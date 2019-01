Vokietijos „Homanit“ šalia Vilniaus stato gamyklą

Vokietijos bendrovė „Homanit“ – viena iš stambiausių vidutinio (MDF) ir didelio (HDF) tankio medžio plaušų plokščių gamintojų – paskelbė planuojanti statyti gamyklą Vilniaus rajone. Per pirmuosius trejus veiklos metus bendrovė ketina investuoti 115 mln. eurų ir pasamdyti 440 darbuotojų.

Bendrovės sprendimą statyti gamyklą Lietuvoje lėmė auganti paklausa iš vietos baldų gamintojų, kuriems savo produkciją „Homanit“ šiuo metu tiekia iš dviejų gamyklų Lenkijoje.

„Lietuva ir Lenkija yra didžiausios „Ikea“ tiekėjos. Per dvejus metus tikimasi per 360 mln. eurų naujų investicijų į Lietuvos baldų gamintojų rinką, – teigia „Homanit Lietuva“ direktorius Andrius Ostrauskas. – Žaliavų gabenimo iš Lenkijos kaštai mažino baldų gamintojų pelną, o mūsų naujoji padės išspręsti šią problemą. Pusė mūsų produkcijos bus skirta vietos gamintojų poreikiams tenkinti, o likusioji dalis bus tiekiama užsakovams visame pasaulyje, įskaitant Šiaurės Ameriką ir Tolimuosius Rytus.“

Bendrovė gamina vidutinio (MDF) ir didelio (HDF) tankio medžio plaušų plokštės stambiems baldų, durų ir grindų dangos gamintojams. Dėl siūlomo plataus spalvų ir formų pasirinkimo „Homanit“ produkcija itin vertinama individualių sprendimų rinkoje.

Vilniaus rajone statomoje gamykloje planuojama įrengti įvairių gamybos linijų, įskaitant pjaustymo, laminavimo ir lankstymo linijas, o taip pat pakavimo linijas. Dauguma gamybos procesų yra automatizuoti, todėl bus sukurtos darbo vietos aukštos kvalifikacijos darbuotojams.

„Lietuvos baldų pramonė itin sparčiai automatizuoja gamybos procesus ir parodo, kaip ateityje atrodys gamyklos. Nauja „Homanit“ gamykla ne tik padės užtikrinti greitesnį Lietuvos baldų gamybos klasteriui reikalingų medžiagų tiekimą, bet ir įdarbins specialistus, kurie įgaus žinių ir įgūdžių, kaip veikia ir tokios gamyklos ir išmoks jas valdyti. Tai bus svarus postūmis šalies pramonės automatizavimui, kuris kol kas vyksta sąlyginai lėtai, o viena pagrindinių priežasčių – kompetencijų stygius rinkoje“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius.

Nuo pat veiklos pradžios „Homanit“ norėtų užmegzti bendradarbiavimą su aukštojo mokslo įstaigomis ir profesinėmis mokyklomis.

„Vasarą siūlysime praktiką, o visus metus – pameistrystės galimybes,“ – teigia Andrius Ostrauskas.

Pasak „Investuok Lietuvoje“ generalinio direktoriaus Manto Katino, „Homanit“ sprendimas statyti gamyklą Vilniaus rajone taps nauja paskata vietos gamintojams.

„Homanit“ gamykla Lietuvos baldų gamintojams taps nauja tiekimo grandinės grandimi ir sutrumpins gamybos procesų trukmę, o galiausiai ir sutvirtins Lietuvos baldų pramonės ryšius,“ – pabrėžia M. Katinas.

Lenkijoje, kur bendrovė „Homanit“ vykdo veiklą nuo 2005 m., ji yra pagarsėjusi ir kaip socialiai atsakingo verslo įmonė. Nuo 2014 m. bendrovė Karline, šiaurės vakarų Lenkijoje, investuoja 115 tūkst. eurų per metus į bendruomenei skirtų socialinių būstų ir sporto centro statybas. Be to, „Homanit“ prisidėjo prie jos vardu pavadintos sporto arenos statybų.

Bendrovei „Homanit“ priklauso gamyklos Saro krašte Vokietijoje, o taip pat Karlino ir Krosno miestuose Lenkijoje. Bendrovės padaliniuose dirba apie 1,5 tūkst. darbuotojų. 2016 m. jos apyvarta siekė 225 mln. eurų.