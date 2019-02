Prasideda 20-oji Vilniaus knygų mugė

Didžiausia Baltijos šalyse knygų mugė per keturias dienas kvies į beveik 550 renginių, žadama 200 susitikimų leidyklų stenduose su autoriais, 18 renginių erdvių penkiose salėse, per 50 svečių iš užsienio.

Tarp mugės svečių – Roy'us Jacobsenas (Rojus Jakobsenas) iš Norvegijos, rašytojai iš Latvijos Nora Ikstena ir Janis Jonevas, Tadeuszas Bujnickis (Tadeušas Buinickis) iš Lenkijos, Reinas Raudas iš Estijos, erdvinių knygų kūrėjai prancūzė Marion Bataille (Marion Batai) bei japonas Katsumi Komagata su sutuoktine Michiko. Jie iš anksto užsiregistravusiems mugės lankytojams ves kūrybines dirbtuves.

Tradiciškai mugėje į koncertus ir susitikimus su atlikėjais kvies muzikos salė, veiks diskusijų klubas.

Renginio organizatoriai skaičiuoja, kad per dvidešimt metų įvyko daugiau nei 5700 renginių, sulaukta per 5200 dalyvių, viešėjo apie 400 užsienio svečių, apsilankė per milijonas lankytojų.