Kišenvagis aukas mikliai „apšvarindavo“ viešajame transporte

Įtariamasis policijai gerai žinomas, anksčiau ne kartą teistas, jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.

Sausio 9 d. apie 17 val. 30 min. kriminalistams gerai žinomas vyras, važiuodamas viešuoju transportu, iš nepilnametės striukės kišenės ištraukė mobiliojo ryšio telefoną. Pareigūnai trisdešimt penkerių metų kišenvagį operatyviai sulaikė.

Įtariamasis, stebėdamas aplinką, pasirinkdavo potencialų nukentėjusįjį, jį sekdavo ir, pasitaikius progai, slapčia „apšvarindavo“. Tik šįkart kišenvagis net nenutuokė, kad ir pats yra stebimas „nematomų“ kriminalistų.

Dėl kišenvagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtariamajam paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėn.

Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai įtaria, kad šis įtariamasis yra padaręs ir daugiau panašaus pobūdžio nusikaltimų, todėl piliečių, nukentėjusių ar turinčių kitokios informacijos apie jo nusikalstamą veiklą, prašo kreiptis į Vilniaus apskr. vyriausiąjį policijos komisariatą tel. (8 5) 271 6053 arba (8 5) 271 8118.

Be to, pareigūnai dažnai pastebi, jog piliečiai, būdami viešojoje vietoje, turgavietėse, visuomeniniame transporte, savo pinigines, mobiliojo ryšio telefonus ar kitus vertingus daiktus laiko ir nešioja atviruose krepšiuose, užpakalinėse kelnių kišenėse ar kitose vagims lengvai prieinamose vietose. Toks lengvabūdiškumas provokuoja nusikalsti linkusius asmenis vagystei ar net plėšimui. Pareigūnai ragina gyventojus atidžiau saugoti savo daiktus masinio susibūrimo vietose, visuomeniniame transporte. Ypač budriems reikėtų būti visuomeniniame transporte, kai autobusu ar troleibusu važiuoja daug keleivių, t. y. ryte, per pietus ir vakare, nes kišenvagiams spūstys – palankiausios sąlygos įgyvendinti savo kėslus.

Bbaudžiamasis kodeksas už svetimo turto pagrobimą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė) numato baudą arba areštą, arba laisvės apribojimą, arba laisvės atėmimo bausmę iki šešerių metų.