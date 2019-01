Nauja „Maximos“ kampanija: dešimtadaliu išaugo lietuviškų prekių paklausa

„Vos per dvi savaites nuo kampanijos „Lietuva, ačiū!“ pradžios iki šiandien Lietuvos gyventojai jau įsigijo per 6,7 mln. lietuviškų daržovių, duonos ir pieno produktų, o į savo AČIŪ korteles susigrąžino per 534 tūkst. eurų. Kampanijos naudą jaučia ir lietuviškos produkcijos tiekėjai – lietuviškos duonos, pieno produktų bei daržovių šiemet per dvi kampanijos savaites bendrai nupirkta beveik dešimtadaliu didesnis kiekis nei analogišku metu pernai“, – vardina „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Anot jos, kampanijoje per savaitę dalyvauja per 700 tūkst. pirkėjų, o tai yra net 135 tūkst. daugiau nei savaitę iki kampanijos pradžios. V. Drulienė priduria, kad visos kampanijos metu pirkėjų gaunamos naudos skiriamos prekybos tinklo pelno sąskaita, skatinant žmones rinktis Lietuvos gamintojų ir augintojų produkciją, tuo prisidedant prie šalies ekonomikos augimo.

„Šiuo metu į „Maximos“ parduotuves gabename daugiau daržovių, o pastaruoju metu ypatingai jaučiame išaugusią svogūnų paklausą. Džiugu, kad ši kampanija prisideda prie lietuviškos produkcijos realizacijos augimo“, – teigia lietuviškas daržoves auginantis ūkininkas Linas Šateika.

Prekybos tinklo duomenimis, kampanijoje dalyvauja apie 1000 lietuviškos kilmės prekių: apie 650 pieno produktų, virš 200 duonos gaminių bei daugiau kaip 50 Lietuvoje užaugintų šviežių daržovių.

Prekybos tinklo inicijuotos kampanijos centre – padėka visiems nuo pat Nepriklausomybės pradžios Lietuvą kuriantiems žmonėms, kurių kasdienė veikla padeda augti ir stiprėti visuomenei bei ekonomikai. Visos kampanijos metu klientams, perkantiems lietuvišką produkciją: duoną, pieno produktus ar daržoves, į turimas AČIŪ korteles grįš 10 proc. „Maximos“ pinigais nuo minėtų prekių kainos. Pinigai į kortelę grįš nuo prekių, nedalyvaujančių kitose akcijose.

Susigrąžintus ir kortelėje sukauptus „Maximos“ pinigus pirkėjai galės panaudoti pirkdami bet kurią kitą prekę, išskyrus alkoholį, tabaką bei paslaugas.