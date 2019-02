Įspėjimas: klientų laukia laikini Registrų centro sistemų trikdžiai

Visas būtinąsias paslaugas Registrų centro klientai turėtų užsisakyti iš anksto, kad sistemų atnaujinimas nesukeltų nemalonių nepatogumų.

Be to, vartotojai turėtų iš anksto pasirūpinti elektroninių pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų pateikimu per E. sąskaitos informacinę sistemą ar suteikti atstovavimo įgaliojimą kitam asmeniui. Taip pat bus atnaujinama elektroninė varžytynių sistema, todėl galimi trumpalaikiai portalo sutrikimai.

Registrų ir sistemų modernizavimas neturėtų turėti reikšmingos įtakos E. sveikatos ir Vertinimo informacinei sistemai, tačiau galimi trumpalaikiai, iki 15 min., sutrikimai.

Kaip teigiama Registrų centro pranešime, planuojama, kad visi numatyti sistemų ir registrų atnaujinimo darbai bus atlikti iki kovo 1 dienos, po to vartotojai galės įprasta tvarka gauti Registrų centro paslaugas, pasiekti jiems aktualius registrus.