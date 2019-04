Būsto priežiūros paslaugas teiks vienu pavadinimu

Iki šiol daugiabučių namų administravimo paslaugas Lietuvoje teikė 24 skirtingų pavadinimų įmonės, priklausančios „Mano būsto“ grupei. Daugeliu atvejų jos buvo susietos su vietų, kuriose vykdoma veikla, geografija. Tačiau efektyvinant veiklas bei stiprinant prekės ženklą paslaugas klientams nutarta teikti vienu bendru pavadinimu – „Mano būstas“.

„Vykdant prekės ženklo atnaujinimo procesus Lietuvoje, kartu vykdome ir viso daugiabučių namų administravimo įmonių optimizavimą. Tikime, kad šie pasikeitimai sustiprins ryšį su klientais, nes vienas svarbiausių mūsų tikslų – būti arčiau gyventojų, laiku padėti jiems išspręsti visas su būsto priežiūra susijusias problemas, išklausyti bei patarti“, – sakė bendrovės „City Service“, valdančios prekės ženklą „Mano būstas“, generalinis direktorius Vytautas Turonis.

Suvienodinus prekės ženklą klientai galės naudotis privilegijomis, kurias išskirtinai teikia „Mano būstas“. Mat iki šiol pasitaikydavo atvejų, kai gyventojai, kurių namus prižiūrėdavo grupės įmonės, nepasinaudodavo išskirtinėmis paslaugomis, nes galvodavo, kad jos priklauso tik „Mano būsto“ klientams, bet ne jiems, nes juos aptarnaudavo įmonės kitokiais pavadinimais. Pradėjus paslaugas teikti vienu pavadinimu, šios painiavos nebeliks.

Paslaugas vienodu prekės ženklu įmonių grupė pradės teikti nuo šių metų liepos 1 d. Gyventojams, kurių daugiabučius namus aptarnauja „Mano būstui“ priklausančios įmonės, niekas nesikeis. Jiems nereikės imtis jokių papildomų veiksmų. Klientai bus aptarnaujami tuose pačiuose biuruose kaip ir iki šiol. Juos ir toliau telefonu konsultuos Klientų aptarnavimo centras, kurio numeris 8 700 55 966 galioja visoje Lietuvoje. Be to, visi be išimties galės naudotis mobiliąja aplikacija „eBŪSTAS“, leidžiančia būsto priežiūros klausimus spręsti greitai, patogiai ir išmaniai.

„Pastaruosius metus daug dėmesio skyrėme ryšiams su klientais stiprinti ir skaitmeninių produktų vystymui. Neabejojame, jog tiek viena, tiek kita yra sėkmingo bendradarbiavimo, aukščiausio lygio paslaugų ir tarpusavio pasitikėjimo garantas. Suvienodinę prekės ženklą sieksime išlaikyti šią kryptį, o savo klientams pasiūlysime dar daugiau naujovių ir standartizuotų kokybiškų paslaugų“, – sakė „Mano būsto“ direktorius Mindaugas Genys.

„Mano Būstas“ daugiabučių namų administravimo paslaugas teikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje, Šiauliuose, Radviliškyje, Alytuje, Šilutėje, Šilalėje, Panevėžyje, Šakiuose, Pasvalyje, Tauragėje, Biržuose ir Birštone.

Įmonės paslaugomis Lietuvoje naudojasi daugiau kaip 180 tūkst. namų ūkių.