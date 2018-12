Populiarioji britų muzikos žvaigždė K. Melua koncertuos Trakų pilyje

Viena populiariausių dainininkių Katie Melua surengs ypatingą koncertą Lietuvoje. Romantiškoji Didžiosios Britanijos scenos žvaigždė liepos 18 d. savo gerbėjams dainuos viduramžius menančioje Trakų pilyje. Išskirtinėje aplinkoje vyksiančiame koncerte atlikėja pristatys savo geriausių dainų albumą „Ultimate Collection“. Gerbėjai išgirs visus didžiausius dainininkės hitus: „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing To Crazy“, „Piece By Piece“, „If You Were a Sailboat“, „I Cried For You“, „The Flood“, „I‘d Love To Kill You“ ir daugelį kitų. Neabejojama, kad nuostabiai švelnaus balso K. Melua pasirodymas Trakų pilyje pretenduoja tapti romantiškiausiu kitų metų koncertu.