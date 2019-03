Žmonės nufilmavo, kaip ugniagesys per ledą laužėsi prie skęstančio vyro

Kaip pranešė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, į ledinį vandenį prie skęstančiojo, prisirišęs virve, vilkėdamas darbinę uniformą ir gelbėjimo liemenę, nedvejodamas šoko drąsus ir ryžtingas ugniagesys gelbėtojas Giedrius Raguotis. Basomis kojomis laužydamas ledą jis brovėsi iki nukentėjusiojo, o paskutinius žingsnius ledą laužė griūdamas ant jo visu kūnu. Pačiupęs vyrą už rankos, davė ženklą kolegoms traukti juos į krantą.

„Jau važiuodami į įvykio vietą, su skyrininku sudėliojome visą gelbėjimo planą, mašinoje užsisegiau ir gelbėjimo liemenę. Esu baigęs plaukiko gelbėtojo kursus. Naro kostiumą turime, tačiau jis man per mažas. Jis skirtas žmogui iki 1,9 metro, o mano ūgis – per 2 metrus. O gelbėti įlūžusį žmogų teko pirmą kartą. Išgelbėtas vyras kalbėjo, reagavo. Ką jis veikė ant ledo, neaišku. Gal žvejojo, o gal manė per tvenkinį patrumpinti kelią ir nepastebėjo, kad ledas jau visai minkštas, vos 2 centimetrų storio,“ – pasakojo ugniagesys gelbėtojas.

Skendęs vyras sąmoningas perduotas greitosios pagalbos medikams. Lediniame vandenyje jis išbuvo apie 10 minučių.

Šio įvykio liudininkė, mobiliuoju telefonu nufilmavusi gelbėjimo operaciją, pasakojo, jog pro langą matė, kad vyras ant tvenkinio žvejojo. „Dar pagalvojau, kaip jis nebijo. Juk ledas jau toks trapus. Po kurio laiko pamačiau, kad vyras jau plūduriuoja vandenyje. Žmonės stengėsi jį išgelbėti, numetė jam virvę su pagaliu, tačiau jis nereagavo. Gal jau buvo visiškai sušalęs ar išsigandęs? Iki atvykstant gelbėtojams, jis jau buvo du kartus paniręs po vandeniu. Gal po 7 minučių atvyko ugniagesiai gelbėtojai. Nors kai lauki, kiekviena minutė eina kaip valanda. Ugniagesys šaunuolis, taip operatyviai įšoko į tvenkinį ir, žiūriu, jau traukia nukentėjusįjį. Žvejai, lipdami ant tokio trapaus ledo, turėtų pagalvoti apie savo gyvybę. Tuo labiau kad ir ugniagesiams tenka dėl jų rizikuoti, nesvarbu, kad jų toks darbas.“

28 metų G. Raguotis ugniagesiu gelbėtoju dirba šeštus metus. Nuo 2010 m. jis yra ir krašto apsaugos savanoris. Ugniagesys sakė, jog po šios gelbėjimo operacijos nesušalo ir nesusirgo. „Nors vandenyje ir buvo šalta, bet, matyt, veikė adrenalinas. Dabar jau žinau, kad reikėtų dažniau grūdintis...“ – juokavo jis.