Vietoj išgirtos tvarkos – chaosas ir baudos

Grėsmė sveikatai

Praėjusią savaitę Vilnių kaustė paeiliui tai sniegas, tai ledas. Liovusis snygiui, dalies miesto rajonų gyventojai dar porą dienų buvo priversti bristi nevalytais šaligatviais, o palijus – ten pat slidinėti, nes miesto tvarkytojai neskubėjo barstyti smėlio.

Daugybė žmonių piktinosi, kad savivaldybės už milijonus eurų samdomos miesto tvarkymo įmonės neatlieka savo darbo. Vyresniems gyventojams net kelionė iki parduotuvės tapo rimtu išbandymu, o keli šimtai vilniečių, patyrusių traumas, turės dar ilgai gydytis.

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė paprastai per parą Skubios pagalbos skyriuje pagelbėja 70–80 traumuotų pacientų. Įstaigos atstovė spaudai Justina Petravičienė informavo, kad per tris paras iki praėjusio ketvirtadienio pagalbos dėl patirtų traumų kreipėsi 280 žmonių: "Sunku būtų pasakyti, kiek iš jų pas mus pateko dėl slidžių gatvių. Paprastai, jei staiga įvyksta oro permainos – teigiamą temperatūrą keičia neigiama, susidaro plikledis, kurį padengia sniegas, – mūsų medikai iškart pajunta žmonių neapdairumo pasekmes."

Bet ar vien neapdairumas kaltas, jei žmonės susižaloja ant snieguotų laiptų ar pargriuvę ant ledu padengto šaligatvio? Juk žiemą vieši takai ir laiptai turi būti prižiūrimi, už tai mes visi mokame mokesčius.

Skundų – kaip iš gausybės rago

Specialus pranešti apie miesto problemas skirtas savivaldybės portalas www.tvarkaumiesta.lt praėjusią savaitę tiesiog lūžo nuo skundų su nuotraukomis, iliustruojančiomis miestą tvarkančių įmonių aplaidumą.

"Nevalomi šaligatviai Architektų g. 31, iš Sausio 13-osios g. 7B namo gyventojų buvo du skundai, bet šaligatvis nė nepaliestas", – savivaldybės pagalbos buvo prašoma trečią kartą. Gyventojai iš Pilaitės I.Kanto, Gilužio gatvių skundėsi, kad nepereinami šaligatviai prie gimnazijos. Trakų Vokėje net gatvė, vedanti į gimnaziją, tris dienas buvo nenuvalyta.

"Prūsų g. neįmanoma nusileisti nuo kalniuko, šaligatvis lede ir sniege", "I.Šimulionio g. 4 – nei valoma, nei barstoma", "A.J.Povilaičio g. – vis brendame", "Ar Darbininkų, Dariaus ir Girėno g. šaligatvius šįmet valysite?" – panašūs klausimai ir pareiškimai į portalą krito kas 2–3 min.

Pasipiktinę Vaduvos g. gyventojai žėrė kritiką ir konkrečiai šią gatvę aptarnaujančiai įmonei: "Snygis baigėsi penktadienio naktį (2019 01 11) jokių šaligatvio valymo požymių nematyti (nebandykit sau prisiskirti nuopelnų, kur, neapsikentę netvarkos, patys gyventojai kažkiek prasivalė prie laiptinių). Buvome informuoti, kad nuo 2018 12 01 pasikeitė rangovas, kuris mus džiugins pažangiomis technologijomis su partneriu – Nyderlandų bendrove. Nuo to laiko tris kartus buvome pradžiuginti (po e. laiškų – savivaldybei ir "VSA Vilnius") nuvalytais laipteliais ir kartą net šaligatviu (!). Kiek matau savivaldybės tinklapio paskyroje problemos nagrinėjamos ilgai ir nuobodžiai, ir pagaliau padėkojama, kad atkreiptas rangovo dėmesys... Nesityčiokit, o organizuokit darbą, nes taip blogai per 28 nepriklausomybės metus dar nebuvo. O tos pažangios technologijos – tai vienas kiemsargis visai Vaduvos gatvei, ir to jau nebematyti?"

