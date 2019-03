Nacionalinio stadiono istorijoje – pertrauka: lauks teismo sprendimo

Toks sprendimas įsigaliojo po to, kai vasario pabaigoje du kartus iš nacionalinio stadiono statybos konkurso pašalinta bendrovė „Vilniaus nacionalinis stadionas“ (VNS) pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui, ginčydami, pasak jų, neteisėtą pašalinimą iš konkurso.

Vilniaus miesto taryba yra pritarusi stadiono koncesijos sutarčiai, kurią planuoja pasirašyti su konkurso laimėtoja, koncerno „Icor“ bendrove „Axis industries“. Tačiau dėl teisminių ginčų sutarties pasirašyme daroma pertrauka, - kaip Eltai teigė savivaldybė, bus laukiama teismo sprendimo.

Be to, Vilniaus savivaldybės administracija vasarį raštu kreipėsi į prokuratūrą dėl bendrovės VNS galimai nusikalstamos veikos, tačiau atsakymas iš prokuratūros dar negautas, Eltai patvirtino savivaldybė.

Pagal Vilniaus savivaldybės pranešimą, bendrovė, dalyvaudama daugiafunkcio komplekso konkurse, dar prieš pateikdama preliminarųjį pasiūlymą ir jo paaiškinimus, galimai žinojo, kad Lenkijos kompanija „Budimex“ ir investicijų bendrovės „BaltCap“ fondai nebus projekto partneriai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vertinimu, melaginga informacija apie savo veiklą turi nusikalstamos veikos požymių.

Dėl to buvo išsakyta aiški pozicija, ir tą žino Vilniaus miesto meras, kad rizikos yra per didelės, praradimo rizika yra reali, dėl to pasiūlytas B planas, kad šis objektas nebus finansuojamas ES lėšomis.

VNS direktorius Renatas Načajus Eltai tuo metu teigė, kad tokiu būdu bandoma ne tik susidoroti su bendrove, bet ir nukreipti dėmesį nuo savivaldybės administracijos direktoriaus „Povilo Poderskio galimai neteisėtų veiksmų“. Delfi.lt anksčiau paviešino tyrimą, kuriame atskleidė, kad P. Poderskio padėjėjas Kipras Krasauskas yra aukštas pareigas koncerne „Icor“ einančio Igno Krasausko brolis.

Dėl savivaldybės veiksmų prieš VNS bendrovė taip pat kreipėsi į prokuratūrą. Pasak bendrovės direktoriaus, komisija bendrovei nurodė, kad pašalino ją dėl pateiktos neva melagingos informacijos.

„Esame ne kartą aiškinę šias situacijas. Nepaisant to, ką tvirtina „Budimex“, mes su jais turime įpareigojančią sutartį, kurios ši kompanija vienašališkai nutraukti negali, - tai esame ne kartą akcentavę. Šią sutartį turi ir komisija, žino jos turinį bei sąlygas. Dėl „BaltCap“ - jų pateiktas raštas buvo informacinio pobūdžio, neturėjo galiojimo trukmės, apie šio rašto negaliojimą ar atšaukimą nebuvome informuoti“, - bendrovės pranešime teigė R. Načajus.

Konservatoriai dėl minėtos informacijos apie P. Poderskio padėjėją kreipėsi į Seimo Antikorupcijos komisiją, kuri nusprendė dėl papildomos informacijos kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) bei Vilniaus miesto savivaldybę.

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius Eltai sakė, kad iš VPT atsakymo taip pat dar nesulaukta.

„Mes kreipėmės vasario 14 d., tačiau atsakymų iš VPT man dar nepridėjo. Žinome susirašinėjimą su savivaldybe dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atsisakymo atlikti antikorupcinį vertinimą, kadangi kreipėsi netinkamas subjektas. Maždaug žinome tuos duomenis, tad gavę (atsakymą. - ELTA) iš VPT susirinksime į komisiją ir posėdyje apsispręsime, ar tikslinga pagal korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas kreiptis į STT, prašant atlikti teisės aktų antikorupcinį vertinimą“, - Eltai sakė V. Gailius.

Dėl teisminiuose procesuose stringančio projekto kyla grėsmė prarasti projekto finansavimą iš ES lėšų.

Kaip ELTA jau rašė, kovo pradžioje ministras pirmininkas Saulius Skvernelis Eltai teigė, kad Vilniaus miesto savivaldybė nuo 2015 m. nesugebėjo padaryti jokio rimto postūmio, kad būtų panaikintos rizikos ES lėšų panaudojimui daugiafunkcio centro Šeškinėje statyboms.

„Dėl to buvo išsakyta aiški pozicija, ir tą žino Vilniaus miesto meras, kad rizikos yra per didelės, praradimo rizika yra reali, dėl to pasiūlytas B planas, kad šis objektas nebus finansuojamas ES lėšomis“, - tuomet Eltai sakė S. Skvernelis.

Kaip alternatyvą šioms lėšoms Vyriausybė pasiūlė, kad būtų perstumdytas finansavimas tų Vilniaus miesto savivaldybės objektų, kurie yra finansuojami ES lėšomis.