Vyriausybė kitąmet iš „šešėlio“ ketina ištraukti 200 mln. eurų

Pirmadienį visuomenei pristačiusi numatomą mokesčių pertvarką, Vyriausybė 2019 metais verslui ir gyventojams siūlys vienkartinę galimybę be baudų ir delspinigių susimokėti „pamirštus“ mokesčius – tai jie galės padaryti per 6 mėnesius.

„Gerinsime sąlygas veikti legaliai, o nelegaliai veikiančioms įmonėms sąlygos prastės. Tikimės kitąmet iš „šešėlio“ papildomai surinkti 200 mln. eurų. Tai padaryti padės ne vien griežtos sankcijos, bet ir kitos priemonės, pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokesčio susimažinimo galimybė ir galimybė verslui per tam tikrą laiką sumokėti, švelniai tariant, pamirštus mokesčius per 6 mėnesių laikotarpį, per kurį bus galima susitaikyti su valstybe išvengiant baudų ir delspinigių“, – pirmadienį spaudos konferencijoje kalbėjo premjeras.

Nesąžiningai mokesčius mokančios įmonės, pasak Vyriausybės, negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, joms bus sunku gauti bankų finansavimą.

Gyventojai bus skatinami pirkti oficialiai apskaitytas remonto, statybos ir kitas namų ūkio paslaugas – jas perkantieji galės šiomis išlaidomis susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio (GPM).

Tikimasi, kad mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas taps paprastesnis – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) teiks naują apskaitos ir virtualaus kasos aparato paslaugą.

Bedarbio pašalpas gaunantys žmonės įsidarbinę dar iki 12 mėnesių gaus socialines išmokas. Taip esą neliks paskatų slėpti pajamas.

Tuo metu baudos už mokestinius nusižengimus didinamos 30 procentų.

Premjeras: struktūrinėms reformoms – 600 mln. eurų

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Vyriausybės siūlomoms struktūrinėms mokesčių, švietimo, pensijų ir sveikatos apsaugos pertvarkai numatoma skirti 600 mln. eurų.

Tai premjeras teigė spaudos konferencijoje pirmadienį, pristatydamas būsimas pertvarkas.

Finansų ministras Vilius Šapoka teigė, kad dalis lėšų tam bus skirta mažinant „šešėlinę“ ekonomiką, taip pat iš ekonomikos augimo bei panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.

„Proporcingomis dalimis tai bus iš „šešėlio“, tiek ekonomikos augimo, tiek ES lėšų. Šitas finansinis planas yra pagrįstas, tos reformos susijusios viena su kita“, – spaudos konferencijoje sakė V. Šapoka.

Siūlo sujungti darbuotojo ir darbdavio įmokas „Sodrai“

Vyriausybė, užsimojusi per trejus metus pakeisti mokesčių sistemą, siūlo didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), mažinti socialinio draudimo įmokas, sujungti darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokas ir įvesti „Sodros“ lubas.

„Per neapmokestinamą pajamų dydį didinsime mokesčių progresyvumą ir padėsim vidutines pajamas gaunantiems žmonėms didinti jų pajamas. Dėl reformų tikimės, kad vidutinis darbo užmokestis turėtų augti apie 50 eurų, tą pokytį turėtų pajusti apie 1 mln. dirbančiųjų“, – pirmadienį spaudos konferencijoje teigė premjeras Saulius Skvernelis.

Atlyginimo riba, iki kurios taikomas NPD, turėtų augti iki 2,5 vidutinio darbo užmokesčio (VDU). NPD kitąmet siektų 280 eurų (dabar – 380 eurų, tačiau perskaičiavus pagal pagal naują mokesčių konsolidavimo tvarką, jis būtų 272 eurai).

Pasak Vyriausybės, gaunančiųjų VDU mokesčių našta per trejus metus sumažės 5,1 proc., o pokyčius turėtų pajusti 1 mln. dirbančiųjų. Kitais metais jų atlyginimas „į rankas“ turėtų padidėti 46 eurais.

Konsolidavus mokesčius darbuotojo pusėje, jis mokėtų 21 proc. pajamų mokestį ir 18,5 proc. socialinio draudimo įmoką, įskaitant ir privalomąjį sveikatos draudimą „Sodrai“. Darbdavio socialinio draudimo įmoka sudarytų 1,24 procento.

Vyriausybė, be to, siūlo įvesti „Sodros“ įmokų lubas: 2019 metais jos siektų 120 VDU, 2020 metais – 84 VDU, o 2021 metais – 60 VDU. „Sodros“ lubas viršijančioms pajamoms būtų taikomas 25 proc. GPM tarifas.