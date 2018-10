Nomenklatūra gydėsi išskirtinai ir dabar

Vieša paslaptis

Vilniaus valdžia dar pernai birželį teigė panaikinusi privilegijas politikams Vilniaus miesto klinikinės ligoninės filiale, buvusioje "spec. ligoninėje" (Antakalnio g. 124). Čia, pasak ligoninės bei Vilniaus vadovų, lankydavosi parlamentarai, signatarai bei kiti politikai, daugiausia – socialdemokratai ir konservatoriai. Čia vadinamiesiems VIP pacientams buvo atskiras įėjimas, atskiras aptarnavimas. Privilegijuoti asmenys, įtraukti į atskirą kartoteką, į gydymo įstaigą galėdavo patekti ne per paradinį įėjimą, o per pilotus aptarnaujantį Aviacijos centrą. Šio centro medikai be eilės ir aptarnaudavo nomenklatūrą, už gydymą ir paslaugas sumokėdavo ligonių kasos.

Aviacijos centras yra vienintelis Lietuvoje, kuriame atliekami užsienio aviakompanijų pilotų sveikatos patikrinimai. Čia dirba itin kvalifikuoti medikai, centras aprūpintas moderniausia aparatūra. Avialinijų kompanijos buvo sudariusios sutartis dėl maždaug 200 pilotų aptarnavimo.

Faktai paaiškėjo Vilniaus miesto Tarybai nusprendus įstaigą optimizuoti ir kaip filialą nuo praėjusių metų liepos 1 d. prijungti prie kitos įstaigos – VšĮ "Vilniaus miesto klinikinė ligoninė" (Antakalnio g. 57). Naujasis direktorius, apžiūrinėdamas visą ūkį, ir surado tuos nomenklatūrinius likučius.

Padaliniui iki sprendimo panaikinti jo juridinį statusą vadovavo 2006–2008 m. sveikatos apsaugos ministro pareigas ėjęs buvęs "darbietis", vėliau socialdemokratu tapęs Rimvydas Turčinskas.

Vilniaus miesto savivaldybės atstovų, kurie pernai aiškinosi susidariusią situaciją, teigimu, vadinamojoje spec. ligoninėje lankėsi visų partijų atstovai, nors dominavo tradicinės – konservatoriai ir socialdemokratai. Kalbant apie pareigas – buvę ministrai, esami Seimo nariai, signatarai.

Dešimtys spec. pacientų

Kaip teigė dabartinis ligoninės direktorius dr. Narimantas Markevičius, kuris ir informavo savivaldybę apie situaciją, tokių pacientų buvo "dešimtys". Patį faktą apie privilegijuotus pacientus naujajam įstaigos vadovui pasakė darbuotojai – tai buvo vieša paslaptis. Tad perimant filialą ir kilo klausimas, kodėl taip yra.

Atskiras pacientų sąrašas, kaip manoma, egzistavo nuo sovietmečio, kadangi ligoninė buvo kelis dešimtmečius įvardijama kaip privilegijuotųjų įstaiga. Filiale, be kitų paslaugų, vykdoma ir reabilitacija, čia yra du baseinai, pritaikyti ir neįgaliesiems, vandens procedūroms skirtas padalinys, kineziterapijos salė, baseinas, turkiška pirtis, druskų kambarys, vandens, parafino ir ozokerito šilumos bei kt. procedūrų kabinetai.

Žala reputacijai

Paaiškėjus skandalingiems faktams, Vilniaus miesto savivaldybė atliko vidinį tyrimą dėl situacijos, aiškinantis, kaip veikė ši sistema, ar nebuvo švaistomos ligoninės lėšos, piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi.

Sostinės pavaduotojas Gintautas Paluckas patikino, kad privilegijoms, kai tik jos išaiškėjo, atėjo galas. Tiesa, kažkokių piktybinių atskirų darbuotojų veiksmų vidinio tyrimo metu nebuvo nustatyta – konstatuota, kad tai buvo tuomečių vadovų paveldėta situacija. Buvusio vadovo kaltės, kuri reikalautų drausminės atsakomybės, tai pat nebuvo nustatyta. Tad buvo suformuoti pavedimai naujai ligoninės vadovybei išspręsti situaciją, kad jokių privilegijų niekam neliktų.

"Kaip tik tada prasidėjo reorganizacija ir su vadovu buvo atsisveikinta, dabar jis jokių pareigų, bent jau savivaldybės įstaigose, neužima. Poreikio kreiptis į teisėsaugos institucijas nebuvo, nes finansinė žala ten nėra padaryta. Sakyčiau, yra daugiau moralinė, reputacinė žala, nes sveikatos priežiūros sistema turi veikti visiems vienodai, negali būti kažkokių "rezervatų", išskirtinių dalykų. Dėl to, aišku, ne visi yra patenkinti, nes buvo įpratę prie atskirų durų, atskiros registratūros. Šiandien visi tie dalykai yra išspręsti", – sakė vicemeras.

G.Paluckas teigė esąs įsitikinęs, kad kitose savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose to nebuvo ir negalėjo būti, o spec. ligoninė buvo paveldas. Ji todėl ir buvo vadinama "spec.", kadangi ten lankėsi žmonės, kurie laikė save išskirtiniais.

