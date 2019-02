Automobilio nuoma pavirto akmeniu po kaklu

Nukentėjo ir susimokėjo

Norvegijoje dirbantis Žygimantas Smilga pernai rugpjūtį buvo atvykęs atostogų į Lietuvą. Rupjūčio 23 d. su Vilniuje registruota UAB "Proautonuoma" jis pasirašė automobilio "Audi A5" nuomos sutartį. Rugpjūčio 27-ąją, paskutinę automobilio nuomos dieną, prieš grąžindamas transporto priemonę vyras padarė nedidelę avariją ir apgadino mašiną. Apgadinimai buvo nežymūs, todėl automobiliu galėjo tęsti kelionę.

Kaip pasakoja Ž.Smilga, grąžinant apgadintą automobilį Vilniaus oro uoste, įmonės "Proautonuoma" direktorius Andžejus Pristavka apžiūrėjo apgadinimus ir pareikalavo sumokėti 1 tūkst. eurų, nes, kaip paaiškino, tokia yra franšizės suma pagal automobilio kasko draudimą. Franšizė – tai nuostolių dalis, kurią kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju atlygina pats klientas. Draudimo bendrovė atlygina nuostolių dalį, viršijančią franšizės sumą. Kuo didesnė franšizė, tuo mažesnė draudimo įmoka.

"Buvo praėjusios vos kelios valandos po eismo įvykio, aš dar buvau streso būsenos, todėl sutikau atlyginti nuostolius. Tą pačią dieną pervedžiau į įmonės sąskaitą 1 035 eurus – reikalautus 1 000 eurų ir 35 eurus už automobilio apžiūrą, – pasakoja Ž.Smilga. – Tačiau jau kitą dieną į mane elektroniniu laišku kreipėsi UAB "Proautonuoma" teisininkas Vilius Virbickas ir pareikalavo atlyginti 6 076,73 euro nuostolius – esą tiek kainuos automobilio remontas pagal UAB "Martonas" sąmatą. Jis taip pat informavo, kad, remiantis automobilyje esančiais GPS duomenimis, įvykio metu buvo smarkiai viršytas leistinas greitis. Vadinasi, automobilį naudojau neatidžiai, nerūpestingai, konstatuotas didelis neatsargumas. Taip pažeidžiau nuomos sutartį, todėl privalau atlyginti visus nuostolius – 6 076,73 eurųo. Šią sumą buvo nurodyta sumokėti ne vėliau kaip per dešimt dienų."

Susisiekęs telefonu su įmonės teisininku Ž.Smilga pasakė, kad nesutinka ir atsisako mokėti šią sumą. V.Virbickas informavo, kad, nepadengus nuostolių, automobilio GPS duomenys bus perduoti policijai ir vairuotojas turės daug nemalonumų. Vis dėlto po dviejų dienų iš įmonė informavo, kad sutinka sumažinti nuostolius iki 2 tūkst. eurų.

Ž.Smilgai paprašius tų 965 eurų, kuriuos dar turėjo sumokėti, palaukti iki jam rugsėjo 15 d. bus išmokėtas atlyginimas, V.Virbickas sutiko, tik prie laiško pridėjo ir GPS sistemos duomenis, iš kurių matyti, kad nuomos laikotarpiu bei įvykio metu buvo viršijamas greitis.

Nenorėdamas turėti nemalonumų su policija, nes nebuvo tikras, ar eismo įvykio metu neviršijo greičio, gavęs atlyginimą Ž.Smilga automobilių nuomos įmonei pervedė likusius 965 eurus. Tačiau spalio mėnesį grįžęs į Lietuvą kreipėsi į teisininkus, kad šie išsiaiškintų, ar automobilių nuomos įmonė pagrįstai reikalavo sumokėti 2 tūkst. eurų.

