Šaltesnė žiema privertė vairuotojus pasitempti

„Ši žiema šaltesnė nei praeita, tad daugelis vairuotojų stengiasi pasirūpinti dalykais, kurie yra aktualūs keičiantis orams: žieminiu langų plovikliu, aušinimo skysčiu, alyva, gremžtukais ir kitomis priemonėmis. Lyginant su praėjusia žiema, šiai transporto priemonių savininkai ruošiasi daug rimčiau – beveik dvigubai daugiau nupirkta tiek valytuvų, tiek akumuliatorių“, – sako „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Anot jos, paklausiausios automobilių prekės atšalus orams kasmet būna panašios: tai neužšąlantys stiklų plovikliai, aušinimo skysčiai, gremžtukai ir šepečiai, salono priežiūros priemonės. Tačiau šią žiemą pastebimai išaugo ir kitų automobilių priežiūrą palengvinančių priemonių paklausa: daugiau parduodama užšalusioms spynelėms „išjudinti“ skirtų ledo tirpiklių, automobilių durelių gumoms sutepti skirto silikono bei rūdžių modifikatorių.

„Pastaruosius porą metų vairuotojai ieško patogesnių automobilių priežiūros priemonių. Pavyzdžiui, stiklų gremžtukus keičia purškiami skysčiai, kurie per mažiau nei minutę ištirpina prie stiklų prikibusį ledą. Be to, spustelėjus šaltukui plonu ledo sluoksniu gali apsitraukti ir iš vidaus aprasoję langai. Todėl vis daugiau vairuotojų langus valo priemonėmis, mažinančiomis langų rasojimą“, – teigia V. Drulienė.