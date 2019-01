Magiškos Kalėdos į Vilnių pritraukė daugiau kaip 500 tūkst. svečių

Didžiausio žiemos festivalio „Kalėdos sostinėje 2018“ organizatoriai džiaugiasi sėkme: per 5 savaites Vilnių aplankė daugiau kaip 500 tūkst. svečių, per 200 tūkst. žiūrovų išvydo Kalėdinę 3D pasaką, Kalėdų traukinukas nudžiugino beveik 10 tūkst. laimingų keleivių, kalėdinės čiuožyklos malonumais mėgavosi per 8 tūkst. čiuožėjų, tūkstančiai atėjo pasigėrėti žiemiška instaliacija virtusiu fontanu Lukiškių aikštėje, o Naujuosius metus prie unikalia 3D vaizdo instaliacija papuoštos Vilniaus katedros varpinės smagiai pasitiko apie 35 tūkst. vilniečių ir miesto svečių. Stulbinanti šių metų sostinės Kalėdų eglė „Laikas“ vėl įvertinta kaip viena gražiausių eglių pasaulyje, o Vilnius minimas tarp 25 gražiausių kalėdinių miestų.