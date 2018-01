VDA studentės kaltina dailininką J. Gasiūną seksualiniu priekabiavimu

Buvusios studentės priekabiavimu kaltina Vilniaus dailės akademijos tapybos katedros vedėją, Nacionalinės premijos laureatą dailininką Joną Gasiūną, rašo portalas 15 min.lt.

Neseniai pasirodžiusiame tinklaraštyje „Akadės paslaptis“ savo istorijas viešina seksualinį priekabiavimą patyrusios studentės.

„Akadės paslaptis“ yra tinklaraštis, skirtas esamoms arba buvusioms studentėms ir studentams anonimiškai prabilti apie seksualinį priekabiavimą, išnaudojimą, smurtą ar kitą prieš juos atliktą žalą, patirtą Vilniaus dailės akademijoje bei kitose Lietuvos mokslo ir studijų institucijose“, – teigiama tinklaraštyje.

Pirmajame laiške buvusi tapybos katedros studentė nurodo, kad nederamas dėstytojo elgesys prasidėjo praktikos Nidoje metu: „Vieną vakarą rampoje jis, studentams nematant, mane apkabino per pečius. Nebuvau tikra, kaip į tai reaguoti, norėjau tikėti, kad tai – globėjiškas apkabinimas, nuėjau miegoti. Visą kitą dieną mane pykino, vėmiau nuo alkoholio. J.G. man išvirė sriubos bei davė degtinės, sakė, kad padės nuo skrandžio bėdų. Valgyti pakvietė į savo kambarį (jame buvo dvi vienvietės lovos), jis peržiūrinėjo ir rūšiavo dėžes su senais tekstais ir žurnalais, kurie per daugybę metų prisikaupė jo kambaryje. Jaučiausi silpnai, prisimenu jo abstrakčias frazes: „Menininkas yra karys, o ne vaikų darželio auklėtojas.“ Tada jis prisėdo šalia manęs, pradėjo mane bučiuoti ir nurenginėti. Jaučiausi sutrikus, nežinojau, kaip elgtis, ryškiai prisimenu, kad norėjau staiga atsikelti, išeiti ir trenkti durimis – bet neišdrįsau. Kitą rytą prabudau šalia jo, negalėjau jam pažvelgti į akis. Jis sakė, kad tai nieko blogo, kad tai tik mūsų dviejų reikalas.“ Mergina rašo nesiryžusi apie tai prabilti, nes bijojo būti pasmerkta už tai, kad permiegojo su dėstytoju, ir negalės baigti studijų: „Kita vertus, priešintis jo valiai buvo beprasmiška vien dėl to, kad paslapčia daugelis žmonių ir taip žinojo jo romanus su studentėmis. Sklido gandai apie jo buvusias „mergaites“, o aš po truputį tapau atskirta nuo kitų studentų.“

Vilniaus dailės akademija į susidariusią padėtį žada reaguoti labai rimtai. Komunikacijos skyriaus vedėjas Marius Dirgėla sakė, jog pasirodžiusios istorijos akademijos vadovybei buvo netikėtos.

VDA Vilniaus fakulteto Tapybos katedros vedėjas Jonas Vaitekūnas teigia, kad yra girdėjęs gandų apie J. Gasiūną. Klausiamas, ar kada sulaukė studentų skundų, J. Vaitekūnas aiškino, kad nebent užuominomis arba per aplinkui, dažniausiai – jau iš buvusių studentų.

„Kažką reikia daryti, nereaguoti neišeina, bet vėl gi – rašoma anonimiškai, o faktų ar tiesioginių skundų nėra, tik menkesnių nusižengimų, kai pradedi kažką daryti, išeina, kad pats šmeiži“, – portalui delfi.lt trečiadienį sakė J. Vaitekūnas.

Nušalintas nuo darbo su studentais

VDA rektorius Audrius Klimas sako, jog po paskelbtų pranešimų, kad dėstytojas Jonas Gasiūnas galėjo seksualiai išnaudoti studentes, dėstytojas dviem savaitėms nušalintas nuo darbo.

Pats J. Gasiūnas interviu naujienų portalui delfi.lt atmetė kaltinimus ir siejo juos su kilusia konfliktine situacija, kai naujuoju katedros vedėju tapo Jonas Vaitiekūnas.

„Vertinu neigiamai, tas žmogus dabar dviem savaitėms yra nušalintas nuo darbo su studentais, šitas reikalas atiduodamas į senato etikos komitetą, po dviejų savaičių yra senato posėdis ir senatas taip pat pasakys savo nuomonę“, – BNS sakė A. Klimas.

Jis sakė, kad iki šiol rašytinių skundų dėl dėstytojo J. Gasiūno netinkamo elgesio su studentėmis nebuvo gavęs, nors tokių gandų buvo.

