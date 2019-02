Gyventojai susirūpino pensijomis: didina įmokas ir sudaro naujas sutartis

Nuo šių metų pradžios įsigalioję II pensijų pakopos pokyčiai šalies gyventojus paskatino aktyviau priimti sprendimus dėl papildomo kaupimo senatvei. „Swedbank“ duomenimis, per sausio mėnesį daugiau kaip 10 tūkst. banko klientų padidino įmokas ir pasirinko kaupti maksimaliai prisidėdami savo lėšomis. Be to, naujų II pensijų pakopos dalyvių skaičius banke sausio mėnesį išaugo 2,5 karto, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.