Olandiška "kokybė"

Gyventojų kritikuojamas rangovas – tai bendrovių "VSA Vilnius" ir "Dolmans Landscaping Group B.V." iš Nyderlandų Karalystės konsorciumas. Laimėjęs Vilniaus savivaldybės organizuotą konkursą, naujasis miesto tvarkytojas nuo praėjusių metų gruodžio 1 d. teikia paslaugas Karoliniškių, Lazdynų, Pilaitės, Naujosios Vilnios, Rasų, Naujininkų, Panerių, Vilkpėdės ir Grigiškių seniūnijose. Pagal sutartis už šias paslaugas savivaldybė įsipareigojo iki 2021 m. lapkričio sumokėti 17,4 mln. eurų.

Pernai gruodį pranešime spaudai Vilniaus valdžia netvėrė džiaugsmu, kad "Nyderlandų partneris į sostinę atneš pažangių sprendimų ir gerųjų veiklos praktikų iš Vakarų Europos, kurios yra būtinos Vilniui siekiant išspręsti dalį įsisenėjusių ir sezoniškai pasikartojančių aplinkos priežiūros ir tvarkymo problemų."

"Kad miesto gyvenamoji aplinka taptų švaresnė ir malonesnė, paslaugas tiekiančioms bendrovėms teks dirbti itin nuosekliai – pokyčiai neįvyksta per naktį. Tikimės, kad ilgainiui gyventojai pastebės permainas ir džiaugsis tvarkingai prižiūrėtais želdiniais bei atsakingai palaikoma švara", – buvo cituojamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Ypač akcentuota, kad tarptautinio konsorciumo pasiūlymas, palyginti su anksčiau aplinką mieste prižiūrėjusių įmonių pasiūlymais, leis miestui sutaupyti net 15 mln. eurų. Dabar aiškėja šių sutaupymų rezultatai – laiku nenuvalyti kiemai, šaligatviai, takai ir laiptai. "Dolmans Landscaping Group B.V." atstovų žadėta olandiška kokybe už lietuvišką kainą nė nekvepia.

Olandai patarinėja

"VSA Vilnius" tikino, kad dirba nė kiek ne prasčiau už kitas miestą jau seniai tvarkančias bendroves, mat pastarąją savaitę gyventojų nusiskundimų dėl apsnigtų ir slidžių šaligatvių sulaukiama visame mieste, ne tik "VSA Vilnius" prižiūrimose teritorijose.

Nuolatos sekame orų prognozes, kad pradėjus snigti darbą pradėtume nedelsiant.

"Pastarosios kelios dienos tiek mums, tiek kelininkams buvo ypač darbingos. Nepaisant to, mes ne tik reaguojame į vilniečių pranešimus programėlėje, bet ir nuolatos bendraujame su seniūnais ir gyventojais tam, kad pagerintume teikiamų paslaugų kokybę, – tvirtino "VSA Vilnius" plėtros vadovė Indrė Simaškė. – Pagrindiniai šaligatviai turi būti nuvalyti per 8 val., o kiemai per 12 val. nuo snygio pabaigos. Pastarosiomis dienomis susidūrėme su sąlygomis, kai snigdavo net kelis kartus per dieną, todėl net ir neseniai nuvalyti šaligatviai vėl pasidengdavo sniegu. Nuolatos sekame orų prognozes, kad pradėjus snigti darbą pradėtume nedelsiant. Kasdien miesto aplinką prižiūri daugiau nei 170 darbuotojų, naudojami 45 vienetai įvairios technikos, aplinką tvarkyti pradedama iškart pasibaigus snygiui."

