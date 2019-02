Kaip šiemet pasikeis vilniečių gyvenamoji aplinka?

Prieš ketverius metus užsibrėžta ambicinga programa sėkmingai tęsiama – bus tvarkomi paskutiniai likę apleisti, duobėti daugiabučių namų kiemai, tiesiami ir remontuojami šaligatviai, gatvės ir dviračių takai, Vilniaus pakraščiuose mažės žvyrkelių. Savivaldybė, bendradarbiaudama su seniūnijomis, jau parengė konkrečius planus kiekvienam rajonui. Iš viso daugiabučių namų kiemų tvarkymui šiemet bus skirta apie 2 mln. eurų, naujų šaligatvių įrengimui ir remontui bus skirta apie 0,8 mln. eurų, gatvių ir kelių priežiūrai, remontui ir asfaltavimui suplanuota apie 8 mln. eurų, skverų tvarkymui ir įrengimui – 1 mln. eurų, „Koriams“ kiemuose automobiliams statyti – 0,5 mln. eurų, naujiems viešojo transporto stotelių paviljonams – 240 tūkst. eurų.

„Dažnai nevertiname arba nepastebime to, kas yra arčiausiai mūsų. Ar atkreipėte dėmesį, kaip pasikeitė rajonų aplinka Vilniuje – namai, kiemai ir gatvės? Per ketverius metus atsiradę pokyčiai vėl leidžia mėgautis mus supančiomis erdvėmis. Šiemet miesto infrastruktūros gerinimui ir miesto tvarkymui skiriame dar daugiau pastangų ir apie 144 mln. eurų. Bus išasfaltuota apie 50 km gatvių, nutiesta ir suremontuota 34 km šaligatvių, išasfaltuota apie 13 km žvyrkelių, daugiau kaip 300 kiemų įvairiose seniūnijose, 80 transporto stotelių paviljonų“, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

Per ketverius metus jų sutvarkyta rekordiškai daug – 1205 daugiabučių kiemai. Vilniaus savivaldybė įrengė daugiau nei 40 žaliųjų korių aikštelių kiemuose – taip atsirado 1600 vietų automobiliams statyti daug tvarkingiau nei iki šiol, paklota 68 km šaligatvių. Baigėsi dirbtinai ant šaligatvių nupieštų dviračių takų metas – Vilniuje pradėti kloti naujo standarto raudoni dviračių takai. Per ketverius metus sostinėje nutiesta 39 km dviračių takų, pastatyta 1700 dviračių stovų. Vilniuje gatvės tvarkomos jau kitokiu tempu – nauja danga paklota net 193,4 km gatvių (o per 2011–2015 m. – perpus mažiau, 79 km).

Šiųmečiai darbai užvirs, kai tik orai dar labiau atšils – sužinokite, kaip pasikeis jūsų rajono veidas šiemet.