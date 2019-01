88 maršruto autobusai papildomai stos Žirnių stotelėje

„Skaičiuojama, jog per pastaruosius mėnesius keleivių srautai šiame maršrute išaugo trigubai. Pokyčiai įgyvendinami stebint keleivių srautus, reaguojant į pačių keleivių prašymus ir siekiant užtikrinti patogesnes keliones viešuoju transportu iki miesto centro bei oro uosto. Be to, Žirnių stotelė, kurioje 88-ojo maršruto autobusai stos papildomai, yra netoli Liepkalnio pramogų parko, kuris tampa vis populiaresniu traukos objektu ne tik žiemos, tačiau ir šiltuoju sezonu, ir kurį pasiekti viešuoju transportu nuo šiol bus dar patogiau“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktorė Modesta Gusarovienė.

88-ojo maršruto autobusai važiuodami iš Oro uosto link Europos aikštės stos stotelėse Oro uostas, Vikingų, Žirnių, Liepkalnio, Aušros vartai, Trakų, Vinco Kudirkos aikštė, Žaliasis tiltas bei Europos aikštė.

Primenama, jog 2018 m. Lietuvos oro uostų klientų apklausa atskleidė, jog iš Vilniaus oro uosto viešuoju transportu grįžtančių keleivių skaičius išaugo beveik keturis kartus, lyginant jį su 2011 m. duomenimis. 88-asis maršrutas yra ne vienintelis, pasiekiantis sostinės oro uosto prieigas – taip pat stotelėje Oro uostas stoja 3-iojo G, 1-ojo, 2-ojo bei 88-ojo N maršrutų autobusai, kurių bendras vidutinis intervalas tarp išvykimų yra vos 4 min. Minėtų maršrutų autobusais tiesiogiai iš oro uosto per 30 min. galima pasiekti miesto centrą ir stotį, Senamiestį, Naujamiestį, Naujuoju centru vadinamą dešinįjį Neries upės krantą, Šeškinę, Žirmūnus ir daugelį kitų Vilniaus mikrorajonų.