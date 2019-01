Per penkias dienas Vilniaus „Akropolio“ „Maximoje“ nupirkta per 1 mln. prekių

Vos per 5 dienas nuo praėjusio sekmadienio iki vakar į Vilniuje, prekybos centre „Akropolis“, veikiančią parduotuvę „Hyper Maxima“ užsuko dešimtys tūkstančių pirkėjų, kurie įsigijo per 1 mln. įvairių prekių. Atnaujinimui nuo šiandien duris laikinai užvėrusioje parduotuvėje 5 dienas vyko visų joje ir parduotuvės sandėlyje esančių prekių išpardavimas, taikant joms nuo 30 iki 60 proc. siekiančias nuolaidas.

„Suskaičiavome, kad vos per 5 dienas „Hyper Maximoje“ mūsų klientai įsigijo per 1 mln. pačių įvairiausių prekių, o parduotuvėje per 5 dienas apsilankė dvigubai daugiau pirkėjų nei įprastai. Žmonės daugiausiai pirko kojinių ir pėdkelnių, apatinių ir miego drabužių. Taip pat veido odos priežiūros priemones. Daug daugiau parduota knygų, dezodorantų ir parfumerijos gaminių, žaislų, plaukų priežiūros priemonių, namų dekoravimo prekių, higienos priemonių. Didesnio populiarumo nei įprastai susilaukė statybos, remonto ir santechnikos įrankiai, automobilių bei kompiuterijos prekės“, – teigia „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Prekybos tinklo duomenimis, nuo sausio 6 iki 10 dienos imtinai, kai „Hyper Maximoje“ buvo taikomos nuolaidos, kojinių ir pėdkelnių, proginės atributikos, pakavimo prekių, varškės produktų bei kramtomosios gumos ir pastilių nupirkta nuo 20 iki 29 tūkst. vienetų kiekvienoje išvardintoje prekių kategorijoje. Namų apyvokos prekių, serviravimo indų ir įrankių bei žaislų nupirkta nuo 15 iki 18 tūkst. vienetų kiekvienoje kategorijoje. Sūrių, sulčių ir nektarų, maisto ruošimo ir laikymo indų, vaisvandenių, namų dekoravimo prekių, kavos, popieriaus gaminių, plaukų priežiūros priemonių, kanceliarinių popieriaus prekių, pieno ir pieno gėrimų, apatinių ir miego drabužių bei bandelių nupirkta nuo 10 iki 14 tūkst. vienetų kiekvienoje kategorijoje.

„Nuoširdžiai dėkojame visiems savo klientams, pamėgusiems Vilniaus „Akropolio“ „Hyper Maximą“. Planuojame, jog po atnaujinimo parduotuvė vėl duris atvers šių metų balandį“, – sako „Maximos“ vadovė Kristina Meidė.

Prekybos tinklas primena, jog Vilniuje, prekybos centre „Akropolis“, veikiančios „Hyper Maximos“ atnaujinimo laikotarpiu klientai kviečiami apsipirkti kitoje artimiausioje parduotuvėje „Maxima XXX“, prekybos centre „Ozas“, adresu Ozo g. 18 Vilnius bei internetinėje maisto prekių parduotuvėje „Barbora“ (www.barbora.lt).

Vilniaus „Akropolyje“ įgyvendinamo atnaujinimo projekto „Akropolis persirengia“ metu, prekybos ir pramogų centras dirbs nė dienai neužverdamas durų.