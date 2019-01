VTEK vertins Registrų centro darbuotojų interesus

Tyrimai atlikti, gavus Registrų centro informaciją, pranešė VTEK.

Visi jie yra Lietuvos matininkų asociacijos nariai, o R. Ramanauskas – ir prezidentas. Etikos sargai tiria, ar negalėjo kilti interesų konfliktas, asociacijai dalyvaujant Registrų centro viešuosiuose pirkimuose. Be to, R. Ramanauskas per bendrą veiklą asociacijoje yra susijęs su geografinės informacijos sistemų (GIS) sprendimų kūrėjos, Registrų centro užsakymų gavusios „Hnit-Baltic“ tarptautinės veiklos koordinatoriumi, Islandijos garbės konsulu Vaidotu Sankalu.

2016 metais R. Ramanauskas pirmininkavo Registrų centro pirkimo komisijai, organizavusiai Geografinės informacinės sistemos programinės įrangos įmonės licencijos paslaugų konkursą, kurį laimėjo 786,5 tūkst. eurų vertės (su PVM) užsakymą gavusi „Hnit-Baltic“. Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) duomenimis, „Hnit-Baltic“ yra gavusi Registrų centro užsakymų už 1,9 mln. eurų.