Vilniuje bus apdovanoti geriausi knygų kūrėjai

Pagrindinė metų premija šiemet bus įteikta dailininkei Sigutei Chlebinskaitei už jautrią estetiką ir konceptualią visumą knygoje: Icchokas Rudaševskis „Vilniaus geto dienoraštis. 1941-1943 / Togbukh fun Vilner geto. 1941-1943“.

Taip pat bus įteiktos šešios premijos pagal temines literatūros grupes. Grožinės literatūros srityje - Agnei Dautartaitei-Krutulei už elegantišką vaizdo ir teksto dermę knygoje Mindaugas Nastaravičius „Bendratis“; knygų vaikams srityje - Rasai Jančiauskaitei už nuoširdų santykį su skaitytoju knygoje Marius Marcinkevičius „Maži eilėraščiai mažiems“; mokslinės literatūros ir vadovėlių srityje - Jurgiui Griškevičiui už raiškų dizainą knygoje Kristupas Sabolius „Materija ir vaizduotė“.

Meno leidinių kategorijoje premija bus įteikta Ingai Navickaitei už sėkmingą kelių vaizdinių koncepcijų suderinimą leidinyje „Žurnalas Kaunui“; meninės ir dokumentinės fotografijos leidinių srityje - Rūtai Mozūraitei už istorinio turinio šiuolaikišką perteikimą knygoje „Laisvųjų testamentai. Lietuvos partizanų ir ryšininkų portretai“; bibliofilinių ir eksperimentinių leidinių srityje - Gyčiui Skudžinskui už prasmingą minimalizmą knygoje Madara Gritane „Layers“.

Taip pat bus įteikta dvylika diplomų: Deimantei Rybakovienei už novatorišką klasiką knygoje Kornelijus Platelis „Įtrūkusios mėnesienos“; Gyčiui Skudžinskui už žaismingą vizualumą knygoje Benediktas Januševičius, Gytis Skudžinskas „Raidžių paveikslai“; Ingai Dagilei už įtraukiančią vaizdų dinamiką knygoje Audronė Meškauskaitė, Aurina Venislovaitė „Istorijos skanėstai“; Rokui Gelažiui už meistrišką iliustracijų medžiagiškumo perteikimą knygoje „Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika gražiausių stebuklinių pasakų ir dar viena“; Dovydui Stonkui ir Deimantei Brukštaitei už netradicinį įvaizdinimą knygoje Rimvydas Laužikas, Antanas Astrauskas „How the Future King of England Ate Peacock in Vilnius: the Shared Cultural, Political and Culinary History of Britain and Lithuania“; Ulai Šimulynaitei už tikslingą dizainą knygoje Vilma Gradinskaitė „Lietuva litvakų kūryboje / Lithuania in Litvak Arts“; Indrei Klimaitei ir Laurai Klimaitei už atskleistas šiuolaikines estetines tendencijas leidinyje „MO muziejus / MO Museum“; Arūnui Prelgauskui už klasikinių tradicijų puoselėjimą ir puikią dokumentinės medžiagos kokybę knygoje „Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“; Gyčiui Skudžinskui už dizaino interaktyvumą knygoje Audrius Puipa, Gintautas Trimakas „Inscenizuoti paveikslai / Staged Pictures“; Ingai Navickaitei už netradicinę teksto ir vaizdo jungtį knygoje Virgilijus Šonta „Mokykla - mano namai / School is my Home“; Gyčiui Skudžinskui už ironišką leporello interpretaciją leidinyje Gabrielė Gervickaitė „03“; Gyčiui Skudžinskui už panaudotą interaktyvią žanrų jungtį knygoje „Kolekcijos / Collections“.

Vilniaus dailės akademijos premija paskirta Monikai Vaicenavičienei už knygą „Per balas link aušros. Pasakojimas apie daktaro Jono Basanavičiaus keliones ir darbus“ (leidėjas - mažoji bendrija „Tikra knyga“, spaustuvė - „BALTO print“).

Lietuvos dailininkų sąjungos premija bus įteikta Mariui Jonučiui už knygą „Karalaitė ant stiklo kalno. Dvylika gražiausių stebuklinių pasakų ir dar viena“.

Ekspertų komisija knygas vertino pagal meninio apipavidalinimo ir leidybinio-poligrafinio atlikimo kriterijus. Konkursui šiemet buvo pateikta 130 leidinių.