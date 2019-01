„Siemens“ arena atskleidė kortas: paskelbė 2018-ųjų geriausius

Į areną vilniečiai ir miesto svečiai rinkosi stebėti sporto varžybų ir klausyti Lietuvos bei užsienio muzikos žvaigždžių, šėlo vakarėliuose, stebėjo įspūdingus šou ir sveikino premjeras. Dar daugiau įsimintinų akimirkų arenoje laukiama šiemet, tačiau prieš prasidedant naujų metų renginiams arena jau antrą kartą kviečia prisiminti praėjusių metų geriausius.

Metų laukiamiausias – Lino Adomaičio ir LVSO turo „Vandenynai“ koncertas. Ne vieną mėnesį atlikėjas gerbėjų smalsumą žadino įvairiomis turo detalėmis – nuo laivą primenančios scenos, paties įrašytų vandenynų ir jūrų garsų iki dukrai skirto kūrinio „Vandenynai“. L. Adomaičio vardas visuomet buvo siejamas su kokybe, o prieš šventes įvykusiu prašmatniausiu turu muzikinėje karjeroje atlikėjas dar aukščiau iškėlė kartelę ne tik sau, bet ir kitiems.

Metų pergalė – Vilniaus „Rytas“ – Kauno „Žalgiris“. Vasario 11 d. vykusiame LKL mače, kuris priminė įtempto siužeto trilerį, Vilniaus „Ryto“ krepšininkai nukovė Kauno „Žalgirį“ rezultatu 75:68. Įsiaudrinusi 9 tūkst. sirgalių minia tą vakarą ne kartą gerino triukšmo rekordą.

Metų sprendimas – Mariaus Ivaškevičiaus „Išvarymas“ (rež. Oskaras Koršunovas). Kultinis spektaklis pirmą kartą persikėlė už Lietuvos nacionalinio dramos teatro sienų. Be to, šiuo spektakliu buvo pakrikštyta ir nauja „Siemens“ arenos erdvė „Cozy by Siemens arena“. Jaukioje kamerinėje erdvėje, kuri buvo visiškai užpildyta, spektaklį per dvi dienas stebėjo nemenkas būrys – beveik 3 tūkst. žiūrovų.

Metų vakarėlis – „G&G Sindikato“ turo „Uždegti šviesą“ koncertas. Gediminaičių stulpus primenančioje scenoje šėlęs „G&G Sindikatas“ netruko išjudinti susirinkusios minios. Nuo pirmųjų koncerto minučių vyrai gerbėjus džiugino hitais ir siurprizais – svečiais scenoje, „Naisių banko“ pinigais, karaliumi–klounu, į salę skriejančiais marškinėliais ir ant galvų šokinėjančiais gigantiškais balionais.

Koncerto akimirkos:

Metų svečias – Dalai Lama XIV. Tai buvo jau ketvirtasis Tibeto dvasinio lyderio vizitas Lietuvoje. Kad jis labai lauktas, parodė minia, „Siemens“ arenoje susirinkusi paklausyti Jo Šventenybės patarimų, kaip tapti laimingesniais. Šiuo vizitu Dalai Lama XIV Lietuvą pasveikino 100-mečio proga.

Metų alternatyva – Jackas White‘as. Skambiais epitetais apibūdinama JAV roko žvaigždė pirmą kartą koncertavo Lietuvoje. Atlikėjo pageidavimai gerbėjus šokiravo nuo pirmųjų akimirkų – visų telefonai prieš koncertą buvo sudėti į specialius dėklus, tad vienintelės koncerto nuotraukos – tos, kurias padarė su atlikėju keliaujantis fotografas.

Metų šeimos renginys – miuziklas „Kakės Makės gimtadienis“. Kakės Makės populiarumas neblėsta, o kai darbo imasi šalies talentai – Rokas Radzevičius ir Aistė Smilgevičiūtė – mylima herojė tampa nuotaikingu miuziklu. Smagių pamokančių dainelių atidžiai klausosi vaikai, o kai mažieji laimingi, šypsena nedingsta ir nuo tėvelių veidų.

