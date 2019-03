Jonavos taksistus tikrino FNTT: rasta daugybė pažeidimų

Tik vienas iš 8 taksi vairuotojų pateikė kvitą, likę 7 važiavo su neįjungtais taksometrais, vienas nepateikė taksometro žurnalo ir neturėjo techninio paso, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Pasak jos, taksistai dėl to kaltina padidėjusius mokesčius.

Be to, aptiktas vienas „nelegalas“ ir penki degtinės buteliai, kurių vieną sėkmingai „nusipirko“ pareigūnas. Vienoje taksi bendrovių dispečere dirbo moteris be jokios sutarties. Pasak bendrovės direktoriaus, ji neva mokėsi dirbti.

Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkė Judita Stankienė sako, kad šiam sektoriui daugiau dėmesio bus skiriama ir ateityje.

FNTT nuotr.

„Tikimės, kad nuo kovo 1 dienos įkurtas Jungtinių operacijų centras, kuriame bus renkama ir analizuojama su mokesčių įstatymų ir kitais pažeidimais finansų sistemai susijusi informacija, taps puikia platforma dar aktyvesniam bendradarbiavimui užkardant galimas šešėlinės ekonomikos apraiškas“, − sakė ji.

Dėl pažeidimų pradėtos administracinių nusižengimų teisenos. FNTT taip pat atlieka patikrinimą dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo vienoje bendrovių.

Patikrinimus kartu su FNTT surengė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, VMI bei Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai.

FNTT nuotr.