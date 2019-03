„Taxify“ keičia pavadinimą: naujas logotipas parinktas ne šiaip sau

Įmonės atstovai pabrėžia, kad naujasis prekės ženklas atspindi kitą veiklos etapą – planuojama žengti prie platesnės transporto priemonių pasiūlos.

„Prieš penkerius metus „Taxify“ pradėjo veiklą kaip taksi tarpininkavimo bendrovė. Nuo to laiko išaugome į platesnę transporto platformą, padedančią žmonėms judėti automobiliais, motociklais ir elektriniais paspirtukais. Kurdami naujus produktus ir paslaugas, ieškojome vardo, kuris geriau atspindėtų mūsų kompaniją. Be to, „Bolt“ vardas iliustruoja ir mūsų tikėjimą elektronine transporto ateitimi“, – pranešime spaudai cituojamas „Bolt“ generalinis direktorius ir vienas įkūrėjų Markusas Villigas.

Programėlės ikona kurį laiką liks nepasikeitusi, kad ilgiau būtų išlaikytas atpažįstamumas.

Lietuvoje platforma veikia nuo 2014 metų, o nuo veiklos pradžios visame pasaulyje platforma jau aptarnavo daugiau kaip 25 milijonus keleivių. Šiandien mobiliuoju telefonu galima valdyti gerokai platesnį funkcijų asortimentą, veikia patogesnė „Comfort“ ir erdvesnė, net 6 keleivius talpinanti, „XL“ paslaugos.

Įmonės atstovų duomenimis, „Bolt“ pavadinimas pasirinktas todėl, kad atspindi įmonei svarbiausią tikslą – lengvą, greitą ir patogų judėjimą.

Pasikeitęs prekės ženklas naujas funkcijas pridės neištrinant senųjų – vairuotojams ar prie platformos įpratusiems vartotojams svarbiausios funkcijos išliks identiškos.

„Programėlės ikona kurį laiką liks nepasikeitusi, kad ilgiau būtų išlaikytas atpažįstamumas. Vartotojui ją atidarius, pasirodys žinutė, jog „Taxify“ keičiasi į „Bolt“, – sakė „Bolt“ produkto vadovas Javgenijus Kabanovas.

„Bolt“ jau veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, o netrukus bendrovės paslaugos bus pasiūlytos ir Alytaus, Jonavos, Marijampolės, Utenos, Mažeikių miestų gyventojams.