„Anksčiau konkrečių rašytinių skundų nebuvo (...), žodiniai skundai yra kaip signalas, bet gal dar nėra priežasties reaguoti. Nebuvo konkretaus skundo, buvo gal kažkokios šnekos, gandai, nuomonės ir panašiai, tokių dalykų yra daug“, – teigė aukštosios mokyklos rektorius.

J. Gasiūnas 2010-aisiais gavo Nacionalinę kultūros ir meno premiją už tapybos galimybių atnaujinimą ir šiuolaikinio mąslaus meno idėjų sklaidą.

Išplatintame pranešime VDA nurodo, kad minimas atvejis yra pirmasis, kai informacija apie galbūt neetišką profesoriaus elgesį tapo žinoma akademijos vadovybei, VDA žada skirti visą dėmesį „objektyviam šio atvejo ištyrimui ir panašių situacijų prevencijai“. Akademija taip pat kviečia dėstytojus, esamus ir buvusius studentus nelikti abejingais ir apie „bet kokį neetišką elgesį“ informuoti Akademijos vadovybę ir Senato Etikos komitetą, taip pat nurodyti tokius atvejus reguliariose studentų grįžtamojo ryšio anketose.

Dvi buvusios Vilniaus dailės akademijos (VDA) studentės anonimiškai apkaltino dėstytoją profesorių Joną Gasiūną seksualiniu išnaudojimu.

Viena iš merginų, tinklaraštyje paskelbusi, kad su 1954 metais gimusiu J. Gasiūnu būdama studente turėjo seksualinių santykių, sako, kad daug žmonių ir institucijų toleravo netinkamą J. Gasiūno elgesį. 2008 metais į akademiją įstojusi mergina sako po studijų nusprendusi emigruoti, nes turėti potencialūs meno rinkos kontaktai buvo priklausomi nuo J. Gasiūno.

Kita anonimiškai pasipasakojusi mergina teigia pirmą kartą su savo dėstytoju VDA turėjusi intymių santykių taip pat dar būdama 18-mete pirmakurse, kaip spėja, jo studijoje Vilniuje – ji sako, kad pirmąjį kartą ją J. Gasiūnas išnaudojo dėl jos girtumo, vėliau intymius santykius tęsė jausdama jo spaudimą, baimę prarasti jo palaikymą studijuojant. Dėl šių santykių mergina teigia puolusi į alkoholį, vėliau gydžiusis vaistais.

Pats J. Gasiūnas atmeta kaltinimus ir nurodo, jog jie atsirado, kai jis dėl katedros vedėjo J. Vaitiekūno veiksmų kreipėsi į VDA Senato etikos komisiją. Profesorius delfi.lt nurodė, jog J. Vaitiekūnas katedroje įdarbino savo brolį, jo gyvenimo draugę, o katedroje imamasi destruktyvių, konservatyvių sprendimų.

„Vyksta povandeninis purvas. Galų gale, netgi jeigu būtų taip, kad kažkur per kažkokį neapsižiūrėjimą aš kaip nors neapdairiai su kuo nors šnekėjau, iš kur aš dabar galiu prisiminti savo galvoje? Devyneri metai praėjo“, – portalui kalbėjo tapytojas.

Ministrė pasmerkė

Reaguodama į anonimiškai paskelbtus buvusių Vilniaus dailės akademijos (VDA) studenčių kaltinimus dėstytojui dėl seksualinės prievartos, švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė sako, kad situacija yra netoleruotina.

„Tai tikrai netoleruotina, tikimės, kad Akademijos vadovybė ras tinkamus sprendimus. Svarbu, kad akademinėse bendruomenėse įsivyrautų pagarbos dvasia, kad studentas nebijotų pranešti apie problemą, kalbėtų apie tai ir neliktų vienišas. Tikimės, kad per dešimtį metų šioje srityje aukštosios mokyklos pasistūmėjo pirmyn“, – ministerijos atstovų perduotame komentare BNS sakė J. Petrauskienė.

Socialiniuose tinkluose visame pasaulyje kilus judėjimui #metoo, kai moterys prisipažįsta patyrusios seksualinį priekabiavimą ar išnaudojimą, Lietuvoje kaltinimų dėl nederamo seksualinio elgesio taip pat sulaukė žinomi asmenys – iš pareigų dėl pradėto apkaltos proceso atsistatydinęs Kęstutis Pūkas, taip pat iš pareigų atleistas Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Linas Marijus Zaikauskas. Dėl abiejų jų elgesio po merginų skundų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Kaltinimų sulaukė ir režisierius Šarūnas Bartas – režisieriaus nederamo seksualinio elgesio aukomis tapusios viešai prispiažino aktorė Julija Steponaitytė bei dailininkė Paulė Boculaitė.