Politikus sudomino kavinės patalpos: žarijas žarsto svetimomis rankomis?

"Tik turiu prašymą, kad manęs čia necituotumėte, nes aš tik įsipareigojau merui suorganizuoti susitikimą ir truputį praskaidrinti visą situaciją", – "Vilniaus dienai" temą apie "Mano guru" pasiūlęs aiškino Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus patarėjas Aleksandras Zubriakovas. Taip ir nepaaiškinęs, kodėl reikia slėptis už širmos, jei savivaldybė jaučiasi teisi.

Politikai nori įtakos

Ši istorija prasidėjo 2002 m. lapkričio 6 d., kai buvo pasirašytas susitarimas tarp savivaldybės, Vilniaus priklausomybės ligų centro ir UAB "Viršupis", ir įkurta VšĮ "Socialiniai paramos projektai", kuri valdo kavinę "Mano guru". Tuo metu tai buvo unikalus modelis – privačiam verslui partneriaujant su savivaldybe buvo užsibrėžtas tikslas padėti integruotis į visuomenę narkotikų vartotojams po reabilitacijos ar grįžusiesiems iš įkalinimo vietų. Tuomet įsidarbinti nebuvo paprasta, o juo labiau – minėtiems asmenims, todėl VšĮ tikslai buvo labai aktualūs.

Susitarime buvo numatytos dalininkų teisės ir pareigos. Numatyta, kad "Viršupis" atsako už kavinės "Mano guru" veiklą ir valdymą, Vilniaus priklausomybės ligų centras įsipareigojo skirti socialinį darbuotoją, o savivaldybė suteikia kavinei 250 kv. m patalpas panaudos pagrindais Vilniaus gatvėje, savo lėšomis pakeičia langus, atlieka einamąjį vidaus patalpų remontą, įsipareigoja pirmaisiais metais 80 proc. (87 tūkst. litų), antraisiais 75 proc., trečiaisiais 50 proc. dengti komunalines išlaidas.

Tik turiu prašymą, kad manęs čia necituotumėte, nes aš tik įsipareigojau merui suorganizuoti susitikimą ir truputį praskaidrinti visą situaciją.

Pernai rugpjūčio viduryje savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis VšĮ valdyboje atstovauti savivaldybei įgaliojo Vilniaus miesto administracijos vyriausiąją patarėją Ilmą Skuodienę. Ši, susipažinusi su VšĮ "Socialiniai paramos projektai" dokumentais, konstatavo, kad Vilniaus savivaldybė, būdama įstaigos dalininke ir sudariusi galimybę neatlygintinai naudotis jai priklausančiomis patalpomis Vilniaus centre, rėmusi įstaigą finansiškai, neturi jos veiklai jokios realios įtakos. Negana to, pernai, padedant kai kuriems tuomečiams savivaldybės politikams, galimai buvo suregztas planas, kaip užvaldyti savivaldybei priklausančias patalpas sostinės centre.

2017 m. rugsėjo 27 d. "Mano guru" direktorė Reda Sutkuvienė, argumentuodama, kad įstaiga nori dalyvauti Europos socialiniuose projektuose, pateikė prašymą papildyti VšĮ valdybą dar dviem dalininkais. Vienas iš jų – Lietuvos antstolių rūmai, kitas – fizinis asmuo Leonarda Kuodienė. Spalio 31 d. tuometė administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė leido priimti du naujus dalininkus į valdybą. Lapkričio 3 d. buvo patvirtinta nauja VšĮ valdyba, kurioje iš 5 narių savivaldybei atstovauja tik vienas.

Dabar įstaigos "Mano guru" dalininkams sprendžiant tolesnės įstaigos veiklos klausimus, savivaldybė, kuri yra patalpų valdytoja, turi vieną atstovę – Vilniaus miesto administracijos vyriausiąją patarėją I.Skuodienę. Mero patarėjo A.Zubriakovo manymu, tai panašu į klasikinį patalpų užvaldymo modelį – savivaldybė praktiškai prarado tų patalpų kontrolę, įstaigoje jokios galios neturi, nors įdeda ir įdėjo daugiausia pridedamosios vertės.

Sako, kad atimti nenori

"Vien tų patalpų nuoma rinkos kaina dabar būtų maždaug 100 tūkst. eurų. Kaip efektyviau jas panaudoti? Kaip sukurti pridėtinę vertę Vilniaus gyventojams? Tos patalpos yra skirtos socialinei veiklai, reikia ieškoti būdų efektyvinti paslaugas, didinti jų prieinamumą priklausomiems žmonėms – ne tik įdarbinti, bet ir vykdyti efektyvią prevenciją. Ateina pasiūlymų, kur galima kažkokią sinergiją padaryti. Savivaldybė jiems sako: bendradarbiaukite. O jie rodo vidurinį pirštą ir sako: čia mums neaiškinkite, čia mūsų patalpos. Tai klasikinis patalpų užvaldymo pavyzdys, kai pasiimi milijoninės vertės patalpas ir sakai – jos dabar mūsų, ką norime, tą darome. Savivaldybė nori pagrįstai pasiskirti savo valdybos pirmininką, kuris svarstytų tuos klausimus, o jie sako: jūs čia nesikiškite, čia mūsų verslas. Kas tai yra? Labai įžūlus veikimo būdas prieš savivaldybę, prieš bendruomenę", – taip situaciją apibūdino mero R.Šimašiaus patarėjas A.Zubriakovas.

