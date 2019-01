Teismas: sutartis su „VSA Vilnius“ ir „Dolmans“ turi būti nutraukta

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs koncerno „Icor“ grupės įmonės „Mano aplinka“ skundą, sausio 17 dieną nusprendė, kad Vilniaus savivaldybės sprendimas paskelbti „VSA Vilnių“ ir „Dolmans Landscaping Group“ konkurso laimėtoju ir pasirašyti sutartį yra neteisėtas, tačiau siekiant užtikrinti viešąsias paslaugas, trejų metų trukmės sutartį nurodė nutraukti ne iš karto, o nuo šių metų balandžio pradžios.

Sostinės savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis BNS sakė, kad savivaldybės sprendimai buvo teisėti, todėl apygardos teismo sprendimą ketinama skųsti Apeliaciniam teismui.

„VSA Vilnius“ ir „Dolmans Landscaping Group“ miesto tvarkymo paslaugas Lazdynuose, Karoliniškėse ir Pilaitėje (antroji pirkimo dalis) pasiūlė atlikti už 5,246 mln. eurų, tuo metu antrąja likusi „Mano aplinka“ – už 10,28 mln. eurų. Anot „Mano aplinkos“, neįprastai maža „VSA Vilniaus“ ir „Dolmans Landscaping Group“ kaina objektyviai negali būti pagrįsta, už ją neįmanoma kokybiškai ir kvalifikuotai suteikti numatytų paslaugų.

„Mano aplinka“ teismui taip pat nurodė, kad visas tvarkymo paslaugas savarankiškai teiks „VSA Vilnius“, kuri viena neatitinka konkurso reikalavimų, dėl to ir buvo pasitelkta „Dolmans Landscaping Group“, nors pastaroji faktiškai jokių paslaugų neteikia.

Tiek Vilniaus savivaldybė, tiek „VSA Vilnius“ teismui tvirtino, kad pasiūlymo kaina buvo pagrįsta, o tai, kad jis leidžia sutaupyti apie 5 mln. eurų, atitinka racionalaus lėšų naudojimo principą ir visuomenės interesus. Savivaldybė ir „VSA Vilnius“ taip pat pabrėžė, kad „Dolmans Landscaping Group“ dalyvavimas bus ne tik konsultacijos, bet ir realiai perduodama patirtis bei know how, metodikos, darbo principai.

Vilniaus apygardos teismas su savivaldybės ir „VSA Vilniaus“ argumentais nesutiko ir pažymėjo, kad konkurso metu nebuvo išsiaiškinta, ar „VSA Vilnius“ ir „Dolmans Landscaping Group“ yra kvalifikuotos ir pajėgios įvykdyti jo sąlygas. Anot teismo, „VSA Vilniaus“, kuris su „Dolmans Landscaping Group“ yra pripažintas ir penktos konkurso dalies laimėtoju, neturi pakankamai darbuotojų vykdyti sutartį.

„Trečias asmuo („VSA Vilnius – BNS) neplanavo importuoti iš Olandijos darbuotojų, tiesiogiai teikiančių paslaugas – pavyzdžiui, spec. transporto vairuotojų, darbuotojų, dirbančius su trimeriais, kitų. (....) Aplinkybė, kad keli užsienio partnerio darbuotojai atvyks ir teiks Lietuvoje organizacinį vadybinį darbą negali būti vertinama kaip įrodymas, jog visi partnerio ir subtiekėjų darbuotojų resursai bus prieinami „VSA Vilniui“ per visą sutarties vykdymo laikotarpį“, – rašoma teismo nutartyje.

Teismo taip pat neįtikino argumentai, kad žemą „VSA Vilnius“ ir „Dolmans Landscaping Group“ pasiūlymo kainą lėmė tai, kad ji yra apskaičiuota naudojantis Nyderlanduose taikomais standartais juos adaptuojant Vilniaus miestui.

„Teismo vertinimu byloje nėra realių prielaidų pripažinti, kad „VSA Vilnius“ disponuoja kokiu nors ypatingai ekonomišku paslaugų teikimo metodu arba modeliu, know how, leidžiančiu kelis kartus padidinti pagalbinių darbininkų darbo našumą. (...) Pasiūlymo dokumentuose liko neatskleista, kokia nurodyto know how esmė ir kuo jis skiriasi nuo dabartinio miesto tvarkymo metodo, pagal kurį „VSA Vilniaus“ nurodytas darbuotojų kiekis nėra pakankamas“, – teigiama teismo nutartyje.

„VSA Vilnius“ ir „Dolmans Landscaping Group“ pasiūliusios 11,251 mln. eurų kainą taip pat laimėjo konkursą Naujos Vilnios, Rasų, Naujininkų, Vilkpėdės, Panerių ir Grigiškių teritorijose (5-ta konkurso dalis). Antroje vietoje liko ilgametės sostinės tvarkytojos „Stebulės“ ir savivaldybės įmonės „Grinda“ konsorciumas, kurio pasiūlymo kaina siekė 21,468 mln. eurų.

Pasak „Stebulės“ vadovo Stanislovo Tamulevičiaus, bendrovė buvo šią pirkimo dalį taip pat buvo apskundusi teismui, tačiau vėliau ieškinį atsiėmė.

„Galbūt padarėme klaidą, tačiau savo ieškinį mes atsiėmėme ir šiame procese nedalyvavome (...) Tiek savivaldybė, tiek „VSA Vilnius“ viską, net elementarius dalykus, įslaptino, todėl negalėdami susipažinti su tam tikrais dalykais, nusprendėme procese nedalyvauti“,.– BNS sakė S. Tamulevičiaus.

„Aš galvoju, kad bus sutartis nutraukta ne tik antroje, bet ir penktoje dalyje ir skelbiamas naujas paslaugų pirkimo konkursas“, – pridūrė „Stebulės“ vadovas.

Miestą tvarkančios įmonės turi teikti bendro naudojimo teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugas, šaligatvių ir takų, dviračių takų, laiptų valymą vasarą ir žiemą, jų priežiūrą žiemos metu, atlieka žolės šienavimo kiemuose, prie gatvių ir kitose viešose erdvėse, lapų sugrėbimo, šiukšliadėžių valymo ir kitus darbus.