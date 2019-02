ESO: per metus elektros ir dujų grobstymų sumažėjo beveik perpus

2016 m. gyventojai iš viso pranešė apie 467 galimus elektros ir dujų grobstymo atvejus, 2017 m. -398, o 2018 m. - 172 atvejus. Didžioji dauguma pranešimų ir nuostolių piktavaliai padaro elektros tinkle. Statistika liudija, kad būta ir ne vieno nelaimingo atsitikimo, per kurį žuvo žmonės, tačiau pernai tokių nutikimų nefiksuota.

Nepaisant mažėjančių skaičių, ESO gyventojus ragina nebūti abejingais ir pranešti apie neteisėtas vagystes ar prisijungimus prie elektros ar dujų tinklų.

„Neteisėtus prisijungimus ir vagystes labai lengvai identifikuoja ESO specialistai, pastebintys įtartinai didelius elektros ar dujų naudojimo rodiklius, neatitinkančius deklaruotų kiekių. Tačiau norint gerokai sumažinti vagysčių skaičių, ypač reikalinga visuomenės pagalba. Raginame netoleruoti kaimynystėje matomus ar žinomus tokius atvejus“, - pranešime sako ESO Paslaugų tarnybos direktorius Renaldas Radvila.

Apie įtartinus atvejus gyventojai bendrovei gali pranešti anonimiškai.

Pastarųjų metų statistika, pasak R. Radvilos rodo, kad gyventojai tampa sąmoningesni - ne tik patys neteisėtai nesinaudoja elektra ar apeidami apskaitą neprisijungia prie dujų tinklo, bet ir nėra abejingi piktavalių veiklai. „Pažymėtina, kad ne visi pranešimai pasitvirtina, tačiau gyventojų budrumas ir atsakingumas 2017 m. padėjo nustatyti virš 50, o 2018 m. - daugiau nei 60 vagysčių iš elektros ar dujų tinklo. Piliečių sąmoningumas ir atsakomybė tikrai gali padėti ne tik laiku nustatyti išteklių grobstytojus, bet ir atbaidyti ilgapirščius, kurių veikla pavojinga ir žalinga visuomenei“, - sako R. Radvila.

Per visus 2018 m., dėl piktavalių veiksmų, ESO patyrė daugiau nei 200 tūkst. eurų, o 2017 m. per 400 tūkst. eurų nuostolių. Dėl gamtinių dujų vagysčių ESO patyrė daugiau nei 11 tūkst. eurų, o 2017 m. - per 20 tūkst. eurų nuostolių.

ESO specialistų statistika rodo, kad elektros ir dujų vagysčių labai padažnėja atšalus orams, prasidėjus šildymo sezonui. Per 2016-2018 metus daugiausia grobstymo atvejų užfiksuota Vilniuje, tačiau nemažiau fiksuojama Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Elektros ir dujų vagystės vienodai fiksuojamos tiek kaimiškose vietovėse, tiek didmiesčiuose.