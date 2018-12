Lietuviai Kalėdų neįsivaizduoja be kiaulienos

Daugelyje šalių vienas pagrindinių patiekalų per šventes – kepta mėsa. Pavyzdžiui, britai per Kalėdas suvalgo vidutiniškai 10 milijonų kalakutų, norvegai švenčių neįsivaizduoja be kiaulienos šonkaulių, o islandai garsėja elnienos mėsos kepimu. Ne išimtis ir Lietuvos gyventojai, kurie per Kalėdas tradiciškai kepa vištą, kiaulienos kumpį ar gamina šaltieną. Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė pastebi, kad prieš šventes žmonės ne tik lieka ištikimi tradiciniams kiaulienos patiekalams, bet ir yra linkę pirkti daugiau nei įprasta.