Su "Vilniaus diena" kalbėję savivaldybės atstovai A.Zubriakovas ir I.Skuodienė akcentavo jokiu būdu nekalbantys apie tai, jog patalpas iš "Mano guru" reikėtų atimti, tikino tikrai nenorintys žlugdyti socialinio verslo. Kalbama esą apie tai, kad "Mano guru" turėtų bendradarbiauti su kitomis socialinę veiklą vykdančiomis organizacijomis, ieškoti būdų, kaip efektyviau panaudoti patalpas, kaip sukurti pridėtinę vertę Vilniaus gyventojams. Socialinių projektų idėjos keičiasi ir į savivaldybę ateina įvairių organizacijų, kurios taip pat pasiūlo įvairių socialinių projektų, tad "Mano guru" galėtų kooperuotis su kitais socialinių projektų iniciatoriais.

Idėja – savivaldybės

VšĮ "Socialiniai paramos projektai" vadovė R.Sutkuvienė neneigė – patalpų nuoma "Mano guru" nekainuoja, dar trejus metus galios panaudos sutartis. Tačiau iš uždirbtų pinigų tenka mokėti už komunalines paslaugas, šildymą, patalpų priežiūrą, remontą, atlyginimus. Jeigu reikėtų mokėti dar ir už patalpų nuomą, tai tikrai būtų neįmanoma.

"Mūsų tikslas – sukurti darbo vietas, padėti tiems žmonėms patiems užsidirbti ir išsilaikyti, – sakė verslininkė. – Iki Vilniaus gatvės remonto 2017 m. dirbome pelningai, uždirbtą pelną skyrėme paskolai, kuri buvo reikalinga kavinei įrengti, padengti, o prasidėjus gatvės remontui, prasidėjo ir "minusas". Negana to, dėl taršos užsikimšo ventiliacinės sistemos, todėl savivaldybės prašėme pinigų remontui. Lyg ir planavo paremti, tačiau galiausiai gavome atsakymą, kad tam nėra teisinio pagrindo. Kadangi sugedus ventiliacijos sistemai dirbti nebegalėjome, teko labai operatyviai imtis priemonių arba visai uždaryti kavinę ir atleisti per 20 darbuotojų. Prašėme įmonių, kad prisidėtų, kreipėmės pagalbos viešai, atėjo savanoriai, įmonės padarė mums nuolaidų, ir šiek tiek atsinaujinome, bet skolos dar padidėjo."

Tai, kad VšĮ turi papildyti nauji dalininkai, pasak įstaigos atstovės, buvo pačios savivaldybės atstovės – ankstesnės savivaldybės administracijos direktorės A.Vaitkunskienės – mintis.

"Jos iniciatyva vykusio nevyriausybininkų susitikimo metu paminėjau, kad negalėsime teikti Europos socialiniam fondui paraiškos, nes daugiau nei 50 proc. organizacijos steigėjas yra savivaldybė ar vyriausybei pavaldžios įstaigos. Tad mūsų VšĮ neatitiko reikalavimų pareiškėjams. A.Vaitkunskienė pareiškė, kad galime išspręsti tą klausimą priimdami naujų dalininkų. Tad mes radome, kas galėtų būti mūsų naujieji dalininkai – prisikalbinome tuos, su kuo jau buvome dirbę ir kas galėtų prisidėti prie mūsų veiklos", – sakė R.Sutkuvienė.

Taip dalininkais tapo Lietuvos antstolių rūmai, iš kurių įstaiga jau anksčiau buvo sulaukusi pagalbos – jie jau buvo apmokėję vieną psichologo etatą, skyrę teisininką, kuris konsultuodavo skolų turinčius projekto dalyvius, padėdavo jiems spręsti finansines problemas. Kita dalininke tapo savanorė L.Kuodienė, nemažai dirbusi priklausomybių srityje, puikiai žinanti šią temą ir priklausomybių problemą.

"Nenorėjome, kad valdyba pasipildytų formaliai – norėjome, kad ateitų žmonės, kurie gali būti naudingi. O ir pačiai organizacijai, kai yra daugiau valdybos narių, yra geriau, nes daugiau prisidėjimo, žmogiškųjų išteklių – organizacija dėl to tik laimi. Savivaldybės įtaka nemažėja, nes kiekvienas valdybos narys turi po balsą", – sakė direktorė.

