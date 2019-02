Vilnius – Vokietijos turizmo giganto taikiklyje

Siekdama išnaudoti sukeltą precedento neturinčią susidomėjimo bangą, sostinės turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“ užsibrėžė Vilnių įtvirtinti Vokietijos turizmo profesionalų akiratyje ir jų parduodamuose kelionių paketuose bei užmezgė bendradarbiavimą su vienu didžiausių Vokietijos kelionių operatoriumi „FTI Group“, rašoma pranešime.

Vokietija jau keletą metų yra viena svarbiausių Vilniaus atvykstamojo turizmo rinkų, į kurią nukreipiami resursai ir priemonės, padedantys didinti sostinės žinomumą ir skatinti turizmą. Pastaruosius kelerius metus „Go Vilnius“ Vokietijos keliautojams sostinę nuosekliai pristato socialiniuose tinkluose ir turizmo parodose, didina miesto matomumą šios šalies žiniasklaidoje ir kelionių planavimo platformose, tokiose kaip „Expedia“, organizuoja pažintinius miesto turus Vokietijos žiniasklaidai bei kelionių organizatoriams, vokiečių kalba leidžia leidinius ir rengia informaciją internete.

Statistikos departamento duomenimis per praėjusių metų tris ketvirčius Vilniuje apsilankė daugiau nei 86 tūkst. turistų iš Vokietijos. Žinant, kad vienas Vokietijos turistas per apsilankymą Lietuvoje vidutiniškai išleidžia apie 410 eurų, galima apskaičiuoti, kad vokiečiai per šį laikotarpį išleido daugiau nei 35 mln. eurų.

Siekdama dar labiau paskatinti pagreitį įgaunantį vokiečių turistų susidomėjimą Vilniumi, „Go Vilnius“ pradėjo bendradarbiauti su vienu didžiausių Vokietijos kelionių operatoriumi „FTI Group“. Ši įmonė – viena didžiausių kelionių organizatorių Vokietijoje, šiuo metu užimanti ketvirtą poziciją šalyje ir nusileidžianti tik „TUI“, „Thomas Cook“ ir „Der Touristik“.

Šią žiemą turizmo agentūroms, parduodančioms „FTI“ kelionių pasiūlymus, „Go Vilnius“ organizavo mėnesio trukmės mokymai apie Vilnių „City Academy“. Mokymų tikslas – paskatinti kelionių agentus daugiau sužinoti apie Lietuvos sostinę. Mokymus sėkmingai įveikė 515 Vokietijos turizmo specialistai, o vienas asmuo buvo apdovanotas ir savaitgalio kelione į Vilnių.

12 Vokietijos kelionių agentūrų, bendradarbiaujančių su „FTI“, atstovų iš Berlyno, Miuncheno, Štutgarto ir Drezdeno atvyko susipažinti su Vilniumi asmeniškai. Jie dalyvavo „Go Vilnius“ organizuotame pažintiniame ture, kurio metu apžiūrėjo Vilniaus Senamiestį ir Užupį, dalyvavo ekskursijoje Valdovų rūmuose ir Trakuose. Lankėsi Vilniaus restoranuose, kur ragavo ir tradicinių lietuviškų, ir modernios, ir istorinės virtuvės patiekalų.

Po kelionės vokiečiai tvirtino, kad viešnagė Vilniuje pranoko jų lūkesčius: jie nesitikėjo, kad tai toks gražus ir jaukus miestas su draugiškais gyventojais. „Tai dar neatrastas Šiaurės Europos miestas, kuriame jautiesi saugus ir savas,“ – sakė Olafas Kistenmacheris, FTI Savaigalio kelionių skyriaus komercijos vadovas. Tikimasi, kad šie įspūdžiai paskatins „FTI“ partnerius pakviesti dar daugiau vokiečių aplankyti Vilnių.

„Vilniaus žinomumo didinimas turizmo specialistų tarpe – tikslinė ir efektyvi taktika, kurios rezultatai yra didėjantys turistų srautai. Todėl reguliariai organizuojame pažintinius turus Vilniaus tikslinių turizmo šalių kelionių organizatoriams. Asmeninis apsilankymas mieste padeda griauti stereotipus ir geriau pažinti šiuolaikinį Vilnių, kuris pastaruoju sparčiai tobulėja įvairiose su turizmu susijusiose srityse, pradedant restoranais ir viešbučiais, baigiant jaukiomis viešosiomis erdvėmis ir svetinga miesto atmosfera,“ – sakė „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.