"Vilniaus dienos" klausiama, kaip prie Vilniaus tvarkymo prisideda Nyderlandų partneriai, kurie Lietuvoje net neturi savo įmonės filialo, I.Simaškė aiškino: "Dolmans Landscaping Group" teikia konsultacijas, rengia teritorijų priežiūros paslaugų teikimo planus, organizuoja teritorijų tvarkymo paslaugų teikimo veiklą, moko ir konsultuoja vietinius darbuotojus, dalijasi gerąja praktika ir veiklos organizavimo modeliu, kontroliuoja ir audituoja paslaugų teikimo kokybę ir atlieka kitas paslaugas, susijusias su teritorijų tvarkymu ir priežiūra."

Priekaištai pagrįsti

Tačiau bent jau Panerių seniūnijos gyventojai teigia tų olandų akyse neregėję, o ir "VSA Vilnius" darbuotojai esą nelabai gaudosi, kur ir ką reikia laiku valyti.

Panerių seniūnė Božena Macinkevič teigė, kad visi šaligatviai šioje teritorijoje buvo nuvalyti praėjusį trečiadienį apie pietus. Ji pati su įmonės atstovais važiavo į objektus, kad įsitikintų, jog darbai atlikti, ir įvertintų kokybę.

Tačiau jau per pirmą darbo mėnesį susidarė įspūdis, kad "VSA Vilnius" nėra tinkamai pasirengusi tvarkyti teritorijas žiemą.

"Ko norėti – įmonė iki šiol vežiojo atliekas, miesto tvarkymo patirties neturi, o pas mus yra tam tikra specifika, – aiškino seniūnė. – Miesto pakraščiuose gatvės be šaligatvių, tai tarsi darbo ir mažiau, bet, pavyzdžiui, Aukštuosiuose Paneriuose vidury šaligatvio stovi stulpai ir medžiai – "VSA Vilnius" turi galingą techniką, bet ten ja negali dirbti, reikia valyti rankomis, o tokios brigados jie net nesuformavę."

Jos žiniomis, ir kiti seniūnai turi priekaištų miesto tvarkytojų darbui, nes nepatenkinti žmonės pirmiausia skundžiasi seniūnijai, ir kone visi skundai – pagrįsti.

"Penktadienį savivaldybėje rengiamas pasitarimas su seniūnijų ir miestą tvarkančių įmonių atstovais, tai mes savo pretenzijas esame paruošę, patvirtinę raštais, – teigė B.Macinkevič. – Reikia kuo greičiau spręsti šias problemas, nes žiema dar tik įpusėjo, gali vėl ir prisnigti, ir palyti..."

Ne baudžia, o glosto

Savivaldybės atstovai miesto tvarkytojams piršteliu grūmojo jau iškart po Kalėdų ir Naujųjų metų, nes švenčių laikotarpiu jiems irgi sunkiai sekėsi tvarkytis su gamtos išdaigomis. Per tą šventinę savaitę dėl traumų į medikų rankas buvo patekę net 543 vilniečiai ir sostinės svečiai.

Vilniaus savivaldybė tikino akylai stebinti situaciją mieste, jos specialistai kartu su įmonių atstovais esą tikrina atliekamus darbus, surašo aktus ir už neatliktas ar nekokybiškas paslaugas įmonėms bus taikomos sutartyje numatytos baudos.

Tačiau praktika rodo, kad sankcijomis dažniausiai tik grasinama, bet paskui valdininkai su verslininkais sugeba susitarti gražiuoju, o vilniečiai ir toliau už viską sumoka.

Štai ir "VSA Vilnius" praėjusią vasarą išgarsėjo per vadinamąją šiukšlių krizę, kai kartu su kita mišrių komunalinių atliekų konkursą laimėjusia įmone nesugebėjo užtikrinti paslaugų kokybės ir nusprendė nutraukti sutartį su savivaldybe. Tai nutiko po to, kai savivaldybė pradėjo pažeidimo procedūrą, suskaičiavo sankcijas vežėjams, siekusias apie 40 tūkst. eurų – tokios sumos miestas neketino mokėti trims įmonėms už nekokybiškas paslaugas vien už gegužę.

