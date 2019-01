Saugus vairavimas prasideda nuo elementarių dalykų

Išaugęs poreikis

Vairavimo ekspertai, esant sudėtingesnėms vairavimo sąlygoms, pučia tą pačią dūdą – tam, kad važiuotume saugiai ekstremaliomis eismo sąlygomis – prasidėjus snygiui, apledėjus kelio dangai, turime skirti daugiau dėmesio savo vairavimo įgūdžiams tobulinti, tačiau, kad tokie žodžiai virstų kūnu, pirmiausia reikia rasti vietą kur tai daryti.

Už pasivažinėjimus ir slidinėjimus automobiliu viešojo naudojimo keliuose ar aikštelėse galite sulaukti policijos dėmesio – būsite pavadinti eismo chuliganais ir geriausiu atveju išsisuksite tik su pareigūno pagrūmojimu. Dar vienas kelias – apsilankyti mėgėjiškuose slalomuose, juos skirtinguose miestuose rengia skirtingi automobilių sporto entuziastai. Ko gero, brangiausias būdas – tapti vienos iš Lietuvoje veikiančių vairavimo akademijų mokiniu, tačiau už tokį pasivažinėjimą gali tekti atseikėti ne vieną šimtą eurų, o kartais tokių pamokų kaina gali siekti ir 500 eurų. Tad tai ne kiekvienam įkandamas malonumas.

Atsiradusias spragas nusprendė užlopyti VšĮ "Nacionalinis žiedas", šeštadieniais pakvietęs į Kačerginę visus norinčius patobulinti savo vairavimo įgūdžius. Pamokas veda profesionalūs sportininkai. Kaip teigia "Nacionalinio žiedo" vadovas Arūnas Samochinas, visais šios žiemos savaitgaliais, jei tik leis oro sąlygos, ant slidžios sniego dangos visi norintys pagerinti savo vairavimo įgūdžius galės treniruotis su Europos ralio kroso čempionu Roku Baciuška.

Kasdienės situacijos

A.Samochinas tvirtina, kad tokias pamokas nuspręsta rengti pamačius, jog žmonėms kyla poreikis tobulinti savo vairavimo įgūdžius.

"Tai pamatėme jau pirmuosiuose savo renginiuose – norinčius patobulinti savo vairavimo įgūdžius skaičiuojame dešimtimis. Todėl praėjusį šeštadienį net įrengėme tris trasas trijose skirtingose aikštelėse, kad saugioje teritorijoje žmonės turėtų kuo daugiau galimybių išbandyti, kaip jų automobilis elgiasi, kai yra sudėtingos situacijos", – pasakoja pašnekovas.

Jis kartu atkreipia dėmesį, kad nors "Nemuno žiedo" trasoje dažniausiai lankosi automobilių sportu besižavintys žmonės su specialiai pritaikytais automobiliais, šios treniruotės yra skirtos kiekvienam vairuotojui, kuris nori tvirčiau jaustis prie vairo.

"Todėl čia visi ir atvažiuoja su savo kasdieniais automobiliais, kad geriau suprastų, ką reikia daryti, kai vairavimo sąlygos yra sudėtingos, kokie veiksmai gali padidinti avarijos riziką ir ką daryti, kad galėtume išvengti nemalonių situacijų kelyje", – tvirtina A.Samochinas.

Visas užduotis atvykusiems į vairavimo mokymus tenka atlikti tokiu greičiu, kokiu transporto priemonės juda mieste, – 50–70 km/val. "Tokio greičio pakanka, kad suprastum, kokias klaidas vairuodamas darai", – įsitikinęs A.Samochinas. Jis teigė prisiklausęs įvairiausių reakcijų po to, kai žmonės apsilanko šiose pamokose. Neretas vairuotojas būtent trasoje supranta, kaip svarbu, kad ant automobilio būtų sumontuotos kokybiškos padangos. Tai išryškėja tuomet, kai du vienodi automobiliai įveikia tą pačią trasą, tačiau vienas būna su geromis padangomis, o kitas su prastesnėmis. "Ne iš vieno vairuotojo išgirsdavau, kad dabar jis suprato, koks lemtingas gali būti tinkamas gerų padangų pasirinkimas esant ekstremalioms važiavimo sąlygoms", – pasakoja A.Samochinas.

Rokas Baciuška (kairėje)

Pagrindiniai dalykai

Į vairavimo instruktoriaus amplua bandantis įsikūnyti Europos čempionas R.Baciuška pasakojo, kad jau po pirmųjų pastabų apie daromas klaidas, žmonės pradeda geriau vairuoti. "Vis dėlto tai nereiškia, kad apsilankęs vienoje ar dviejose pamokose Kačerginėje jau gali tapti be menkiausių klaidų automobilį valdančiu vairuotoju. Taip toli gražu nėra. Kad būtum geras vairuotojas, savo įgūdžius turi tobulinti itin dažnai ir tai daryti įvairiausiomis eismo sąlygomis", – įsitikinęs jaunasis lenktynininkas.

Jis atkreipė dėmesį, kad dauguma vairuotojų trasoje darė elementarias klaidas stabdydami ar pernelyg daug susukdami vairą. "Nežinau, ar dėl to, kad atvažiavo į lenktynių trasą, ar dėl to, kad jaudinosi, dauguma vairuotojų pirmą kartą važiuodami itin stipriai mygdavo stabdžių paminą. Kai kelio danga slidi, tai viena esminių klaidų – stabdyti reikia iš anksto. Jeigu matai kliūtį, reikia greitį sumažinti iš anksto ir to nedaryti agresyviai, nes, užsiblokavus ratams, automobilis paprasčiausiai pradeda slysti, o tuomet reikės papildomų pastangų, kad automobilis išvengtų kritinės situacijos", – pasakoja R.Baciuška.

Dar viena klaida, kurią daro ne vienas vairuotojas, – itin daug, kone iki galo susukamas vairas. Kai automobilio ratai susukti iki galo, sumažėja sukibimas, esant slidesnei kelio dangai, sukibimas yra vienas svarbiausių saugaus važiavimo akcentų.

Dar vienas patarimas, kurį turėtų žinoti kiekvienas vairuotojas, – mažiau pasitikėti savo jėgomis. "Jeigu vakare parvažiavote namo ir kelias buvo šlapias bei neslidus, tai nereiškia, kad ir ryte jis bus toks pats. Kelio danga gali pasikeisti akimirksniu, tad stebėti ir tinkamai vertinti situaciją turėtų būti svarbiausia kiekvienam atsakingam vairuotojui sėdant prie vairo ir jau važiuojant keliu", – sako R.Baciuška.