Atsakymų neišsireikalavo

UAB "Verslo šerifas", į kurią kreipėsi Ž.Smilga, direktorius Kęstutis Jucevičius "Kauno dienai" pasakojo, kad, išanalizavus situaciją, kilo abejonių dėl UAB "Proautonuoma" veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo reikalaujant iš Ž.Smilgos padengti 6076,73 euro, vėliau 2 tūkst. eurų dydžio žalą.

"Jeigu automobilis buvo draustas kasko draudimu, kaltininkas turėtų padengti tik vadinamąją kasko franšizę. Tačiau iš Ž.Smilgos buvo reikalaujama iš pradžių 1 tūkst. eurų, po to 6 tūkst., tada suma sumažėjo iki 2 tūkst. eurų, – sako K.Jucevičius. – Jeigu automobilis draustas kasko draudimu, yra franšizė, tai, atsitikus nelaimei, būtų logiška, kad kaltininkas turėtų kompensuoti franšizę, bet tai tik tiek. O visus kitus nuostolius turėtų kompensuoti draudimo bendrovė."

Tad teisininkas kreipėsi į įmonę, prašydamas nurodyti, kokiu pagrindu iš Ž.Smilgos buvo pareikalauta atlyginti dėl automobilio apgadinimo atsiradusius nuostolius, pateikti su Ž.Smilga pasirašytą automobilio nuomos sutartį, taip pat ir sutarties bendrąsias sąlygas, automobilio kasko draudimo sutartį, remonto išlaidų apmokėjimo dokumentus. Taip pat prašė pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Ž.Smilga buvo informuotas, jog automobilyje yra įrengta GPS sistema, kuri fiksuos Ž.Smilgos judėjimą.

Keistai viskas atrodo. Juk jeigu jau patyrėte kažkokių nuostolių, tai pateikite argumentuotai, kokie nuostoliai, kuo paremti.

"Jeigu įmonė mano, kad patyrė nuostolių, prašėme pateikti mums faktus, kiek kainavo remontas, kiek kompensavo draudimo bendrovė. Jeigu ne viską kompensavo, tai logiška, kad kaltininkas turėtų sumokėti skirtumą. Bet įmonė paaiškino, kad "Martonas" labai brangiai priskaičiavo, tai pas juos jie automobilio neremontavo – ieško, kas pigiau suremontuos ir t.t. Galiausiai taip ir liko neaišku, kokia žala buvo padaryta, – sako K.Jucevičius. – Kasko sutartį, kur būtų nurodytas franšizės dydis, jie apskritai atsisakė pateikti. Tad visai gali būti, kad pagal kasko draudimo sutartį apskritai franšizės nebuvo, o tai reikštų, kad jie išvis jokių nuostolių nepatiria – draudimo bendrovė visus nuostolius atlygina. Tai kokiu pagrindu jie iš to piliečio reikalavo pinigų?"

Apie į automobilį įmontuotą GPS sistemą, kuri renka duomenis apie vairuotojo buvimo vietą, pasak teisininko, pagal dabartinį Asmens duomenų apsaugos įstatymą klientas turi būti informuojamas – priešingu atveju pažeidžiamos jo teisės.

"Kiek bendravome, susirašinėjome su įmone, jie nepateikia to, ko prašėme: nematėme kasko draudimo sutarties, automobilio remonto išlaidų sąmatos laukėme keturis mėnesius, kol galiausiai sulaukėme atsakymo, kad automobilio jie dar nesuremontavo. Keistai viskas atrodo. Juk jeigu jau patyrėte kažkokių nuostolių, tai pateikite argumentuotai, kokie nuostoliai, kuo paremti. Čia kvepia kažkokiu sukčiavimu, šantažu: duok pinigų, o jeigu ne – perduosime tave Kelių policijai ir tave tampys", – svarstė K.Jucevičius.