"VSA" kaip rinkos naujokai labai stengiasi, bet, objektyviai žiūrint, išskaitos iš jiems mokėtinų sumų didžiausios.

Vilniaus miesto valdžia užsimojo skelbti naują konkursą, bet paskui su maištavusiais atliekų vežėjais tylomis susitaikė. Spalį iš jų gerokai brangiau buvo nupirktos papildomos mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos. Vieši sutarčių duomenys rodo, kad "VSA Vilnius" iki 2020 m. spalio 22 d. teiks 6,655 mln. eurų vertės paslaugų. Pagal ankstesnę sutartį 7,18 mln. eurų suma buvo numatyta net 7 metams iki 2024-ųjų.

Apskritai ši įmonė per pastaruosius dvejus metus tapo Vilniaus savivaldybės organizuojamų komunalinio ūkio srities viešųjų pirkimų favorite: sudarytos iš viso 6 sutartys, kurių bendra suma viršija 36 mln. eurų. Paskutinis savivaldybės pirkimas (už 17,4 mln. eurų) iš "VSA Vilnius" kaip tik ir susijęs su nemažos dalies Vilniaus gyventojų patiriamais nepatogumais dėl nevalytų, kiemų, laiptų ir šaligatvių.

O valdžiai patinka!

Bendrovė yra sulaukusi sankcijų dėl nekokybiško atliekų vežimo. Su tuo nesitaikstė Alytaus rajono savivaldybė, skyrusi "VSA Vilnius" apie 11 tūkst. eurų baudą. Bėdų dėl nesklandžios bendrovės veiklos, gyventojams laiku nepatiektų atliekų konteinerių yra turėjusi ir Širvintų rajono savivaldybė, pernai teikusi jai pretenziją po pretenzijos.

Visa tai jau buvo žinoma, kai viešųjų pirkimų konkursai vyko Vilniuje. Tačiau ar sostinės valdžią tiesiog užbūrė nerealiai žemos kainos, ar kažkokios kitos aplinkybės lėmė neblėstančias simpatijas kituose miestuose ne iš gerosios pusės pasirodžiusiai įmonei? Kodėl vis dėlto pasirinkta "VSA Vilnius"?

Sostinės savivaldybės administracijos vadovas Povilas Poderskis "Vilniaus dienai" tvirtino, kad įtarimai dėl "VSA Vilnius" protegavimo nestebina: "Galiu tik pasakyti, kad nuolat sulaukiame pastebėjimų, esą proteguojame vieną ar kitą tiekėją, kuris laimi pirkimą. Jeigu pirkimus laimi įmonė X, kalbama, kad proteguojame ją, jeigu laimi įmonė Y – tada ją."

Administracijos direktorius tvirtino, kad sankcijos įmonėms dėl nekokybiško darbo taikomos gana agresyviai, ir todėl savivaldybės santykiai su miestą tvarkančiomis įmonėmis yra šiek tiek įtempti. Redakciją pasiekė žinios, kad ta įtampa dėl blogai tvarkomo miesto virsta baudomis. Esą vien už gruodį – 116 tūkst. eurų. P.Poderskis šių finansinių priemonių, kurių jau griebiasi savivaldybė, nevadina baudomis. Anot jo, kompanijai "VSA Vilnius" gruodį dėl nepadarytų darbų skirta maždaug 50 tūkst. eurų išskaita iš sutartyje numatytos sumos.

"Kiekvienas nenuvalytas plotas, kuris turėjo būti nuvalytas, nelieka neišskaitytas iš mokėtinų sumų, – sakė P.Poderskis. – Geriausiai, mano vertinimu, šiuo metu aplinką tvarko įmonė "Stebulė". "VSA" kaip rinkos naujokai labai stengiasi, bet, objektyviai žiūrint, išskaitos iš jiems mokėtinų sumų didžiausios. Na, o pats asmeniškai skundų daugiausia gaunu dėl centrinės miesto dalies ir Žvėryno. Ko gero, žmonės ten yra reikliausi."