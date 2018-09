„Norfų“ darbo laikas sekmadieniais vėl trumpės

Nuo lapkričio mėnesio didesnieji XL, XXL ir „Hyper“ formato „Norfa“ prekybos centrai sekmadieniais dirbs 2 valandomis trumpiau, nuo 10.00 iki 20.00 val. (šiuo metu dirba nuo 9.00 iki 21.00 val.), ne ilgiau nei 10 valandų per dieną. Mažesniųjų, S ir L formato parduotuvių, kurių yra 18 iš 141 dabar veikiančių „Norfų“, darbo laikas sutrumpės valanda: jos dirbs nuo 10.00 iki 16.00 val. (šiuo metu dirba nuo 9.00 iki 16.00 val.). Išimties tvarka, kai kurios parduotuvės, esančios šalia žmonių susibūrimų vietų - bažnyčių ar turgelių, rytais pradės dirbti anksčiau.

„Norfa“ sekmadieninį darbo laiką trumpina jau antrą kartą. Pirmą syk darbo diena sekmadieniais buvo sutrumpinta šių metų balandžio mėn. Iki tol visos „Norfos“ sekmadieniais dirbo po 14 ar 15 valandų, nuo 7.00 ar 8.00 iki 22.00 val.

Jau kelerius metus per Velykas, pirmąją Kalėdų, taip pat Naujųjų metų dieną „Norfa“ parduotuvės iš viso nedirbo. Pastaruoju metu prekybininkai ir profesinės sąjungos preliminariai sutarė, kad didieji mažmeninės prekybos tinklai nedirbtų dvi dienas per metus - per Kalėdas ir Velykas. „Norfos mažmenos“ administracija mano, kad šiame šventiniame nedarbo dienų sąraše turėtų atsirasti ir trečioji diena - Naujieji metai.

Be to, „Norfos“ vadovai įsitikinę, kad ir sekmadieniais žmonės turėtų ilsėtis, o ne pirkti ar parduoti. Tačiau vienašališkai visiškai nutraukti prekybą sekmadieniais „Norfa“ negali, nes būtų nukonkuruota rinkoje kitų prekybos tinklų. Vargu, ar visi kiti prekybininkai apsiribos savanoriškai, todėl specialaus įstatymo, draudžiančio ar ribojančio darbo laiką sekmadieniais priėmimas, būtų geriausia išeitis.

„Prekybos laikas Lietuvoje turėtų būti sureguliuotas panašiai, kaip Vakarų valstybėse. Ir „Norfa“ pasirengusi būti šių neišvengiamų procesų smaigalyje“, - sako „Norfos mažmenos“ valdybos pirmininkas Dainius Dundulis.