Skelbiamas papildomas „Disney On Ice“ šou „Stebuklinga ledo pasaka“

Papildomas, trečias, magiško ledo šou pasirodymas įvyks sausio 12 dieną 11 valandą. Kasmet visuose pasaulio žemynuose gastroliuojantis Volto Disnėjaus pasakų ledo šou Lietuvoje surengs net tris įspūdingus pasirodymus, kurie sausio 12 ir 13 dienomis vyks „Siemens“ arenoje Vilniuje.

„Nuostabu, kad Lietuvoje galėsime pristatyti net tris šou pasirodymus – tai yra puiki pramoga visai šeimai“, – teigė išskirtinę teisę kurti „Disney On Ice“ ledo šou turinčios kompanijos „Feld Entertainment“ vadovas ir savininkas Kennethas Feldas.

Anot jo, vaikai yra neatsiejama šou dalis – jie džiaugiasi, juokiasi, pritaria šūksniais ir išgyvena kartu su savo mylimiausių pasakų herojais. „Visa tai „Disney On Ice“ ledo šou paverčia nepamirštamu reginiu“, – sakė K. Feldas.

„Džiaugiamės, kad pavyko susitarti dėl paties naujausio „Disney On Ice“ šou pristatymo mūsų šalyje. Neabejojame, kad triskart žiūrovus džiuginsiantis šou „Stebuklinga ledo pasaka“ taps viena geriausių pramogų visai šeimai“, – sakė koncertų organizatoriaus „Live Nation Lietuva“ vadovas Deividas Afarjanc.

Bilietus į visus tris magiško „Disney On Ice“ šou „Stebuklinga ledo pasaka“ pasirodymus jau galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu: www.bilietai.lt.

Pasiruoškite įžengti į kerintį ir didžiausiais stebuklais garsėjantį „Disney On Ice“ karalystės šou „Stebuklinga ledo pasaka“. Atsidurkite prestižiniais kino akademijos apdovanojimais įvertintoje ir visų laikų populiariausioje Disnėjaus animacinio filmo „Ledo pasaka“ („Frozen“) istorijoje. Nuotykių ir veiksmo kupinoje magiškoje kelionėje, kurioje kiekvienoje sniego gniūžtėje slypi burtai, seseris princeses Aną ir Elsą lydės linksmasis sniego senis Olafas, drąsusis alpinistas Kristofas ir jo elnias Svenas.

Pasinerkite į jūros bangas, kur kvapą gniaužiančius nuotykius patirsite kartu su undinėle Ariele ir ją saugančiu krabu Sebastijanu iš nepamirštamos pasakos „Mažoji undinėlė“. Išpainiokite ilgo plauko istoriją su princese Auksaplauke ir jos bendražygiu Flynnu Rideriu. Grožiu suvaldykite blogį įspūdingoje „Gražuolės ir pabaisos“ pilyje. Patirkite įspūdingus nuotykius stebuklingame burtų karalystės „Disney On Ice“ šou visai šeimai „Stebuklinga ledo pasaka“.

Per beveik 40 metų „Disney On Ice“ tapo vienu žymiausių ir populiariasių ledo šou planetoje. Pasaulinę šlovę pelniusius ledo šou išskirtinėmis teisėmis kuria kompanija „Feld Entertainment“, bendradarbiaujanti su „The Walt Disney Company“. Visai šeimai skirtuose „Disney On Ice“ ledo šou pagrindinės žvaigždės yra Volto Disnėjaus pasakų herojai. Šiandien yra statomi net aštuoni skirtingi „Disney On Ice“ šou ant ledo: „Worlds Of Fantasy“, „Disney's High School Musical: The Ice Tour“, „Princess Wishes“, „Disneyland Adventure“, „Disney/Pixar's Finding Nemo“, „The Magical World Of Disney On Ice“ ir „Mickey & Minnie's Amazing Journey“.

„Disney On Ice“ ledo šou yra demonstruojami visame pasaulyje – pradedant JAV, Europa ir baigiant Pietų Amerika, Vidurio Rytais, Pietų Azija ir Australija. Nuo 2009 m. į „Disney On Ice“ ledo šou gastrolių žemėlapius patenka ir Lietuva.

