Vilniečiams įvaizdis perkamas už milijonus

Ją organizavusios savivaldybei priklausančios turizmo ir verslo plėtros agentūros "Go Vilnius" biudžetas siekia net 2,5 mln. eurų, o etatų struktūroje daugiau negu pusė darbuotojų iš 39 eina vadovaujamas pareigas.

Sekso miesto įvaizdis?

Popiežiaus Pranciškaus vizito išvakarėse užsienyje ištransliuota Vilniaus, kaip G taško, reklaminė kampanija susilaukė prieštaringų vertinimų. Ja pasipiktino ne tik Bažnyčios atstovai, bet ir visuomenininkai, kultūros žmonės. Vilniaus savivaldybės tarybai buvo pateiktas siūlymas atleisti "Go Vilnius" direktorę Ingą Romanovskienę. Tuo metu meras viešai tvirtino, kad sėkmingesnės Vilniaus reklamos iki šiol nėra buvę, mat ji patraukė dėmesį daugybėje šalių, užsienio žiniasklaidoje susilaukė daugiau kaip milijono pranešimų.

Pasak Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Žilvino Šilgalio, visiems aišku, kad šalies ar miesto įvaizdis yra tarsi prekės ženklas, kuriuo viliojami turistai ir investuotojai.

"Kokią žinią apie Vilnių ir Lietuvą išsiuntėme pasauliui?" – svarstė politikas. Jo nuomone, mergina iš reklaminio plakato, gniaužianti paklodę, kur pavaizduotas žemėlapis su paryškintu Vilniaus vardu, ir transliuojanti pasauliui – štai kur tasai Europos G taškas, yra tik žiedeliai. Dar labiau šokiruoja videoklipas, kuriame neva seksualinis pasitenkinimas demonstruojamas priešais Vilniaus architektūros šedevrą – Šv.Onos bažnyčią.

Seksistinis turinys, naudojant religinius simbolius, tai baisi patyčia. Na, pasaulis ir pasijuokė, kažkas gal pasibjaurėjo.

"Mano žmona, pamačiusį tą videoklipą, negalėjo patikėti, kad tai gali būti oficiali Viniaus miesto reklama. Seksistinis turinys, naudojant religinius simbolius, tai baisi patyčia. Na, pasaulis ir pasijuokė, kažkas gal pasibjaurėjo. O miesto vadovai mano, kad yra labai didelis pasiekimas, kad Lietuva ir Vilnius buvo paminėti garsaus JAV komiko Johno Oliverio laidoje, – stebėjosi Ž.Šilgalis. – Aš čia nieko gero neįžvelgiu, tik pašaipą miestui ir smūgį reputacijai. Kita vertus, jeigu sostinės vadovai taip vertina, kad bet koks paskelbimas viešumoje yra reklama, tai turėtų džiaugtis ir tada, kai juos pašiepia lietuviškos humoro laidos, kritikuoja nepapirkta žiniasklaida. Bet šitai jau nepatinka..."

Nebūti nuopelnai

Kontroversiška reklama paskatino miesto tarybos opoziciją pasidomėti ir kitomis viešosios įstaigos "Go Vilnius" veiklomis.

"Pati "Go Vilnius" vadovė patvirtino, kad net 479 pirkimai įmonėje atliekami kaip mažos vertės. Vadinasi, pirkimai išskaidomi, kad galima būtų juos atlikti neskelbiant viešųjų konkursų ir paslaugos teikėją pasirinkti paprastos apklausos būdu. Jeigu tokių pirkimų būtų kelios dešimtys, tai dar pusė bėdos, bet kai tai vyksta masiškai, skatino reikalauti vadovės atleidimo, – dėstė Ž.Šilgalis. – Pastaruoju metu keli savivaldybės komitetai yra pateikę siūlymus reorganizuoti "Go Vilnius", paliekant turizmo skatinimo agentūrą, o investicijų skatinimo veiklą perduoti Vilniaus miestui."

Politikus nustebino, kad "Go Vilnius" biudžetas siekia net 2,5 mln. eurų, o etatų struktūroje daugiau negu pusė darbuotojų iš 39 eina vadovaujamas pareigas.

"Už vadovavimą, suprantama, mokamas ir didesnis atlyginimas ("Sodros" duomenimis, spalio mėn. vidutinis "Go Vilnius" atlyginimas prieš mokesčius siekė 1 500 eurų – red. past.), – pastebėjo Ž.Šilgalis. – Ar efektyviai žmonės dirba už tokius atlyginimus? Bent jau investicijų skatinimo srityje – niekaip. Sprendžiant iš "Financial Times" padalinio "fDi Intelligence" reitingavimo, Vilnius prarado daugelį pozicijų, kurias turėjo praėjusiais metais pagal palankumą verslui ir susisiekimo galimybes."

"Go Vilnius" investicijų srityje moka tik pasigirti nebūtais nuopelnais ir ištaškytais vilniečių pinigais.

Žurnalas "fDi Magazine" vertinamas kaip miestų ir regionų patrauklumo investicijoms barometras. Manoma, kad jo skelbiami reitingai yra svarbūs Europos miestų konkurencinėje kovoje dėl naujų investicijų. Pernykščiuose "fDi Intelligence awards" reitinguose Vilnius buvo ketvirtas tarp vidutinio dydžio Europos miestų, o pagal investicijų pritraukimo strategiją užėmė 3 vietą. "Go Vilnius" džiaugsmingai skelbėsi, kad apie tai parašė netgi "The Financial Times". Tik nutylėjo, kad sutartis su britų įmone "The Financial Times Limited" dėl straipsnio pristatymo kovą Kanuose vykusioje MIPIM 2018 parodoje vilniečiams kainavo 4657,6 euro.

Šįmet "fDi Intelligence" rengė globalius reitingus, ir Vilnius tarp investicijoms patraukliausių pasaulio miestų užėmė 7 vietą. Bent jau taip teigiama gruodžio 13 d. paskelbtame Vilniaus savivaldybės pranešime. Tačiau atsivertus oficialų "fDi Intelligence" reitingų leidinį, paaiškėjo, kad 7 vieta mūsų sostinei teko vidutinio dydžio ir mažųjų miestų kategorijoje.

Ž.Šilgalis atkreipė dėmesį, kad "Go Vilnius" metinis biudžetas yra panašus, kaip ir viešajai įstaigai "Investuok Lietuvoje" prie Ūkio ministerijos skiriama valstybės biudžeto lėšų suma.

"Bet "Investuok Lietuvoje" veiklos rezultatus rodo besikuriančių šalyje užsienio investuotojų skaičius, o "Go Vilnius" investicijų srityje moka tik pasigirti nebūtais nuopelnais ir ištaškytais vilniečių pinigais," – teigė politikas.