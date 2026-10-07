Istorinis „Shodan“ auklėtinių pasirodymas Europos čempionate

Pirmąją čempionato dieną vyko J16 kumitė ir kata bei U21 individualios ir komandinės kata varžybos.
U21 komandinėje kata rungtyje Europos čempionato bronzą iškovojo Karolina Radžiūnaitė, Titas Česnauskas ir Gratas Tamošiūnas. Ši „Shodan“ auklėtinių komanda pademonstravo darnų ir technišką pasirodymą bei iškovojo Europos čempionato bronzos medalius.
U21 individualioje kata rungtyje Titas Česnauskas laimėjo Europos čempionato bronzą. Sportininkas pateko tarp stipriausių Europos U21 kata meistrų ir užlipo ant čempionato apdovanojimų pakylos.
J16 individualioje kata rungtyje Jokūbas Jundulas tapo Europos vicečempionu, Dominykas Poškus užėmė 5 vietą, Kristina Mockutė užėmė 7 vietą.
Jokūbas pasiekė čempionato finalus ir iškovojo Europos vicečempionų titulą, o Dominykas ir Kristina pateko tarp stipriausių savo kategorijų sportininkų.
J16 komandinėje kata rungtyje 5 vietą užėmė „Shodan“ auklėtinių komanda: Jokūbas Jundulas, Dominykas Poškus, Edvinas Strukčinskas ir Olgerdas Vaitkus.
J16 kumitė rungtyje Jokūbas Jundulas pelnė 5 vietą. Jokūbas kovose iškovojo dvi pergales ir tik per vieną žingsnį liko nuo Europos čempionato medalio. Jis puikiai pasirodė visose trijose rungtyse – individualioje kata, komandinėje kata ir kumitė.
Garbingai, ryžtingai ir iki paskutinės sekundės kovojo: Dovydas Ambrazaitis, Emilija Stanevičiūtė ir Odrė Valeikė.
Europos čempionato tatamis neatleidžia nė mažiausios klaidos. Čia susitinka stipriausi žemyno sportininkai, todėl kiekviena pergalė, aukšta vieta ir garbingai užbaigta kova yra svarbus pasiekimas.
Antrąją varžybų dieną vyko suaugusiųjų vyrų ir moterų absoliučios kategorijos čempionatas, kata atranka į pasaulio čempionatą bei U21 kumitė kovos.
Moterų absoliučioje kategorijoje varžėsi apie 30 pajėgiausių Europos kovotojų, o kelialapius į Japoniją pelnė aštuonios stipriausios sportininkės.
Marija Sekunda įveikė vengrę Fejes Hanną, o pasaulio čempionatų prizininkę švedę Mirjam Björklund galingais smūgiais rankomis pasiuntė į nokautą. Ketvirtfinalyje Marija pergalingus taškus pelnė prieš Europos čempionę vengrę Bertą Szalay. Pusfinalio kovoje su daugkartine Europos čempione bulgare Ivanka Stefanova Popova nugalėtoja nepaaiškėjo net po dviejų pratęsimų. Tik sportininkių svėrimas lėmė varžovės pergalę. M. Sekunda iškovojo Europos čempionato bronzą ir kelialapį į 2027 metų pasaulio čempionatą Japonijoje.
Vyrų kata atrankoje varžėsi 21 stipriausias Europos sportininkas. Tik du finalininkai galėjo užsitikrinti vietas pasaulio čempionate. Dominykas Riauba įveikė ukrainietį Marką Birherį, vengrą Szabolcsą Solteszą, o pusfinalyje – Lietuvos atstovą Niką Kvasį. Finale Dominykas teisėjų sprendimu 2:3, vos vienu balsu, nusileido daugkartiniam Europos čempionatų prizininkui ukrainiečiui Yaroslavui Kovalchukui. D. Riauba iškovojo sidabrą ir kelialapį į pasaulio čempionatą Japonijoje.
Rima Barusaitė įveikė bulgarę Eleną Yuliyanovą Kalenitsovą ir lenkę Magdaleną Hajduk. Pusfinalyje ji nusileido būsimai vicečempionei ukrainietei Marianai Chaban, tačiau kovoje dėl bronzos nugalėjo kitą Ukrainos atstovę Yelyzavetą Galimską. Rima užėmė trečiąją vietą ir liko pirmoji rezerve papildomam kvietimui į Japoniją.
Puikiai kata atrankoje pasirodė ir jaunasis „Shodan“ karate mokyklos sportininkas Titas Česnauskas – užimta 6 vieta. Titas, debiutuodamas suaugusiųjų kategorijoje, mažajame finale įveikė daugkartinį Lietuvos čempioną ir Europos čempionato prizininką Tomą Zienių.
Visi trys – Dominykas, Rima bei Titas – „Shodan“ kata sportininkai pateko tarp aštuonių stipriausių Europoje.
Svorio kategorijoje iki 75 kg Jonas Stanevičius laimėjo visas keturias kovas: įspūdingu kojos smūgiu nokautavo Lenkijos atstovą Maurycy Janiaką, galingu smūgiu ranka nokautavo ukrainietį Danyilą Petrashevskyį, o pusfinalyje smūgiu keliu į galvą pelnė pergalingą tašką prieš vengrą Dánielį Jámborą. Finale po pratęsimo palaužė Azerbaidžano atstovą Zaminą Farajovą. Keturios kovos, keturios pergalės, du nokautai ir U21 Europos čempiono titulas.
Jono kovos buvo vienos techniškiausių ir įsimintiniausių visame čempionate. Jis išsiskyrė universalia technika, tiksliais smūgiais, brandžia taktika ir savitu kovos braižu.
Jono treneriai Lukas Kubilius ir Eventas Gužauskas džiaugiasi įspūdingu jo progresu ir vis labiau atsiskleidžiančiu išskirtiniu talentu.
Vyrų absoliučioje kategorijoje Donatas Zeigis nokautavo net 40 kg sunkesnį varžovą, tačiau vėliau patyrė kojos traumą ir nebegalėjo tęsti pasirodymo.
Laurynas Vaičikauskas pirmojoje kovoje nusileido tituluotam Sakartvelo sportininkui.
U21 čempionate taip pat kovojo Timofejus Fiodorovas, nusileidęs turkui Ahmetui Turgutui Gencui, Gratas Tamošiūnas, kovojęs su ukrainiečiu Nazaru Tsiupka, Martynas Navickis, nusileidęs būsimam Europos čempionui iš Sakartvelo Avtandilui Partsikanashvili, Orinta Malinauskaitė tik po visų galimų pratęsimų nusileido rumunei Celiai Stejeran, kuri vėliau tapo Europos vicečempione, Ūla Zemeckytė po pratęsimo turėjo pripažinti Turkijos atstovės Elif Arslan pranašumą.
Nors ne visiems sportininkams šį kartą pavyko pasiekti pergales, kiekviena kova aukščiausio lygio Europos čempionate suteikė neįkainojamos patirties ir dar daugiau motyvacijos sugrįžti stipresniems.
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