Vilioja patalpos

Kodėl naujieji dalininkai nepalaikė savivaldybės parodytos iniciatyvos efektyvinti įstaigos veiklą? Anot R.Sutkuvienės, savivaldybės siūlymas, kaip efektyvinti įstaigos veiklą, daugumai įstaigos dalininkų nepasirodė priimtinas. Mat savivaldybė siūlė priimti į įstaigos valdybą dar vieną dalininką – 2018 m. birželio 20 d. įsteigtą viešąją įstaigą "Idėja miestui", kuriai atstovauja šou verslo žmonės – "Radistai".

"Buvo pasiūlyta priimti juos dalininkais ir suteikti jiems dalį "Mano guru" patalpų – galinę salę, sudarančią 50 proc. visų mūsų kavinės staliukų. Ten jie įkurtų radijo stotį. Kaip susirinkime sakė "Radistai", iš radijo, kuriame dirbo, jie buvo išėję gegužę ir kaip tik ieškojo, kur įsikurti. Patalpos miesto centre su vitrininiais langais į Vilniaus gatvę jiems tokiam tikslui idealiai tiko. O mums iš to, kaip buvo paaiškinta, būtų nauda – reklama, būtų pritraukta daugiau žmonių į kavinę. Tai buvo pristatoma kaip būdas efektyvinti VšĮ veiklą, – pasakojo įstaigos vadovė. – Tačiau dėl šių patalpų yra pasirašyta panaudos sutartis, tad nei mes jų galime kam nors perleisti, nei kam duoti – tai yra savivaldybės turtas. Negana to, tai sumažintų mūsų kavinės staliukų skaičių, o kartu ir pajamas, tad didelę dalį darbuotojų tektų atleisti ir projektas prarastų prasmę. Negana to, "Radistai" ir jų veikla nelabai atitinka mūsų tikslus – nėra tie, kurie labai įkvepia keisti gyvenimo būdą ir kurie galėtų padėti įstaigai "Socialiniai paramos projektai" vykdyti psichoaktyvias medžiagas vartojusių ar iš įkalinimo vietų grįžusių asmenų integraciją į visuomenę."

Susirinkime dalyvavę "Radistai" atsakė į valdybos narių klausimus, kaip planuoja prisidėti. Galutinį sprendimą priėmė VšĮ valdybos nariai: tokia veiklos "efektyvinimo" idėja padedant "Radistams" jų neįtikino, tad keturi nariai balsavo prieš ir tik savivaldybės atstovas – už. Tad šiam savivaldybės atstovų siūlymui dėl įstaigos veiklos efektyvinimo nebuvo pritarta.

Kitas susirinkimo klausimas, pasak R.Sutkuvienės, buvo dėl valdybos pirmininko: J.Bartlingo atšaukimas iš valdybos pirmininko pareigų ir savivaldybės atstovės I.Skuodienės skyrimas į jas. Tačiau keli valdybos nariai iškėlė klausimą, kad sprendimas yra teisiškai neteisingai suformuluotas.

"Niekas iš valdybos narių nebuvo nusiteikęs prieš I.Skuodienę ar jos skyrimą valdybos pirmininke – savivaldybės tiesiog buvo paprašyta sprendimą pataisyti ir tada vėl šaukti valdybos susirinkimą, kuriame ir būtų balsuojama. Tačiau po kurio laiko prasidėjo straipsniai žiniasklaidoje, kad "VšĮ užvaldė savivaldybės turtą", o valdybos posėdžio iki šiol savivaldybė taip ir nesušaukė, nutarimo dėl I.Skuodienės skyrimo valdybos pirmininke nepateikė, tad ir valdybos pirmininko iki šiol nėra", – "Vilniaus dienai" sakė direktorė.

R.Sutkuvienė tikino jau 14 metų kasmet teikianti finansines ataskaitas apie įstaigos veiklą dalininkams, taip pat ir savivaldybei, įstaiga dirba skaidriai ir viešai. Todėl praėjusių metų pradžioje miesto taryba, įvertinusi VšĮ "Socialiniai paramos projektai" veiklą, dar penkeriems metams pratęsė patalpų Vilniaus gatvėje panaudos sutartį.

R.Sutkuvienė teigė suprantanti, kad patalpos Vilniaus gatvėje, kuriose įsikūrusi "Mano guru", daugelį, o ypač verslininkus viliojantis kąsnelis. Kiekvienais metais iš verslo atstovų ji sulaukia ne vieno prašymo ar net reikalavimo "užleisti" patalpas. Tai yra gera vieta, patraukli verslui, todėl čia įsikūrusi VšĮ yra daug kam neparanki.