Metų drąsiausi – Režisieriaus Emilio Vėlyvio „Zero Live Show“. Taip įkaitinta arena nebuvo senokai: auditorija buvo apipilta riebiais keiksmažodžiais, vėliau palepinta erotikos prieskoniais, juodu humoru, o galiausiai nuščiuvo – į sceną ant milžiniško klozeto įriedėjo Egidijus Dragūnas. Be ilgai aptarinėto Sel‘o numerio, scenoje netikėtomis metamorfozėmis stebino ir ba., Monique, Lolita Zero, Saulius Urbonavičius-Samas, Inga Jankauskaitė, Algirdas Kaušpėdas, „G&G Sindikatas“ ir kt.

Metų energijos užtaisas – Vido Bareikio finalinis koncertas #VB100. Iššūkį metęs ir 100 koncertų per metus surengti nusprendęs V. Bareikis skeptikams nušluostė nosis. Iššūkis pavyko, o jo baigiamąjį koncertą „Cozy by Siemens arena“ erdvėje stebėjo beveik 4 tūkst. žiūrovų. Beje, nemenka jų dalis „užsikrėtė“ atlikėjo chuliganišku įvaizdžiu ir į areną atėjo pasipuošę treningais. Jie neprašovė, nes scena neretai priminė sporto aikštelę, kurioje energijos netausojo ir iš širdies šėlo pats V. Bareikis.

Metų širdžių ėdikas – Jamesas Bluntas, kuris vilniečių ir miesto svečių jausmus virpino turo „The Afterlove“ koncertu. Atrodo, kad ketvirtą kartą Lietuvoje viešėjęs britas į savo koncertus pritraukia vis įvairesnės publikos. Kita vertus, kas galėtų atsispirti jo jausmingam balsui, įsimenančioms melodijoms ir puikiam humoro jausmui?

Koncerto akimirkos:

Metų Lietuvos populiariausias – Jazzu ir Leono Somovo atsisveikinimo koncertas „Game Over“. Beveik 10 tūkst. žiūrovų – tokia gerbėjų armija tarė „sudie“ mylimam duetui, per veiklos metus dovanojusiam kelias dešimtis nuostabių kūrinių. Tai neabejotinai buvo ir vienas emocingiausių metų pasirodymų – besiliejančių emocijų nevaldė ne tik gėlėmis sceną užtvindę žiūrovai, bet ir pravirkusi vakaro kaltininkė Jazzu.

Koncerto akimirkos:

Metų užsienio populiariausias – „Depeche Mode“ turo „Global Spirit“ koncertas, į kurį susirinko beveik 13 tūkst. žiūrovų armija. Legendinė grupė parodė, kad bėgantis laikas neturi įtakos jų šėlionėms scenoje, o publika pademonstravo savo neblėstančią meilę ir atsidavimą. Skambant ir geriausiems hitams, ir naujiems kūriniams, minia tiesiog ėjo iš proto.

Gerbėjų įspūdžiai po koncerto:

Jau dabar pirmąjį 2019 m. pusmetį „Siemens“ arenoje suplanuoti renginiai rodo, kad šie metai bus labai įspūdingi. Netrukus „Siemens“ arenoje viešės pasaulinis šou ant ledo kūrėjas „Disney On Ice“, komikas Jimmy Carras, vyks Vilniaus „Ryto“ ir Karaliaus Mindaugo taurės kovos, koncertuos Jazzu, Andrius Mamontovas, „Beissoul&Einius” bei Grigory Leps, bus surengtas „Lietuvos balsas. Vaikai“ finalas, pasirodys geriausių pasaulio iliuzionistų trupė „The Illusionists“, jaunimas bursis festivalyje „Vibelift“, į premjerą kvies miuziklas „Lituanica“ ir kt. Pirmąjį metų pusmetį vainikuos „Cirque du Soleil“ šou „Toruk – The First Flight“.