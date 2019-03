„XXI a. metų laikai“ – kitoks simfoninis koncertas

„Compensa“ salėje orkestras koncertuos su kompozitoriumi bei dirigentu Gediminu Gelgotu ir jo vadovaujamu ekstravagantišku ansambliu NIKO (Naujų idėjų kamerinis orkestras). O solo smuiku grieš Romanas Kimas, vienas ryškiausių jaunosios kartos smuiko virtuozų, savo inovatyviu grojimo stiliumi nuolat plečiantis smuiko technikos ribas. Skambės programa „XXI a. metų laikai“ – šiuolaikinės Arvo Pärto ir Gedimino Gelgoto kompozicijos bei šiuolaikiškai Maxo Richterio interpretuojami baroko maestro Antonio Vivaldi „Keturi metų laikai“.

Apie šio koncerto solistą R. Kimą legendinis smuikininkas Ivry Gitlis sakė: „Vienas iš nuostabiausių smuikininkų, kuriuos girdėjau nuo to meto, kai gimiau pats – o nuo tada juk praėjo gana daug laiko!“ Šiuo metu Vokietijoje reziduojantis 26-erių metų smuikininkas gimė Kazachstane, totorių, baltarusių ir korėjiečių šeimoje. Griežti smuiku R. Kimas pradėjo būdamas penkerių metų, o jau septynerių pelnė pirmuosius apdovanojimus nacionaliniuose konkursuose. Būdamas 16-os metų R. Kimas pradėjo studijuoti Kelno aukštojoje muzikos mokykloje, prof. Viktoro Tretyakovo smuiko klasėje. 2012 m. smuikininkas pelnė pirmąją premiją tarptautiniame konkurse „Valsesia Musica“, o iškovojęs pirmą vietą Tarptautiniame Kelno muzikos konkurse debiutavo su garsiuoju Vakarų Vokietijos radijo orkestru. 2013 m. radijo stotis „WDR 3 TonArt“ transliavo smuikininkui skirtą valandos trukmės laidą. R. Kimas pasirodymus rengia Vokietijoje, Ispanijoje, Izraelyje, Italijoje, Rusijoje ir Pietų Korėjoje, tokiose koncertų salėse kaip Kelno filharmonija, Hamburgo „Laeiszhalle“. Smuikininkas ne tik aktyviai koncertuoja visame pasaulyje, bet ir pats kuria muziką bei įspūdingas įvairių kūrinių aranžuotes smuikui solo.

Koncerte su LNSO R. Kimas atliks G. Gelgoto Koncertą smuikui Nr. 1. Šis kūrinys Lietuvoje skamba pirmą kartą, o jo pasaulinė premjera įvyko 2018 m. liepą Bad Kisingerio vasaros festivalyje Vokietijoje (muzikavo Baltijos šalių filharmonijos orkestras, dirigavo estų maestro Kristjanas Järvi, solo partiją griežė šveicarų smuikininkas Davidas Nebelas). Vokiečių muzikos kritikai po premjeros rašė: „Itin ryškios muzikinės spalvos, jų idilė sudarė įspūdį, tarytum kompozitorius „išgirdo“ gamtą.“ Beje, tuo pačiu metu kaip ir Vilniuje, 2019 m. kovo 16 d., šis Koncertas skambės ir Talino filharmonijoje, jį atliks pasaulinės premjeros muzikantų trupė.

Šiuolaikinės muzikos programoje dar skambės legendinio estų minimalizmo kompozitoriaus Arvo Pärto kūrinys „Gulbės giesmė“, 2013 m. Zalcburgo „Mozarto savaitės“ užsakymu aranžuotas simfoniniam orkestrui. Kūrinys buvo sumanytas kaip chorinė kompozicija su vargonų akompanimentu, o tekstui kompozitorius pasirinko ištraukas iš anglų kardinolo Johno Henry Newmano (1801–1890) traktato „Littlemore Tractus“.

Antroje koncerto dalyje – britų kompozitoriaus Maxo Richterio originali versija pagal Antonio Vivaldi „Metų laikus“. 2012 m. pasirodęs rekompozicijų albumas, galima sakyti, sukėlė tikrą sumaištį tradiciniame šio barokinio opuso interpretacijų pasaulyje. Tai visiškai naujas, gaivus ir drąsus požiūris į bene vieną populiariausių kūrinių smuikui. M. Richterio versija buvo pavadinta „Recomposed by Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons“ ir ilgainiui tapo gana dažnai griežiamu šiuolaikiniu kūriniu. Be to, šis perdirbinys įsitvirtino ir NIKO repertuare – pamėgtas publikos, jis tapo savotiška lietuvių kolektyvo vizitine kortele. Šįkart šiuolaikinę „Metų laikų“ versiją atliks NIKO bei LNSO stygininkai.

Visą vakaro programą diriguos Gediminas Gelgotas. Apie šį kūrybingą lietuvių muziką ir jo įkurtą ansamblį NIKO amerikiečių minimalizmo žvaigždė Terry Riley’s, neslėpdamas susižavėjimo, taip yra sakęs: „Tai, ką jūs darote, – iš tiesų efektinga. Man patinka, kai atlikėjai groja atmintinai. Man patinka jūsų muzikantų jautrus vibrato ir dėmesys garso grynumui. Žaviuosi, kad jums tai svarbu, kad esate išalkę muzikos, kuri skleidžia taiką.“ G. Gelgoto muzika į klasikinių koncertų sales pritraukia naują, jaunesnę publiką. Užvaldantys ritmai, derantys su minimalizmo stiliaus persmelktomis melodijomis, sukuria ypatingą stilių.

G. Gelgoto diriguojamo LNSO, NIKO ir smuikininko R. Kimo koncertas „XXI a. metų laikai“ vyks kovo 16 d., šeštadienį, 19 val. koncertų salėje „Compensa“.