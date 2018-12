Suomių muzikos pasididžiavimas Vilniuje pristatys naują albumą

Dar jį globoja įtakinga britų leidykla „Domino“, o vieną jo vaizdo klipą režisavo lietuvių menininkė. Kas?

Nuostabi žinia prieš pat Kalėdas - suomių muzikos pasididžiavimas Jaakko Eino Kalevi grįžta į Lietuvą. Jūsų ausims tikrai reikia jo muzikos. Jo kūryba tinka ir patinka visų žanrų melomanams. Net didžėjams. Žmogus – orkestras į Vilnių vasarį užsuks ne be reikalo – čia jis pristatys naują savo albumą. Apsibraukite datą raudonai - gyvas JEK pasirodymas įvyks vasario 10 d. kultūros bare „Kablys“. Tai bus pirmasis muzikos agentūros „8 Days A Week“ koncertas kitais metais.

Šiame nuolatinio ryšio amžiuje, bet koks atsijungimas tapo tikra prabanga mūsų gyvenime. Štai kodėl JEK savo albumą pavadino „Out of Touch“. Tai pats asmeniškiausias jo albumas. Sako, kad jis taip papasakojo savo gyvenimo istoriją ir nieko nenuslėpė. Šviesi, atvira asmenybė ir tikrai didis talentas. Tiesa, nepavyktų su pora žodžių išsitekti ir apibūdinti jo skambesio. Šiame albume faktiškai viską sukūrė ir įrašė pats JEK. Net saksofono partijas! Dar tai buvo pirmas kartas jo karjeroje, kada savo albumą Jaakko įrašė tikroje įrašų studijoje.

Jaakko Eino Kalevi – „People in the Centre of City“

Jis daro viską - kuria, groja krūva instrumentų, dainuoja, remiksuoja, maišo stilius, didžėjauja ir net filmuoja. Dabar Jaakko sąskaitoje net 5 albumai, sienas griaunanti sėkmės istorija, puikūs įrašai, kolaboracijos, nuotykiai Suomijoje ir už jos ribų, kritikų pagyros ir madingi festivaliai. Muzika jam yra svarbiausias dalykas gyvenime ir jam tikrai rūpi jos ateitis. JEK palaiko šalies alternatyvą, bet puikiai besiorientuoja ir visame likusiame pasaulyje. Nieko nuostabaus, kad jis gimtinę iškeitė į Vokietiją ir savo dienas leidžia Berlyne.

Jaakko Eino Kalevi – „Emotions In Motion“

Įdomi detalė – vieną jo vaizdo klipą „Emotions In Motion“ režisavo lietuvė Ieva Kabašinskaitė. Tai titulinis albumo „Out of Touch“ kūrinys. Pats klipas nufilmuotas 35 ir 16 milimetrų juosta Paryžiuje. Klipą įkvėpė įvairūs metodai, kuriuos naudoja suklastotų prabangos prekių kontrabandininkai. Visuomet smagu, kai lietuviški vardai mirga pasauliniame kontekste. Dar smagiau, kai tai vyksta su leidyklos „Domino“ palaikymu. Šlovė Ievai. Padarykime peržiūrų!

Vien šiame ture paskelbti net 33 pasirodymai. Smagu, kad JEK vėl įtraukė Vilnių į savo koncertų planus. Jo pasirodymas sostinėje suplanuotas vasario 10-osios vakarą kultūros bare „Kablys“. Bilietais draugiška kaina jau prekiauja „Bilietai LT“. Jų kiekis itin ribotas. Paskutinį kartą į jo koncertą Vilniuje netilpo visi norintys. Buvo sausakimša. Panašaus susidomėjimo tikimasi ir šįkart. Tik nesakykite, kad neperspėjom.

„Out Of Touch“ anonsas