"Kitose sveikatos priežiūros įstaigose, esu tikras, pasitaiko tokių "telefoninių teisių" reiškėjų – kažkas kažkam pasiskambina ir suranda būdą "prasisprausti" be eilės ar pas pageidaujamą specialistą. Tačiau mes skiriame ypatingą dėmesį lygiateisiškumo principui – sveikatos sistema turi veikti visiems vienodai, be jokių telefonų skambučių, be eilės "apėjimų", be pareigas užimančių asmenų terorizavimo, tai taip pat yra pasitaikę," – sakė G.Paluckas.

Dabar laukiami visi

VšĮ "Vilniaus miesto klinikinė ligoninė" direktorius dr. N.Markevičius informavo, kad pernai liepą pradėtas filialo integravimo į gydymo įstaigos struktūrą procesas baigtas balandį.

"Iš principo tai buvo administracinių struktūrų sujungimas. Kaip buvo numatyta miesto tarybos sprendime, taip ir vyko. Visi gydomieji skyriai ir visi jų darbuotojai, gydytojai ir slaugytojai kaip buvo, taip ir liko, nekeitėme gydomųjų skyrių vidinės struktūros", – sakė N.Markevičius.

Anot jo, sumažėjo administracijos darbuotojų: buvo sujungti gydymo įstaigų Teisės, Bendrųjų reikalų, Personalo departamentai, Infekcijų kontrolės, audito padaliniai, neliko filialo direktoriaus su dviem pavaduotojais. Sujungtos buhalterijos, viešieji pirkimai, o tai sumažino ir kaštus. Ekonominį to efektą tikimasi pamatyti metų pabaigoje, tačiau jau dabar aišku, kad administravimo išlaidos tikrai sumažėjo, o darbo kokybė – nenukentėjo.

Įstaigos vadovas teigia pretenzijų iš buvusių VIP pacientų nesulaukęs – visi jie dabar turi savo šeimos gydytojus, lankosi bendra tvarka. Gydymo įstaigoje įdiegta kompiuterizuota registracijos sistema, kad nebūtų kokių nors "perlenkimų" į vieną ar į kitą pusę.

Peržiūrėta ir VIP pacientus aptarnavusio Aviacijos centro veikla. "Tai yra labai geras Aviacijos centras, kuris ilgą laiką vykdė galbūt ir kitas funkcijas, bet šiuo metu jis vykdo savo tiesioginę funkciją, – sakė N.Markevičius. – Mes dar padidinome sutarčių su pilotų ruošimo mokyklomis Lietuvoje skaičių dėl pilotų ir apskritai aviacijos darbuotojų sveikatos patikrinimo. Pasisekė pasikviesti tam tikrų specialybių darbuotojų, kurių trūko, – neurologų, akių ligų specialistų, kad galėtume vykdyti šias funkcijas, išsiuntėme savo psichiatrą mokytis į specializuotą medicinos mokyklą Vokietijoje, kur jis įgijo kvalifikaciją ir leidimą dirbti su aviacijos darbuotojais. Tad aviacijos centras dabar tikrai atlieka tas funkcijas, kurias ir turi atlikti."

Baseinai, pritaikyti neįgaliesiems, kitos reabilitacijos paslaugos kaip buvo, taip ir yra, tik jie dabar prieinami visiems, kam reikia. Iki 17 val. čia siunčiami pacientai iš dviejų – ambulatorinės ir stacionarinės – reabilitacijos skyrių, kai baigiasi gydomoji veikla, pagal sutartis baseinu naudojasi vaikų plaukimo mokykla, kiti norintieji, kurie turi abonementus.

"Teoriškai visi pacientai baseinu galėjo naudotis ir iki kylant visam šiam triukšmui – nebuvo jokių teisinių kliūčių, tačiau kas iš tiesų juo naudojosi, man sunku pasakyti – teigė N.Markevičius. – Dabar nuo sausio sudarytas labai aiškus grafikas, aiškios taisyklės. Faktas tas, kad pagrindinė jo paskirtis – reabilitacija, ir tų reabilitacijos paslaugų poreikis yra gerokai padidėjęs, tad joms ir teikiamas prioritetas."

Komentaras

Remigijus Žemaitaitis

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys

Politikams neturi būti jokių privilegijų. Užimti žmonės? Neturi laiko laukti eilėse? Gali pasirinkti privačią gydymo įstaigą, susimokėti, ir nereikės laukti. Aš pats prisiregistravęs privačioje gydymo įstaigoje ir problemų nematau – niekam neužkliūni ir niekam nereikia draskyti akių. Juk politikai dabar stebimi per padidinamąjį stiklą – neduok Dieve, pas kokį daktarą užeisi, tai įtarimų neatsiginsi. Jau geriau susimokėti ir gyventi ramia galva. Politikai tikrai ne tie, kurie "biednai" gyvena ir negali nusipirkti paslaugos. Kai man pradeda kuris bėdoti, kad siaubas, reikia vaistus pirktis, pasiūlau pabūti pensininku, gaunančiu 180 eurų pensiją, ir pamėginti iš tokių pinigų pragyventi, dar vaistų nusipirkti. O jeigu dar kokia onkologinė liga užklumpa.