Vilniuje duris atvėrė atnaujinta „Iki“ parduotuvė: tapo dar atviresnė pirkėjams

Prekybos tinklą „Iki“ valdanti bendrovė „Palink“ į Vilniaus Antakalnio mikrorajone įsikūrusios parduotuvės atnaujinimą ir modernizavimą investavo 0,7 mln. eurų. Tai yra pirmoji prekybos tinklo atidaryta parduotuvė šiemet, o taip pat ir pirmoji parduotuvė, kurios koncepcija ir išplanavimas yra kitokie nei įprastai.

„Mūsų siekis yra, jog kiekviena parduotuvė būtų maksimaliai patogi ir atitiktų šiuolaikinių pirkėjų poreikius – tam skiriame didžiausią dėmesį ir investicijas. Sekame naujausias tendencijas ir tarptautines praktikas, kurios pasiteisino kitose užsienio šalyse, kad savo pirkėjams galėtume pasiūlyti geriausią apsipirkimo patirtį. Atnaujindami šią parduotuvę rėmėmės geruoju „REWE Group“ pavyzdžiu ir dėl pirkėjų, o taip pat ir pačių darbuotojų, patogumo keitėme tam tikrų skyrių bei patalpų išdėstymą. Tai leido padidinti parduotuvės prekybinį plotą ir dar didesnį dėmesį skirti šviežiems maisto produktams, kurie yra mūsų prioritetas. Tikimės, kad šiuos pokyčius netruks pajusti ir įvertinti patys pirkėjai“, – sako „Palink“ generalinis direktorius Gerardas Rogas.

Atnaujintoje „Iki“ parduotuvėje pirkėjai ras dar platesnį šviežios sveriamos mėsos, žuvies, pieno produktų asortimentą, galės įsigyti vietoje rūkomų mėsos ir žuvies gaminių. Taip pat sekant tarptautinio prekybos tinklo pavyzdžiu ir siekiant sustiprinti vienų svarbiausių prekių kategorijų – vaisių ir daržovių bei šviežių duonos gaminių – vaidmenį parduotuvės asortimente, šie skyriai pirkėjų patogumui įrengti pagal „parduotuvė parduotuvėje“ (angl. shop in shop) formatą. Be to, prekybos salėje veiks atvira kepykla, tad parduotuvės lankytojai galės plika akimi matyti visą gamybos procesą ir rasti dar gausesnį kelis kartus per dieną čia pat kepamų šviežios duonos gaminių pasirinkimą.

Atsižvelgiant į besikeičiančius lietuvių mitybos įpročius ir vis didesnį dėmesį kreipiant į produktų kokybę, parduotuvėje įrengtas atskiras ekologiškų prekių skyrius, o visa informacija apie produktų sudėtį pirkėjams bus patogiai pateikiama ir skaitmeniniu formatu – liečiamame ekrane.

Dar vienas svarbus pokytis – prie kasų zonos perkeltos administracinės patalpos, kurios virto atviromis darbo erdvėmis. Kol kas tai yra neįprastas sprendimas ir nauja prekybos tinklo praktika Lietuvoje, kurios, pasak G. Rogo, imtasi siekiant sustiprinti ryšį tarp parduotuvės personalo ir pirkėjų.

„Mums svarbu, jog darbuotojai būtų šalia pirkėjų ir, vos prireikus, suteiktų jiems visą reikiamą pagalbą, taip pat galėtų nuolat stebėti vidinius procesus ir, esant poreikiui, juos efektyvinti. Jei šis sprendimas pasiteisins, planuojame jį pritaikyti ir kitose mūsų parduotuvėse“, – pokyčius rekonstruotoje parduotuvėje komentuoja G. Rogas.

Vilniuje, Antakalnio mikrorajone (Antakalnio g. 42), įsikūrusi „Iki Neris“ – viena seniausių veikiančių tinklo parduotuvių, pirkėjams duris pirmąkart atvėrusi dar 1993 m. Iš viso joje dirba 33 darbuotojai.

Po rekonstrukcijos prekybinis parduotuvės plotas nuo 971 kv. m padidėjo iki 1077 kv. m. O pirkėjai bus aptarnaujami 9 kasose: čia veiks 4 įprastos, 1 informacinė ir 4 savitarnos kasos „Iki Bitutė“, kurių ankščiau nebuvo. Pastarąsias yra ypač pamėgę skubantys ir nedaug prekių savo krepšelyje turintys pirkėjai.