Įtaria apgaulę

Nepavykus susikalbėti su automobilių nuomos kompanija, teisininkai rekomendavo Ž.Smilgai kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Ž.Smilga parašė minėtoms tarnyboms. Jis informavo įtariantis, kad UAB "Proautonuoma" direktorius ir teisininkas, pasinaudodami jo nežinojimu, nepagrįstai pareikalavo sumokėti 2 tūkst eurų, nes automobilio remonto išlaidas turėjo padengti ir tikriausiai padengė draudimo bendrovė pagal kasko sutartį. Vyras taip pat mano, kad bendrovė neteisėtai rinko duomenis apie jį pasinaudodama automobilyje įrengta GPS sistema, apie tai jo neinformavusi.

Kaltinimus atmeta

UAB "Proautonuoma" direktorius A.Pristavka dienraščiui teigė, kad pagal pasirašytą nuomos sutartį klientas Ž.Smilga buvo atsakingas už išsinuomotą automobilį, GPS duomenimis, vairuodamas smarkiai viršijo greitį, tad vairavo neatsakingai, sukėlė eismo įvykį, smarkiai apgadino automobilį ir taip pažeidė nuomos sutartį.

"Sutarties 7.4 p. nurodyta, jeigu automobilis apgadinamas, sunaikinamas arba prarandamas (įskaitant, bet neapsiribojant, automobilio konfiskavimą) nuomininkui pažeidus Kelių eismo taisykles ar kitus su kelių eismu, saugumu susijusius teisės aktus, šios sutarties sąlygas ar taisykles, nuomininkas privalo visiškai atlyginti visus nuomotojo nuostolius. Todėl iš Ž.Smilgos ir buvo pareikalauta padengti automobilio remonto išlaidas. Siekiant geranoriškai išspręsti situaciją, nuomotojas sutiko sumažinti nuostolių dydį iki 2 tūkst. eurų, nors remonto kaina buvo priskaičiuota gerokai didesnė", – aiškino A.Pristavka.

Direktoriaus teigimu, automobilis nebuvo draustas kasko draudimu, todėl nuomininkas visiškai atsakingas už padarytą žalą. Ir apie tai jis buvo perspėtas dar prieš pasirašant sutartį. Negana to, nuomos sutartyje yra nurodyta, kad bus fiksuojama automobilio buvimo vieta, jo greitis ir pan.

"Mes nematome čia jokių savo nusižengimų ar piktnaudžiavimų", – tikino A.Pristavka.

Aiškinasi ir teismuose

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės "Kauno dienai" pateiktais duomenimis, 2018 m. tarnyba išnagrinėjo apie 30 vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčų dėl transporto nuomos paslaugų. Didžioji dalis vartotojų prašymų tarnybos komisijos sprendimu buvo patenkinti.

Dažniausiai vartotojai skundėsi dėl netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų, neteikiamų paslaugų, nesutikimo grąžinti depozito atsisakius paslaugų ir pan.

"Vartotojai į tarnybą kreipiasi ir dėl to, kad paslaugų teikėjas iš vartotojo sąskaitos išskaičiuoja pinigų sumą už automobilio nuomos metu, paslaugos teikėjo teigimu, automobiliui padarytą žalą, tačiau vartotojai su tuo nesutinka, – teigia G.Nenartavičiūtė. – Pastebėtina, kad tokie ginčai dažniausiai kyla tada, kai vartotojai grąžina automobilį paslaugų teikėjui ne darbo metu ir automobilis nebūna kartu su darbuotoju apžiūrimas, įvertinamas ir nėra užpildomas automobilio grąžinimo dokumentas."

Vartotojas, kuris nesutinka, kad automobilio nuomos metu padarė automobiliui žalą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Prie prašymo svarbu pridėti paslaugų pirkimo–pardavimo dokumento kopiją ir vartotojo prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Paslaugos teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, jeigu nesutinka su vartotojo reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei per 14 kalendorinių dienų to nepadaro arba paslaugos teikėjo atsakymas vartotojo netenkina, jis turi teisę kreiptis į tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka.