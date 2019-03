„Beissoul & Einius“: gyvename be nuotaikos ir laiko nuovokos

– Iki jūsų pasirodymo liko visai nedaug. Kokiomis nuotaikomis gyvenate?

Gyvename be nuotaikos ir laiko nuovokos! Kūryboje tai nėra labai svarbūs ingredientai, todėl viską darome nepriklausydami nei nuo nuotaikų, nei nuo laiko sąvokos. Dažniausiai tiesiog sulaukiame skambučio arba pabeldimo į duris, kad jau metas ateiti ar atvykti į sceną. Tuomet suprantame, kad tai yra momentas, skirtas parodyti tai, ką darai ir moki geriausiai. Kartais būna, kad net sulaukę skambučio nespėjame į lėktuvą ar traukinį, bet šį kartą pasistengsime, kad taip nenutiktų (juokiasi).

– Šis šou lyg ir neturi pavadinimo... Kodėl?

Pavadinimas lygu įrėminimas. Artėjančio vakaro nenorėjome įtraukti nei į „šou“, nei į kito jam giminingo žodžio voratinklį. Net ir pastarojo mūsų koncerto „Electrofashion“ mintis buvo ne apie pavadinimą, bet apie jausmą ir atmosferą. Tai vakaro išpažintis, kuri neturi pradžios ir pabaigos, tai gyvenimo „flashmobas“, kaip ir pats gyvenimas, todėl mes susirenkame drauge švęsti mados ir gyvenimo.

– Įprasta, kad prieš didžiuosius koncertus atlikėjai atskleidžia nemažai detalių apie tai, kas gerbėjų laukia koncerte, kokia bus scenografija, apšvietimas... Jūs šiuo klausimu kol kas tylite, gal pagaliau atskleisite, ką ruošiate?

Svarbiausias faktas yra tas, kad mes patys taip pat žadame atvykti į koncertą (juokiasi). Kai Knygų mugėje priėję klausytojai pasakydavo „jau turiu bilietą ir ateisiu į jūsų koncertą“, mes atsakydavome „kaip puiku, mes taip pat“. Labai smagiai pakvatodavom!

– Jūsų pasirodymas scenoje, be abejo, bus labai netikėtas, tačiau gal turite paruošę ir kitokių staigmenų?

Dažniausiai visos staigmenos būna staigmenos ir mums patiems (juokiasi). Todėl jei kažkuo stebėsimės, tai tik visi kartu. Vienas iš vakaro fantazijos ingredientų, be abejo, bus naujausias „fashion show“, pristatytas skambant mūsų muzikai. Tokius pasirodymus nusprendėme daryti kiekvieno didžiojo pasirodymo metu, taigi tai tampa tradicija, kuri kaskart vis labiau plėsis ir evoliucionuos.

Ši koncerto dalis iki šiol stebina ir mus pačius. Niekada negalvojome, kad per savo pasirodymus arenoje kartu rengsime ir pačių kūrybos mados avangardo šou. Tai sau leisti gali toli gražu ne kiekvienas dizaineris. Norime atverti duris i tai, ką dažniausiai gyvai gali išvysti tik saujelė kviestinių svečių. Beje, ant podiumo turėsime ir svečių iš užsienio.

– Tai bus jau trečioji jūsų kolekcija. Kuo ji bus ypatinga?

Ši kolekcija bus lengviausia iš visų buvusių prieš tai. Pirmoji buvo stiklo kostiumų kolekcija „Sharp Sabotage“, vėliau sekė – „The Power Of Being An Alien“. Su naujaisiais kūriniais bus galima aštriai ir ryžtingai skrosti orą, nesvarbu, ar tai pavasaris, vasara, ruduo ar žiema. Drabužiai bus pritaikomi prie bet kokių oro sąlygų. Pasakiau kaip iš plaukų lako reklamos (juokiasi). Tai bus atvira kolekcija, kurios apdarai pasiruošę atlaikyti bet kokį kūno judesį!

Ji, kaip ir mūsų naujausias albumas, vadinsis „White Crow“ (liet. „Balta varna“). Tai bus mūsų asmeniniai ir naujausi scenos kostiumai, kuriuos žadame vilkėti per 2019–2020 metų pasirodymus.

– Paprastai viską – nuo kostiumų iki scenografijos – kuriate pats. Ar šis kartas ne išimtis?

Kai supranti, nuo ko pradėti ir kaip įgyvendinti, tai nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti.

Nemėgstu apsistatyti šokėjais ar kitais rakandais. Tai man trukdo. Tai rėmai. Todėl jei taip nutinka, scenoje jie būna vos kelias minutes. Mes patys esame ir scena, ir scenografija. Daugiau scenografijos, nei telpa ant manęs, vargu ar galima pakabinti kur šalimais!

– Jūsų fantazija – beribė ir kartais ima atrodyti, kad ji net nežemiška. Ar visas numatytas idėjas ir vizijas pavyks įgyvendinti „Siemens“ arenoje?

Viskas bus įgyvendinta visais įmanomais procentais ir pastangomis. Tai bus geriausias laikas, koks šiuo metu gali įvykti ir būti!

– Žengiant į paskutinį pasiruošimo etapą žemiškiems dalykams laiko turbūt lieka nedaug. Kada spėjate pavalgyti ir pamiegoti?

Niekada (juokiasi). Daug kolegų bei draugų vis stebisi ir bando išsiaiškinti, kas palaiko mano gyvybines funkcijas, bet net ir aš kartais nežinau, kas tai per dalykai. Bet, taip, žemiškiems dalykams visada lieka mažiausiai laiko... Vanduo yra atsakymas.

– Jūsų kūryba visuomet persmelkta mistikos, kažko antgamtiško – galbūt iš praeitis, o gal iš ateities. Ar šie motyvai jums išties tokie artimi, ar tai tėra įvaizdis? Kodėl jie jums tokie svarbūs? Iš kur jie atsirado?

Savo gyvenime nuo vaikystės esu turėjęs neįtikėtinų, nepaaiškinamų patirčių, intuicijų, kurios priversdavo išsižioti ir kartais net savęs bijoti. Visą gyvenimą jaučiu, kad savo kūne esu ne vienas. Pamenu tą dieną, kai pasaulis neteko Artūro Žabo. Nuo tada prasidėjo tai, kam nebus pabaigos.

– Daug koncertuojate užsienyje, o Lietuvoje tampate vis retesni svečiai. Ką reiškia koncertuoti savo šalies publikai?

Koncertuoti savo šalyje tas pats, kas po ilgos kelionės vakare išlipus iš lėktuvo grįžti namo, atidaryti duris, įjungti šviesą ir pamatyti, kad ten vakarėlis! Koncertai namuose visada geriausi.

– Koncertas „Siemens“ arenoje bus vienintelis toks ar tą patį vaizdą ir programą bus galima išvysti ir kitur?

To paties vaizdo neįmanoma išvysti niekada. Net tą patį pakartojus antrą kartą vaizdas bus kitoks. Kada nors norėtume visą pilnametražį pasirodymą perkelti į festivalio sceną, tačiau kol kas geriau vieną kartą pamatyti nei tūkstantį kartų išgirsti!

Didysis šių metų „Beissoul & Einius“ pasirodymas balandžio 27 d. vyks Vilniaus „Siemens“ arenoje. Bilietus platina „Tiketa“.