Karoliniškių poliklinikos vadovei etikos sargai nepalankūs

Etikos sargai nustatė, kad poliklinikos vadovė apie jai kylantį interesų konfliktą informavo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, o ne tiesiogiai merą, kaip numato įstatymai.

Be to, apie interesų konfliktą J. Kutkauskienė informavo po to, kai savo pavaldiniams įsakymais pavedė vertinti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų poreikį bei organizuoti tokių pirkimų procedūras, pasirašyti viešojo pirkimo sutartis, kontroliuoti šių sutarčių vykdymą, teigiama pranešime.

Poliklinikos vadovė iš savivaldybės administracijos padalinio gavo atsakymą, kad pastabų dėl interesų derinimo jai nėra.

VTEK teigia, kad savivaldybės administracijos padaliniams pateiktame rašte J. Kutkauskienė nenurodė nusišalinimo priežasčių ir apimties. Iš šio rašto neaišku, nuo kokių konkrečiai klausimų sprendimo ji nusišalina ir kodėl.

„VTEK pabrėžia, kad nusišalinimas nuo interesų konfliktą galinčio kelti klausimo privalo būti aiškiai ir suprantamai išreikštas“, – rašoma komisijos pranešime.

Dėl dviejų aplinkybių etikos sargai tyrimą nutraukė: nenustatyta, kad J. Kutkauskienė būtų asmeniškai atstovavusi poliklinikai, kai joje buvo tvarkomi su „Limeta“ susiję klausimai, ar priėmusi su viešaisiais pirkimais susijusius sprendimus.

„Nepaisant to, tyrimo duomenys rodo, kad J. Kutkauskienės veikloje lieka tinkamai neišspręsta interesų konflikto situacija. To nepadarius, VTEK vertinimu, kyla grėsmė galbūt šališkiems sprendimams poliklinikoje, kiek tai susiję su J. Kutkauskienės sutuoktinio vadovaujama bendrove“, – teigiama pranešime.

„Todėl VTEK rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės merui užtikrinti, kad jai pavaldžios VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ vadovo tarnybinėje veikloje būtų išvengta prielaidų interesų konfliktams rastis, o pastariesiems atsiradus – juos išspręsti nedelsiant ir tinkamai“, – rašoma jame.

Su J. Kutkauskiene BNS kol kas susisiekti nepavyko.

Ji vasarą laimėjo konkursą į Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės (RVUL) vadovo pareigas, tačiau dar nėra paskirta.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga anksčiau sakė, kad VTEK verdiktas turės įtakos sprendžiant, ar skirti J. Kutkauskienę vadinamosios Lazdynų ligoninės direktore.

Be to, antrą vietą atrankoje į ligoninės vadovo pareigas užėmęs dabartinis jos direktorius Algimantas Pamerneckas dėl konkurso rezultatų bylinėjasi teismuose.