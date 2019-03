Vasarį NT rinkoje fiksuojamas augimas

Preliminariais Registrų centro duomenimis, antrąjį šių metų mėnesį pardavimo sandoriais iš viso perleista beveik 8,9 tūkst. pastatų, patalpų ir žemės sklypų - 12,5 proc. daugiau nei praėjusių metų vasarį (7,9 tūkst.), tačiau 5,3 proc. mažiau nei šių metų sausį (9,4 tūkst.).

Butų pardavimai per metus - šių metų vasarį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, - padidėjo 20,3 proc., o per mėnesį - vasarį, palyginti su sausiu, - 3,4 procento. Iš viso per šių metų vasarį šalyje savininkus pakeitė 2 694 butai.

Butų rinkoje vasarį išsiskyrė Vilnius ir Kaunas. Sostinėje praėjusį mėnesį iš viso parduoti 938 butai - 45 proc. daugiau nei praėjusių metų vasarį, bet 3,7 proc. mažiau nei šių metų sausį. Kaune vasarį parduoti 409 butai - 15,9 proc. daugiau nei praėjusių metų vasarį ir 34,5 proc. daugiau nei šiemet sausį.

Registrų centro duomenimis, šalies didmiesčiuose taip pat fiksuotas per metus išaugęs parduotų butų skaičius. Klaipėdoje per metus parduotų butų skaičius padidėjo ketvirtadaliu, iki 261, Šiauliuose - ūgtelėjo 5,5 proc., iki 116, o Panevėžyje - net 64 proc,. iki 115.

Tuo metu vasarį perleisti 703 individualūs gyvenamieji namai - 14,5 proc. daugiau nei pernai vasarį, bet 5 proc. mažiau nei šiemet sausį.

Žemės sklypų sandorių rinkoje šių metų vasaris, kai savininkus pakeitė 4 226 sklypai, palyginti su praėjusių metų vasariu, yra 13 proc. didesnis, o palyginti su šių metų sausiu, - 8 proc. mažesnis.