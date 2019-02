„Revolut“ pradeda restruktūrizaciją – tikisi pasiekti 100 mln. klientų

„Įmonė ruošiasi keisti dabartinę strategiją ir įkurti 5-10 žmonių biurus 19-oje Europos šalių, kuriems būtų suteikta autonomija veikti pagal vietos rinkos poreikius. Vykdant naująją augimo strategiją, kompanija planuoja sukurti 200 naujų darbo vietų per ateinančius 6 mėnesius“, – praneša bendrovė.

Bendrovės įkūrėjas ir vadovas Nikas Storonskis sako, kad strategiją nuspręsta peržiūrėti siekiant dar greitesnio augimo.

„Dabartiniai rezultatai džiugina ir lenkia bet kokias prognozes, tačiau ir tai tėra ledkalnio viršūnė. Darbinis šios restruktūrizacijos pavadinimas – „Europos plėtros mechanizmas“ (angl. „European Growth Machine“), jos tikslas – dar sparčiau plėstis jau turimose rinkose, ir šis mechanizmas veiks nepriklausomai nuo mūsų planų šįmet startuoti naujose rinkose“, – atskleidžia N. Storonskis.

„Revolut“ praneša, kad šiuo metu sąskaitas kasdien atsidaro per 10 tūkst. naujų klientų, nors prieš pusmetį šis skaičius dar siekė vidutiniškai 7 tūkst. per dieną. Skaičiuojama, kad programėlės vartotojų skaičius per savaitę nuo 2018 metų liepos iki dabar išaugo nuo 500 tūkst. iki 1,2 mln., tuo metu aktyvių vartotojų per tą patį laikotarpį išaugo nuo 900 tūkst. iki 1,9 mln.

Bendrovė skaičiuoja šiuo metu turinti 175 tūkst. klientų. Teigiama, kad vien Vilniaus mieste 20 proc. vyresnių kaip 18 metų gyventojų naudojasi įmonės paslaugomis.

ELTA primena, kad Lietuvos bankas gruodį išdavė Jungtinės Karalystės startuoliui „Revolut“ specializuoto banko licenciją. „Revolut“ Lietuvoje planuoja teikti indėlių ir paskolų paslaugas.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Stasys Jakeliūnas anksčiau kreipėsi į valstybės tarnybas dėl galimų „Revolut“ ryšių su Rusija. Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas teigė, kad S. Jakeliūno minima informacija buvo žinoma, potencialus investuotojas ilgai vertintas kompetentingų institucijų ir įvertintas kaip patikimas.

Praėjusį trečiadienį vyko uždaras BFK posėdis aptarti „Revolut“ galimai keliamas rizikas. S. Jakeliūnas sakė dėl galimų rizikų svarstysiantis galimybę trečią kartą kreiptis į komisiją, kuri vertina galimų investuotojų atitikimą nacionalinio saugumo interesams.