrūko mažos sėkmės.
Už viską padėka mokytojoms Dianai Mačiūtei, Kristinai Basovai ir R. Lisinskaitei už kiekvieną treniruotę, kuri atvedė iki šių aukšto meistriškumo varžybų.
Vieni parsiveža medalius, kiti patirtį, o visi kartu auga kaip viena komanda.
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